日本公司女性总经理比例不到一成

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尽管日本公司的女性总经理比例达到了历史最高水平，但仍然只占8.1%，尚不足一成。在日本，认为女性应该承担家务和育儿责任的性别分工意识根深蒂固，和男性相比，女性为晋升管理职务积累经验的机会往往受到很多因素的限制。

帝国数据库公司对日本全国大约117万家公司开展的调查分析显示，截至2021年4月末，日本女性总经理比例为8.1%，同比增长了0.1个百分点。虽然自1990年（3.5%）以来一直缓慢上升，但占比依然不到一成。

从上任渠道来看，50.8%属于“家族继承”（男性为39.5%），占到了整体的一半，相对于男性而言，“内部晋升”（8.3%，男性为11.8%）、“外部聘请”（1.4%，男性为2.2%）等凭借职场经历上任的事例较少。

世界经济论坛2021年3月公布的性别差距指数显示，日本在156个国家中排名第120位。经济领域的排名从第115位下滑至第117位。在男女收入差距和管理职务比例等方面，日本的数值低于全球平均水平。尽管日本政府将“推进女性活跃”作为一项重要政策，但在经济领域，似乎可以说尚未充分发挥作用。

从创立时间长短不同的各类企业来看，创立“不到10年”的企业由女性担任总经理的比例最高，达11.1%，其次是“10到19年”（9.5%）和“20到29年”（8.3%），呈现出创立时间越短，女性总经理的比例越高的倾向。近十年间，创立时间长短不同的各类企业女性总经理的比例均有所上升。

日本大学培养出的女性总经理人数最多，为246人，较上一年增加了10人。其次是庆应大学和早稻田大学。

女性总经理毕业院校排行榜

日本大学 246（+10） 庆应大学 241（+7） 早稻田大学 226（+6） 青山学院大学 185（+8） 日本女子大学 158（-6）

出处 : 帝国数据库

标题图片 : PIXTA

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