日本人中最常见的姓氏（下篇）：藤原氏的影响力延续至今

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翻开高中时代的毕业相册，班级合影中自己的右边是佐藤，左边是加藤，站在中央位置的是班主任老师伊藤。回头来看，姓氏中带有“藤”字、继承了藤原氏血脉的人似乎非常多。日本人中最常见的10个姓氏，下篇介绍第4到第10位。

日本人中最常见的姓氏（上篇：第1到第3位）点击阅读

排名 姓氏 总数（万人） 4 田中 135 5 渡边（包括渡邊等书写形式在内） 115 6 伊藤 110 7 山本 109 8 中村 107 9 小林 104 10 加藤 87

第4位 : 田中

这个姓氏历史悠久，在《古事记》中就已有记载。

由天照大神与须佐之男命起誓而诞生的5位男神之一——天津日子根命的后裔中，有位名叫 “倭田中直”。这是历史上最早出现的田中。

《古事记》终归是神话，实际上，田中这个姓氏就是字面的意思“田地之中”，换句话说，可以认为这是从日本的稻作文化中自然产生的姓氏。之所以多见于西日本地区，可能是因为从大陆传来的水稻种植最先在九州登陆，从西日本逐渐传播到日本各地。



须佐之男命咬碎了天照大神的勾玉后，五柱之神诞生。“倭田中直”据传是五柱之一人的子孙（国立公文书馆收藏）

第5位 : 渡边（包括渡邊等书写形式在内）

第52代嵯峨天皇的皇子源融的玄孙源纲迁居渡边津（大阪府大阪市），自称为渡边纲。他就是渡边姓氏的始祖。

渡边纲后来成为源赖光的部下。传闻他是一位擅长武艺的豪杰，后来就由此诞生了一个传说，讲他与赖光一起诛杀了住在大江山（京都府北部）的妖王酒吞童子。这个传说在《御伽草纸》等书中有所记载，成为家喻户晓的故事。



《源赖光大江山鬼退治》描绘了源赖光和勇士们与大江山酒吞童子的手下战斗的场景，其中可以看到渡边纲的身影（东京都立中央图书馆特别文库室收藏）

据说渡边纲的子孙们组织建立了名为渡边党的武士团，在1180-1185年的源平之战中，作为源氏友军支持了源义经。他们将据点设在渡边津，这个“津”就是港口，换句话说，可以认为他们是控制临海地区的水军，因此这个姓氏在群马和长野等内陆地区较少见。

第6位 : 伊藤

之所以带有“藤”字，也是因为和排在第一位的“佐藤”一样，继承了藤原氏的血脉。据说，藤原北家的（藤原）秀乡家族的分支尾藤基景移居到了伊势国（三重县），将“伊”和“藤”合在起来而成为伊藤。

伊藤氏本来侍奉平家，但在源平之战中败北后，流落离散到了尾张国（爱知县）和美浓国（岐阜县）。现今这个姓氏也是在三重县、爱知县和岐阜县较为多见。



藤原（伊藤）景清是一名勇猛武士，被称作恶七兵卫，在源平之战中亦大显身手。他是伊藤的始祖尾藤基景的后裔。《武将豪杰锦绘帖 恶七兵卫景清》（东京都立中央图书馆特别文库室收藏）

第7位 : 山本

这个姓氏由“山麓”而来。由于日本国土面积的70%是山地和丘陵，所以这个姓氏广泛存在于全国各地。

第8位 : 中村

一般认为，村落的中心地带被称作“中村”，住在那里的人就将之作为了姓氏。可以认为，就算“田地之中”一带属于田中，其中心还有中村。正因为他们位于中心，所以出自武士门第者较多，这是该姓氏的一个特点。

第9位 : 小林

意为“小森林”的小林是一个起源于地形的姓氏。

有专家指出，镰仓时代，继承了桓武平氏血脉的武士团小林党在群马县藤冈市小林地区很有势力，可能构成了关东地区小林姓氏者的源头。另外，长野县饭田市、千叶县茂原市等地也有小林这样的地名，可以认为它们在历史上都是小林姓氏的豪门望族统治的地盘。

第10位 : 加藤

藤原北家出身的藤原景通是这个姓氏的始祖。景通在奥州（东北）前九年之战（1051-1062年）中立功，被任命为加贺国（石川县）的高官“加贺介”，成为“加贺的藤原”，进而变成了“加藤”。其子孙迁移至美浓后，又进一步向东扩展，如今这个姓氏相较发源地的石川县，在中部、关东和东北地区更为多见。

〔参考文献〕

前10名排行榜和正文内容参考了《确定版 越有趣越好懂！家纹与姓氏》（家纹主编 高泽等，姓氏主编 森冈浩，西东社）。另外，各个姓氏的总人数摘自《日本人的姓氏》。

标题图片：PIXTA

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