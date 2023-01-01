日本人过年吃什么？老百姓青睐煮年糕，更胜豪华“御节料理”

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每到年末，常常可以看到百货商场和知名餐馆打出动辄数万日元一套的“御节料理”广告。大过年的奢侈一把无可厚非，但不知道为什么，食材朴素无奇的煮年糕反倒更能让人感受到正月的气氛。

纪文食品公司（总部位于东京）每年针对全国47个都道府县7015位已婚女性（20到69岁）实施关于“正月”和传统过年美食的问卷调查。2022年的调查中，关于喜欢的过年美食，选择“煮年糕”的人最多，占比为47.0%，其次是“板栗团子”（40.2%）和“黑豆”（36.8%）。在多层漆器套盒“重箱”中装满了豪华食材的“御节料理”自然是好，但或许使用蔬菜和鸡肉等朴素食材烹制出来的热气腾腾的煮年糕，才是属于日本人的“灵魂食物”。

顺便提一句，“御节料理”原本是在季节之交的“节句”日子里供奉神明的菜肴。但如今提到这个词，指的都是新年第一天吃的“正月料理”。

煮年糕是将除夕夜里供奉神明的年糕、元旦早上采摘的蔬菜与鸡肉、海鲜等食材混合炖煮而成的，具有浓郁的地方特色，每个家庭的做法也不尽相同。

煮年糕中使用的年糕形状，偏好区别明显。东部地区好用方形，西部地区则多为圆形；而历史上发生过争霸天下“关原之战”的岐阜县关原一带被称作不同形状年糕偏好的分界线，附近几个县既用方形也用圆形年糕。据说，起初标准形状是圆形，后来之所以东部地区的人广泛食用方形年糕，是因为江户时代人口增多，对生产效率高、运输方便的方形年糕需求不断提高。

在西部地区的高知县和鹿儿岛县，方形年糕同样占据优势。据说这是因为江户时代的藩主山之内、岛津曾长期旅居江户，带来了具有江户色彩的文化。

【煮年糕集锦】

Kurumi煮年糕/岩手县



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仙台煮年糕/宫城县



出处：农林水产省 我们的乡土料理 仙台煮年糕（宫城县）

白味噌煮年糕/京都



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小豆煮年糕/岛根县东部地区



出处：农林水产省 我们的乡土料理 小豆煮年糕（岛根县东部地区）

芜菁煮年糕



出处：农林水产省 我们的乡土料理 芜菁煮年糕（山口县）

豆馅年糕汤/香川县



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博多煮年糕/福冈县



出处：农林水产省 我们的乡土料理 博多煮年糕（福冈县）

菜汤煮年糕/长崎县岛原地区



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标题图片：PIXTA

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