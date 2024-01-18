日本摩天大厦排行榜（截至2023年11月）财经 社会
从摩天大厦的观景台极目远眺，顿时觉得平日烦躁不安的情绪烟消云散，胸中豁然开朗起来，真是一种不可思议的奇妙现象。本文将为大家介绍截至2023年11月日本最高的10座摩天大厦。2023年11月24日开业的麻布台Hills的核心建筑“森JP塔”（330米），成为现今日本第一高楼，但其高度还不及世界最高摩天楼迪拜“哈利法塔”（828米）的一半。
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（预定于2027年竣工，火炬塔/390m，东京都千代田区）
No.1 麻布台Hills 森JP塔/330ｍ
- 地址：东京都港区麻布台
- 概要：2023年竣工，地下5层，地上64层
No.2 阿倍野Harukas/300ｍ
- 地址：大阪市阿倍野区阿倍野大道
- 概要：2014年竣工，地下5层，地上60层
- 主要商户：Harukas300（观景台）、大阪万豪都酒店、近铁百货店、Harukas美术馆
- “Harukas”的名称源于平安时代使用的古语“晴るかす（发音为Harukas，让人心情开朗之意”
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No.3 横滨地标塔/296m
- 地址：横滨市西区Minatomirai
- 概要：1993年竣工，地下3层，地上70层
- 主要设施：天空花园（观景台）、横滨皇家花园酒店、地标大厦（购物中心）、造船厂花园
- 这是在三菱重工横滨造船厂旧址上开发建成的“横滨Minatomirai”项目的地标性建筑。造船厂花园是由日本现存最古老的商船用石砌船坞“旧横滨船渠2号船坞”恢复性改建而成的公共活动空间，可用于举办演唱会、音乐会等活动
（预定于2024年竣工，麻布台Hills ResidenceB/270m，东京都港区）
No.4 虎门Hills站塔/266m
- 地址：东京都港区虎门
- 概要：2023年竣工，地下4层，地上49层
- 与日比谷线“虎门Hills”站一体式开发建设的多功能综合性超高层大楼
No.5 SiS临空塔/256m
- 地址：大阪府泉佐野市临空往来
- 概要：1996年竣工，地下2层，地上56层
- 主要设施：大阪临空国际会议中心、Oriental Suites Airport大阪临空（酒店）
- 修建时曾与当时大阪已经建好的世界贸易中心大厦（现为大阪府咲洲厅舍大楼）争夺西日本地区第一高楼的宝座，以0.1米的微小差距占据上风
No.6 大阪府咲洲厅舍大楼（咲洲宇宙塔）/256m
- 地址：大阪府大阪市住之江区南港北
- 概要：1995年竣工，地下3层，地上55层
- 主要设施：观景台、大阪府政府办公区（部分政府部门）、咲洲宇宙塔酒店（部分开业）
- 这是由大阪市政府等出资的第三部门，为振兴贸易而推出的“Techport大阪”规划的核心设施。1995年作为大阪世贸中心大厦（WTC）开业，受泡沫经济破灭的余波影响，招商情况不佳，最终倒闭。2010年，大阪府政府收购该大厦作为办公楼使用
No.7 虎门Hills森塔/255.5m
- 地址：东京都港区虎门一丁目23番1号-4号
- 概要：2014年竣工，地下5层，地上52层
- 主要商户：东京安达仕（凯悦酒店集团旗下）、写字楼、住宅
No.8 中城塔/248.1m
- 地址：东京都港区赤坂9-7-1
- 概要：2007年竣工，地上54层
- 主要商户：东京丽兹卡尔顿、写字楼
No.9 中部广场/247m
- 地址：名古屋市中村区名站
- 概要：2006年竣工，地下6层，地上47层
- 主要设施：天空走廊（观景台）、写字楼（以丰田汽车名古屋办公室为核心）、购物中心
No.10 JR中央双塔/245.1m（写字楼）
- 地址：名古屋市中村区名站
- 概要：1999年竣工，写字楼（245.1m/地上51层），酒店楼（226m/53层）
- 主要设施：名古屋万豪酒店、写字楼、JR名古屋高岛屋百货
- 名古屋站周边超高层建筑林立的“名古屋摩天楼”之先驱
No.11 东京都厅第一本厅舍/243.4m
- 地址：东京都新宿区西新宿2-8-1
- 概要：1991年竣工，地下3层，地上48层
- 丹下健三设计，建成之初为日本第一高楼
- 拥有罕见的可免费入场的摩天楼观景台，深受外国游客喜爱。气温低、视野好的12月至次年2月期间，经常可以眺望到富士山
（今后将随时更新内容）
标题图片：名古屋城与“名古屋摩天楼”建筑群（PIXTA）
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