日本个人金融资产逼近2000万亿日元

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疫情期间，偶尔会在家里小小奢侈一把，这种所谓的居家消费，会比旅行和经常在外用餐省钱不少。结果，老百姓们把省下来的钱都变成了几乎零利率的银行存款！？

日本银行资金循环统计结果显示，截至2021年9月末，个人（家庭）金融资产余额同比增加5.7%，达到1999.8万亿日元，创历史新高。在政府发布新冠疫情紧急状态宣言时期，消费的减少相应带来了现金和存款的增加。同时，股票和投资信托余额也因股价上涨而增加。

1990年，全国个人金融资产首次突破1000万亿日元，30余年后，个人金融资产翻倍，逼近2000万亿日元大关。其中，现金和存款同比增长3.7%，达到1072万亿日元，在整体中的占比超过50%，政府“化储蓄为投资”的呼吁似乎没有什么效果。这也如实反映了普通百姓追求保本的安全意识，尽管近30年来工资没有上涨，但还是在拼命存钱，宁可让钱躺在几乎零利率的银行账户里。

在全球股市普涨的背景下，个人金融资产中的风险性资产也有所增长，股票投资同比增长了28.6%，达到218万亿日元，投资信托也增长了24.0%，达到90万亿日元，但两者的合计占比仍不到20%。保险和养老金等资产增长了1.1%，达到539万亿日元。

标题图片 : PIXTA

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