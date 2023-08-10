环球影城，最受访日游客欢迎的大阪景点

环球影城，最受访日游客欢迎的大阪景点旅游 文化
最近出炉的一份榜单显示，最受访日游客欢迎的大阪旅游景点是环球影城。虽然大阪城和通天阁在榜单上稍逊一筹，让人感觉有些遗憾，但对于日本人来说，提到大阪，第一反应也是环球影城。
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运营入境游业务综合媒体“访日Labo”的mov公司（东京涩谷）通过分析关于大阪府100处旅游景点的6944条外文评论，整理公布了一份人气排行榜。
日本环球影城（USJ）以绝对人气高居榜首，力压“大阪城”“道顿堀”“通天阁”等关西地区具有代表性的传统热门旅游景点。
人气入境游景点TOP10
|景点名称
|分数
|日本环球影城
|1508
|大阪城
|1054
|道顿堀
|945
|海游馆
|719
|黑门市场
|418
|梅田蓝天大厦
|344
|HARUKAS300（展望台）
|312
|通天阁
|310
|空中庭园展望台（梅田蓝天大厦内）
|296
|阿倍野HARUKAS
|219
出处：mov
从中文（繁/简体字）、韩文、泰文、英文等各种文字评论的排名情况来看，环球影城在中文繁体字、韩文和英文评论中位居榜首。道顿堀在中文简体字和泰文评论中排名第一。
摩天大楼也很受欢迎，“阿倍野HARUKAS”及其展望台“HARUKAS300”、“梅田蓝天大厦”及其展望台“空中庭园展望台”在中文（繁/简体字）、韩文、英文等评论中都榜上有名。只有在泰文评论中，摩天大楼未能排进前十，而在其他文字评论中没有进入前十的“难波Grand花月”“大阪历史博物馆”进入了前十。
|中文繁体
|中文简体
|1
|日本环球影城
|道顿堀
|2
|黑门市场
|黑门市场
|3
|道顿堀
|日本环球影城
|4
|通天阁
|阿倍野HARUKAS
|5
|大阪城
|通天阁
|6
|HARUKAS300（展望台）
|道顿堀格力高广告牌
|7
|海游馆
|电电街
|8
|阿倍野HARUKAS
|HARUKAS300（展望台）
|9
|难波八坂神社
|大阪城
|10
|梅田蓝天大厦
|海游馆
出处：mov
|韩文
|泰文
|1
|日本环球影城
|道顿堀
|2
|道顿堀
|日本环球影城
|3
|大阪城
|黑门市场
|4
|HEPFIVE观览车
|难波八坂神社
|5
|HARUKAS300（展望台）
|道顿堀格力高广告牌
|6
|海游馆
|大阪城
|7
|空中庭园展望台（梅田蓝天大厦内）
|难波Grand花月
|8
|梅田蓝天大厦
|大阪城公园
|9
|阿倍野HARUKAS
|大阪历史博物馆
|10
|通天阁
|天保山港湾村
出处：mov
|英文
|1
|日本环球影城
|2
|大阪城
|3
|道顿堀
|4
|海游馆
|5
|梅田蓝天大厦
|6
|黑门市场
|7
|空中庭园展望台（梅田蓝天大厦）
|8
|天保山大观览车
|9
|HARUKAS300（展望台）
|10
|大阪城公园
出处：mov
标题及文内图片：PIXTA
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