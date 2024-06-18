日本哪里的地方美食最有名？

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就算人在旅途，只要来到热闹的商业街，全国连锁的餐馆和居酒屋的招牌都会让你目不暇接。不过，难得出来旅行，最想尝一尝的自然还是当地的特色美食！

日本农林水产省2022年实施了一次《和食文化相关意识调查》，将全国分为9个地区，询问了受访者对各地特色美食的认知度。得益于长期开展饮食教育指导的效果，20到29岁的受访者（无论男女）和60到69岁的女性受访者中，多达60%左右的人表示“知道”各地的乡土料理。从地区来看，大家对“关东”“中部和东海”“近畿”的乡土料理认知度较低，与其他地区相比呈现出两极分化的状态。认知度最高的是北海道的成吉思汗烤肉。认知度较高地区美食如下表所示。

（1）成吉思汗烤肉

第一次世界大战爆发后，羊毛进口受阻，为实现自给自足，北海道地区开始大量饲养绵羊。为做到物尽其用，当时引进了毛肉兼用的品种，据说这道菜就是当年羊肉消费扩大后逐渐留传下来的。通常的做法是用中间凸起的烤肉专用铁锅，将羊肉和蔬菜一同煎烤食用。冬春之交是“成吉思汗烤肉派对”的好时节。大家喜欢和家人或朋友聚在一起，欢乐分享这一锅热乎乎的烤肉。



（图片：PIXTA）

（2）石狩锅

江户时代留传下来的一道渔民料理，发源于盛行捕捞鲑鱼的石狩川河口地区。据说起初是渔民们为了庆祝渔获丰收，将刚刚捕捞的鲑鱼切块，和东洋鲈一起直接放入味噌汤锅中炖煮而成。



（图片：PIXTA）

（3）（6）煮芋头

“煮芋头”是东北地区认知度最高、关东地区认知度排名第二的一款料理。把芋头、肉类和魔芋等食材放入大锅中炖煮，大家围坐分食的“芋煮会”是秋季的一道风景线。即使是在山形县内，各地做法也不尽相同，内陆地区喜欢加牛肉，用酱油调味，而面朝日本海的庄内地区则喜欢加猪肉，用味噌调味。一边喝酒，一边争论“我老家的煮芋头才是最好吃的”，这番情景也是和平的象征。



（图片：PIXTA）

（4）毛豆麻糬

把剥壳煮熟的毛豆碾压成泥，加上白砂糖调成毛豆馅儿（日语称zunda、jinda等——译注），然后铺在年糕上制成。之所以叫“zunda”，据说是因为想出这种吃法的农民叫做甚太（jinta），还有一种说法是伊达政宗在打仗期间用盔甲煮毛豆，用阵太刀（jindachi）的刀柄捣碎毛豆，由此而得名。



（图片：PIXTA）

（7）能平浓汤

新潟县具有代表性的家庭料理。以芋头为主料，加入蔬菜和蘑菇等一同熬煮而成。



（图片：农林水产省）

（8）御烧

在小麦粉和荞麦粉揉成的面团里包裹豆沙或蔬菜等应季食材烤制而成。它发源于不适合栽种稻米的寒冷山区，是信州地区具有代表性的乡土美食。馅料花样繁多，甚至可以包裹萝卜干、腌芥菜等“佐餐小菜”。



（图片：PIXTA）

（9）味噌炸猪排

在炸猪排上淋上味噌调制的浓稠酱汁而成，是“名古屋菜”的经典代表。



（图片：PIXTA）

（10）味噌乌冬面

在八丁味噌熬制的浓稠汤底里加入筋道的粗条乌冬面炖煮而成。八丁味噌是一种黄豆味噌，发源于距离和德川家康渊源深厚的冈崎城八丁（约870米）之外的八丁村。



（图片：PIXTA）

（11）御好烧（大阪式）

大阪人的灵魂食物。他们甚至会把御好烧当作配菜下饭吃。



（图片：PIXTA）

（12）章鱼烧

将日式高汤和蛋液调制的面糊倒入有凹槽的铁板，再把切成碎块的章鱼和油渣等材料放入面糊，不停翻滚煎烤而成。虽然是街头推车的经典小吃，但在大阪，几乎家家都有制作章鱼烧的器具，许多人也会在家中自己烹制。



（图片：PIXTA）

（13）御好烧（广岛式）

烹饪时会放入大量卷心菜，甚至让人怀疑是不是该叫做“卷心菜烧”。这就是不同于关西做法的广岛做法。（相关文章：灵魂食物“御好烧”：关系混合煎，广岛重叠煎）



（图片：PIXTA）

（14）醋腌沙丁鱼

这道菜的食材是日语叫做“mamakari”的一种鲱科沙丁鱼属“小沙丁鱼（Sardinella）”。“mamakari”的爱称源于“好吃到要去借（kari）米饭（mama）”之意。



（图片：农林水产省）

（15）鲷鱼焖饭

用一整条鲷鱼和米饭一同焖熟，然后拆下鱼肉搅拌食用。米饭吸收了鲷鱼的鲜美滋味，吃上一口，唇齿生香。



（图片：PIXTA）

（16）白味噌杂烩年糕

各地区的杂烩各具特色，无论食材还是调味都各不相同。德岛县普遍采用白味噌调味烹制。



（图片：PIXTA）

（17）game煮/ 筑前煮

game煮的叫法据说源于博多地区的方言“gamekurikomu”，意思是收集、聚拢。这是一款采用多种蔬菜烹制而成的炖菜。喜庆宴席和新年等聚会场合的必备菜肴。



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（18）面疙瘩汤

面粉加水揉成面团后揪出的面块儿（面疙瘩、丸子）烹煮而成的汤菜。各个地区的面块儿形状各异。加入的食材也不尽相同。整个九州地区都吃这道菜，在熊本地区尤为受欢迎。



（图片：PIXTA）

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