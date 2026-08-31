高温酷暑，助推日本“巨蛋”体育馆需求重新升温

日本的体育馆建设规划再次掀起“巨蛋（穹顶体育馆——译注）热潮”。进入21世纪后，明显出现了从巨蛋场馆回归露天体育场的动向；然而，在用于替代ZOZO海洋球场（千叶市）的新球场建设规划中，千叶市政府表达了将从露天型改为室内型的意向。这一转变的背后，是为应对气候变化而产生的形势转变。

“气温上升，运动员和观众负担加大”

6月2日，千叶市政府、以该球场为主场的千叶罗德海洋队，以及在球场附近拥有全国顶级大型商业设施的永旺梦乐城三方，共同签订了《关于制定千叶海洋球场重建基本计划的协议书》。新球场将建于现在的海洋球场以北约1公里处的幕张国际展览中心停车场，该地产权归县政府所有，计划于2034年前后投入使用。

在记者会上，罗德海洋队的球队老板代理玉冢元一表示说：“鉴于近年来剧烈的气候变化，采用穹顶建设方案是让这座设施变得具吸引力的唯一选择。目前通过三方协议着手建设的机制已经形成。”

近年来，日本全国各地最高气温超过35度的“高温日”激增，去年8月5日群马县伊势崎市出现41.8度高温，刷新了日本观测史上最高气温记录；与此同时，发生暴雨的频次也在升高。

起初，千叶市政府方面出于对建设成本上涨的担忧，对穹顶化建设方案持谨慎态度。如果不加盖屋顶，概算费用仅需650亿日元左右；但若建为穹顶，就会超过1000亿日元。因此，如何让市民理解这笔高额支出曾是一个难题。

去年七月至八月，千叶市政府征集了公众意见。许多民众表示“露天球场会给运动员造成相当大的负担，观众出现身体不适的概率也会增加”“穹顶球场不受天气影响，可以举办各种活动”等，支持穹顶化建设方案的意见占了绝大多数；再加上罗德球队方面也有同样的诉求，千叶市最终将建设方针转向了室内型。此外，还有不少人希望像日本火腿斗士队在北海道北广岛市建设的ES CON FIELD球场那样，采用开闭式的穹顶；但从现状而言，基于费用方面的考量，封闭式穹顶是最具可行性的备选方案。

海洋球场自1990年投入运营以来，东京湾吹来的强风和海潮气息一直是其特色。但考虑到未来的气候变化，如何实现举办演唱会和展会等贯穿全年的多功能用途也是一个课题。千叶市的构想中同样把“365天都可使用的休闲娱乐型球场”作为发展方向，日本最大规模的商业设施永旺梦乐城幕张新都心，也将考虑把球场“延伸功能”的商业化发展。

千叶市的构想中同样将“365天都能畅享的娱乐体育场”作为发展方向，而日本最大级别的商业设施——永旺梦乐城幕张新都心，也将探讨作为球场“延伸功能”的相关商业布局。



采用了开闭式穹顶的北海道ES CON FIELD，可满足全天候使用需求（PIXTA）

东京筑地也将建成可容纳5万人的室内体育场

东京筑地市场旧址也将动工建设一座可容纳5万人的室内体育场。在大约19万平方米的土地上，将建设用于棒球、足球等赛事的多功能体育馆、酒店和商业设施。项目耗资9000亿日元，由三井不动产、丰田不动产、读卖新闻集团总社等11家企业联合开发。体育场等主要设施将在2028年动工，力争在2035年前投入运营。



筑地市场旧址再开发示意图。计划建设一座室内体育场（三井不动产提供，时事社）

此前有传言称职业棒球读卖巨人队可能会将主场搬迁至此，但读卖新闻集团总社社长兼球队老板山口寿一对此予以否定，称“建设方案并非是以巨人队主场搬迁为前提推进研究的”。

虽然作为巨人队主场的东京巨蛋球场建成至今已有近40年历史，但它地处JR水道桥站前，地理位置绝佳，搬迁并没有太多益处。相反，筑地的新体育馆已明确其主打的概念是多功能的不受天气影响的室内设施，不局限于棒球。

神宫将修建室内橄榄球场

东京明治神宫外苑也在稳步推进再开发工作。多年来经常用于高中棒球比赛等活动的神宫第二球场旧址将建设新的室内型秩父宫橄榄球场。

计划2030年投入运营的新橄榄球场，以巴黎的欧洲最大室内竞技设施巴黎拉德芳斯体育馆为模板，它将是日本第一座室内橄榄球场。该球场设计容纳15000人，比现在少大约1万人，但也可以用作举办音乐会的场地，预计举办大型活动时最多可容纳25000人。



