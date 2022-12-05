哪两部吉卜力工作室作品最受日本观众喜爱？

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构思细腻的故事情节、个性十足且充满魅力的出场人物、精美绝伦的背景图画、气势宏大的音乐——吉卜力工作室的作品在日本乃至全球都赢得了高度评价。连我（LINE）公司旗下市场调研机构LINE Research对人们喜爱的吉卜力作品实施的调查结果显示，《龙猫》和《千与千寻》两部作品受到各个年龄段观众的喜爱。

LINE Research针对10到69岁的日本民众询问了他们喜欢的吉卜力电影作品。

整体排名第一的《龙猫》（48.5%）和第二名《千与千寻》（44.5%）两部作品，在电视上播出的次数较多，受到各个年龄段的广泛喜爱，而且都是女性的支持率更高一些。排在第三和第四的《天空之城》和《魔女宅急便》，支持率旗鼓相当。第五和第六名的《风之谷》和《幽灵公主》也获得了20%以上的支持率。

最喜欢的吉卜力工作室电影作品TOP10

排名 作品名 支持率（%） 1 龙猫 48.5 2 千与千寻 44.5 3 天空之城 36.4 4 魔女宅急便 36.3 5 风之谷 27.2 6 幽灵公主 23.1 7 哈尔的移动城堡 18.9 8 悬崖上的金鱼姬 15.2 9 红猪 14.9 10 侧耳倾听 12.0

LINE Research调查（n=5254） 最多可选5部作品

综合冠军《龙猫》在30到39岁、40到49岁、50到59岁、60到69岁这几个年龄段的受访者中的支持率均排名第一。该作品以昭和30年代（上世纪50年代）中前期的日本为时代背景，因而正是现今60到69岁人群的幼年时期，所以在该年龄段受访者中，其支持率高达近60%。



《龙猫》©吉卜力工作室

《千与千寻》最受10到19岁、20到29岁这两个年龄段受访者的支持。尤其是20到29岁这个年龄段的支持率高达50%以上。



《千与千寻》©吉卜力工作室

从第二名开始，各个年龄段的选择开始出现分化。似乎大家都对自己幼年时期和育儿时期看过的作品注入了更多的感情。

10到19岁人群喜欢的多是本世纪前十年的作品，比如他们选出的第二名是《悬崖上的金鱼姬》（2008年）、第七名是《借东西的小人阿莉埃蒂》（2010年）、第八名是《猫的报恩》（2002年）。



《悬崖上的金鱼姬》©吉卜力工作室

《哈尔的移动城堡》（2004年）在20到29岁受访者中的支持率超过30%，排名第四。



《哈尔的移动城堡》©吉卜力工作室

30到39岁、40到49岁这两个年龄段对《魔女宅急便》（1989年）的支持率较高，超过了40%。出于对主人公少女琪琪成长故事的共鸣，30到39岁女性的支持率超过了50%。30到39岁受访者对《幽灵公主》（1997年）和《侧耳倾听》（1995年）等上世纪90年代作品的支持率高于其他年代的作品。



《魔女宅急便》©吉卜力工作室



《幽灵公主》©吉卜力工作室

40到49岁受访者对《天空之城》（1986年）和《风之谷》（1984年）等上世纪80年代的作品的支持率较高。对于这两部作品，男性受访者的支持率均高于女性；30到39岁、40到49岁这两个年龄段的男性对《天空之城》的支持率较高，40到49岁、50到59岁这两个年龄段的男性对《风之谷》的支持率较高。



《天空之城》©吉卜力工作室



《风之谷》©吉卜力工作室

《萤火虫之墓》（1988年）普遍受到40岁以上受访者的喜欢，尤其在60到69岁这个年龄段中的支持率较高。

标题图片：《龙猫》©吉卜力工作室

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