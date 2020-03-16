东日本大地震后九年，灾区与重建现状

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今年的3月11日是2011年东日本大地震过去整整九周年的日子。在此为大家梳理一下灾区重建的现状与福岛的情况。

仍有48000人在外避难

复兴厅2020年2月10日统计的震灾避难人数约为48000人，最近一年减少了6000人。灾害公营住宅已经完成大约3万户建设，相当于计划数量的99%。在海啸造成严重破坏的宫城县石卷市，此前一直居住在临时板房内的最后一户家庭已于2020年1月搬离。

最近一年，因地震后的避难生活导致健康状况恶化最终死亡及自杀的所谓“地震相关死亡”人数增加了38人。

2019 2020 地震死难者 15897人 15899人 警察厅数据，截至2019年12月10日 失踪者 2534人 2529人 同上 地震相关死亡者 3701人 3739人 复兴厅，截至2019年9月末 避難生活者 约54000人 约48000人 复兴厅，截至2020年1月

常磐线即将全面开通

复兴厅的数据显示，截至2018年度末，灾区住宅重建、防灾集体搬迁和行政区划重整等“城镇建设”相关事业已经基本完成。根据2019年度末的预计，防波堤加高加固等“海岸防范措施”开工率达计划的99%，完工率达66%。同时，此前因地震和核电站事故中断运行的JR常磐线于3月14日全面开通。

受灾三县（岩手县、宫城县、福岛县）的产品出货收入已经恢复到地震前的水平。复兴厅宣称，农地恢复工程已于2020年3月末基本完成。福岛县的水产业，虽然渔港等硬件条件的恢复工作进展顺利，但受到核电站事故的流言传闻影响，整个行业仍处于低迷状态。

产业

2014 2018 2019 海啸灾区中，已具备重新开展农业活动的土地面积占比 63% 89% 92% 已经重启业务的水产加工设施占比 80% 95% 96%

（复兴厅数据，2020年3月）

2019年，日本举办橄榄球世界杯，9月在岩手县釜石市举行了小组赛，当地恢复重建的全新面貌给全世界留下了深刻印象。



橄榄球世界杯斐济对乌拉圭的比赛中，当地小学生兴高采烈地挥舞两国国旗加油助威，2019年9月25日，岩手县釜石鹈住居复兴体育场（时事社）

福岛的现状：避难指令区域逐渐缩小

由于福岛第一核电站事故造成的放射性物质外泄扩散，核电站周边的双叶町、大熊町、浪江町的部分区域现在仍被划定为避难指令区域。东京电力福岛第一核电站仍在开展停堆作业。

避难指令区域分为三类，它们是①放射线量高、限制进入的“返乡困难区域”、②限制居住区域、③为实现居民回归正推进重建复原准备工作的“解除避难指令地区”，从2014年4月开始，这些区域的范围逐渐缩小，现在仅剩下“返乡困难区域”。在解除了避难指令的地区，甚至出现了居民回流的动向。

福岛县第一核电站所在的大熊町（人口约1万人）此前一直处于全町避难状态，2019年4月解除部分避难指令，该町西部的部分居民实现了重返家园。另外，为配合2020年3月JR常磐线的全线开通，双叶町、大熊町和富冈町的JR线路及车站周边区域也刚刚解除了避难指令。

福岛县的数据显示，截至2020年2月，大约有40000人还在被迫过着避难生活，其中大约30000人居住在县外。县内的住宅和公共设施的核污染清除作业已经基本完成，大气放射线量呈下降趋势。

东电公司三名前高层获判无罪

围绕福岛第一核电站事故，东电原董事长胜俣恒久等三名前高管遭到检方以业务过失致死伤罪名强制起诉，东京地方法院于2019年9月19日做出刑事判决，审判长永渊健一宣判三人无罪。

履行检察官职责的指定律师，此前向法院提出要求判处三名被告五年监禁。针对是否预见到了会发生大海啸这个本案最大的争议点，永渊审判长做出了否定判断。三人在2008年到2009年期间就听说了海啸高度会超过十米的预测，指定律师主张“在听闻预测数值的时候，就已经产生了采取安全措施的义务”，但判决结果认为“三人的处理方式并无异常之处”。

针对在地震引发的海啸中遇难的石卷市立大川小学23名小学生的家属要求市县两级政府赔偿约23亿日元的诉讼案件，最高法院第一小法庭于2019年10月驳回了市县两级政府的抗诉请求，维持仙台高等法院认定学校防灾体系存在漏洞，要求市县两级政府赔偿约14.36亿日元的二审判决。

标题图片：因东日本大地震和东京电力福岛第一核电站事故中断运行的JR常磐线开始试运行，一辆列车停在尚处于建设阶段的双叶站，2019年12月18日，福岛县双叶町（时事社）