新秩父宫橄榄球场示意图。副名称为“SMBC Olive SQUARE”（三井不动产提供，PRTIMES）

多年来，作为“日本橄榄球圣地”的“秩父宫橄榄球场”一直深受人们的喜爱。雨雪无阻是橄榄球的赛事传统。因此，有些橄榄球界相关人士对封闭式球场铺设人工草坪的环境提出了反对意见。但最终，不受天气干扰、可实现全年多场景利用的综合价值，被放在了优先考量的位置。

与此同时，在神宫外苑区域内，除了为举办东京奥运及残奥会而重建的国立竞技场外，预计2033年前后建成的新神宫球场，也将以“在蓝天下享受赛事”的露天型体育场这一定位来推进建设。

国立竞技场的全面改建项目，重视的是控制建设费用和保护景观。新神宫球场选择露天方案也考虑到了大学棒球“圣地”历史的传承，球场与当地优美自然环境的和谐这些理由。同时，据说受城市规划容积率上限的限制，该场地也不具备改造为穹顶球场的条件。这样一来，神宫外苑将会同时存在室内型和露天型竞技设施，未来如何使用备受关注。

21世纪初回归原点，露天型成为主流

上世纪90年代以后，效仿东京巨蛋体育馆的成功经验，福冈市、大阪市、名古屋市、所泽市（埼玉县）和札幌市相继建造了穹顶球场（所泽市的穹顶球场由露天球场改造而成）。然而，进入21世纪以后，潮流骤变，在开放的露天环境中享受观赛体验的意识广泛得到普及。

2005年把主场设在仙台市的新球队东北乐天金鹰队的球场（现名乐天Mobile最强park宫城）或许就是一个代表。县营宫城球场全面改造，增设看台，迎来了职业棒球队。广岛东洋鲤鱼队也于2009年在JR广岛站附近修建了露天型新球场（MAZDA Zoom-Zoom广岛球场）。该球场引入了美国职业棒球大联盟棒球场“ballpark”的理念，是日本少有的“左右非对称”天然草坪球场。



开放式露天球场MAZDA Zoom-Zoom广岛球场（PIXTA）

在美国，1992年修建的巴尔的摩金莺队主场“金莺球场（Oriole Park at Camden Yards）”，红砖墙体的古典外观与开放通透的赛场环境相得益彰，作为一个“现代型ballpark”受到了高度评价。另一方面，早期建成的穹顶球场的老化则成为一个棘手问题。

相较于封闭的穹顶空间，在能感受到阳光与自然风的球场里享受棒球乐趣，这种回归运动项目本源的思路，对当时日本的球场建设产生了不小的影响。而且，赴美国职业棒球大联盟打拼的日本球员增加，日本观众通过电视直观感受到了海外棒球的独特魅力，这对露天球场的流行也起到了推波助澜的作用。然而，在连年高温的背景下，夏季户外观赛的体验正变得越来越严苛。虽然时至今日人们对露天球场的偏好依然根深蒂固，但相比之下，通过建设室内设施以保障选手与观众的安全性与舒适度，同时确保文体娱乐活动稳定落地的呼声，似在日渐高涨。

甲子园扩建屋顶，高中棒球研究七轮制

针对高中棒球比赛，日本高中棒球联盟的研究会议得出的结论是，从选手健康管理的角度出发，七轮制比现行的九轮制更具可行性，敦促从2028年春季的第100届选拔纪念大赛开始正式实施。

其中尤为突出的一个问题，是每年8月在阪神甲子园球场的烈日下举行的全国锦标赛。在甲子园开始显现老化问题的时期，曾出现过在附近地区修建穹顶球场的方案。但考虑到历史和传统，最终选择了对原有球场进行改造以应对相关问题的方式。2007到2010年期间实施完成了翻新工程，并重新栽种了覆盖球场外墙的爬墙虎。

研究会议的最终报告指出：“甲子园也被称为高中棒球的‘圣地’，业已成为高中棒球这项运动本身的代名词……从历史与社会层面来看，今后最为理想的，是依旧在甲子园球场举办比赛。”在部分民众呼吁转至穹顶球场办赛的背景下，这份报告给出了敦促继续在少年球员们向往的甲子园举办比赛的意见。



在阪神甲子园球场举行的夏季全国高中棒球大赛开幕式彩排活动。如何应对高温天气是一大问题（时事社）

今后，计划将内场席上方的“银伞(*1)”扩展到拉拉队所在的阿尔卑斯看台(*2)区域。但甲子园的全面穹顶化改造难度极大。因为受到紧邻球场的阪神高速公路的影响，没有足够空间来修建支撑巨大屋顶的立柱。虽然引入了七轮制，但仅此并不能解决所有问题。

在穹顶球场和室内体育场需求不断扩大的背景下，甲子园正为了守护自身传统，面临着一系列艰难的抉择。

标题图片：千叶市的ZOZO海洋体育场。目前正在规划建设作为其替代的穹顶球场（PIXTA）

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