THE TOKYO TOILET项目，改善公共厕所形象

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外出时，如果走进一个清洁舒心的厕所，总觉得好像赚到了。大家都会使用的公共厕所，或许是城市的一张名片。

即使能勉强做到绝食一整天，也绝对不可能一整天不上一次厕所！只要活着，就必须每天上厕所。

日本财团5月针对1000名17到19岁青少年实施的《18岁意识调查》显示，大约70%的受访者“经常”或“偶尔”在外使用公共厕所。

关于各种场所的公共厕所使用频度，调查显示“百货商场和电影院等商业设施”的使用率最高（57.1%），“公园内和步道边”的使用率最低（13.5%）。

就各类场所的公共厕所，当被问及有什么印象时， 65%的受访者认为“百货商场、电影院等商业设施”的公共厕所“干净”，24.3%认为“安全”，26.3%认为“明亮”，抱有积极印象的受访者占比较高。而67.6%的受访者认为“公园内和步道边”的公共厕所“不干净”，22.8%认为“危险”，23.4%认为“阴暗”，28.6%认为“有臭气”，消极印象比较突出，这似乎也是大家不愿使用的原因。

日本财团认为“厕所是日本在世界上引以为傲的‘款待文化’的象征”，正在推进THE TOKYO TOILET（东京厕所）项目，在东京市区设置17处公共厕所，无论性别、年龄、是否存在身体残障，任何人都可以舒适使用。这些厕所的设计工作是由活跃在国际舞台的16名建筑家和设计师担纲的，力求打造个性十足、充满趣味、干净整洁的公共厕所。

2021年6月，由建筑家隈研吾设计的该项目第9处厕所在松涛锅岛公园（渋谷区松涛地区）落成。独栋风格的5个单体厕所在自然环境优美的公园内，犹如一个村落。（标题图片为其中一个单体的内部）



隈研吾设计的厕所 “森之小路”。5个单体各具功能，有的方便轮椅进出，有的便于儿童使用，有的方便更衣

《18岁意识调查》显示，针对如何保持公共厕所清洁这个问题，54.5%的受访者认为“要意识到厕所是公共财产，使用者应该注意保持清洁”，42.3%认为“要增加打扫次数”，39.3%认为“要打造成大家舍不得弄脏的时尚空间”。



建筑家坂茂设计的Haruno-Ogawa社区公园厕所（渋谷区代代木），“透明厕所”的外观引发热议

标题图片 : nippon.com编辑部摄影

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