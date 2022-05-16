源平合战，基础知识入门

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源平合战并非指某一场战役。人们通常将从1180年后白河法皇皇子以仁王下令征讨平氏至1185年坛之浦之战为止的六年内战统称为“源平合战”。源平合战之后，盛极一时的平氏一族在坛之浦身死名灭，以源赖朝为首的坂东（关东）武士创建了镰仓幕府。

1180年4月，以仁王下令征讨平氏

治承4年（1180年）4月，以仁王命令源赖朝和木曾义仲（又称源义仲）征讨平氏。

1180年8月，源赖朝举兵/石桥山合战

源赖朝得北条氏助力，在伊豆举兵反抗平氏，在石桥山（今小田原市）合战中兵败后，逃往安房（今千叶县）。

此后，在千叶常胤和上总介广常等人的支持下，源赖朝再度增兵出击。同年10月进入相模国的镰仓，设立大本营。

1180年10月，富士川之战

平清盛派兵追讨源氏，与前来迎战的源赖朝军队在骏河国的富士川形成对峙之势。平氏军寡不敌众，不战而逃。（也有传说称，平氏军因水鸟起飞时的振翅声受惊而逃。）

1183年5月，俱利伽罗峠之战

木曾义仲率领的源氏军在数百头牛的牛角上绑上火把，4万余骑大军于深夜突袭位于俱利伽罗山中（今石川县津幡町）的平氏军大本营。平氏军因遭突袭而陷入混乱，四处逃散，接连跌落峡谷中。

1183年10月，水岛之战

平氏军以屋岛（高松市）为据点重振旗鼓。木曾义仲率兵征讨平氏军。两军在水岛（今冈山县仓敷市）展开激烈对决。善于海战的平氏军获胜。（也有传说称，在两军决战正酣时发生了日食，源氏军军心动摇。）

1184年2月，一之谷之战

源氏军攻击位于一之谷（神户市）的平氏军。源义经沿陡坡而上，从背后袭击平氏军。平氏军阵脚大乱，退守海上。源氏军逐一攻破山阳道上的平氏军据点。

1185年2月，屋岛之战

在一之谷之战中败北的平氏军退至屋岛（今高松市），防御源氏军从海上进攻。然而，源义经却率兵从摄津（今大阪府）前往阿波（今德岛县），沿陆路从背后突袭平氏军。平氏军退居海上，远逃至下关。

1185年3月，坛之浦之战

坛之浦是源平合战最后的战场。平氏军起初占据上风，但潮流变化逐渐有利于源氏军，战局逆转。平氏一族眼见大势已去，陆续有人投海身亡。平教经本想与源氏军大将源义经同归于尽，但源义经连跳数船而逃。



坐落在坛之浦古战场遗址的源义经和平知盛的雕像。背后是连接本州与九州的关门桥（HASHINO Yukinori摄）

标题图片：PIXTA

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