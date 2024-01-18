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日本摩天大厦排行榜（截至2023年11月）

从摩天大厦的观景台极目远眺，顿时觉得平日烦躁不安的情绪烟消云散，胸中豁然开朗起来，真是一种不可思议的奇妙现象。本文将为大家介绍截至2023年11月日本最高的10座摩天大厦。2023年11月24日开业的麻布台Hills的核心建筑“森JP塔”（330米），成为现今日本第一高楼，但其高度还不及世界最高摩天楼迪拜“哈利法塔”（828米）的一半。