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环球影城，最受访日游客欢迎的大阪景点

最近出炉的一份榜单显示，最受访日游客欢迎的大阪旅游景点是环球影城。虽然大阪城和通天阁在榜单上稍逊一筹，让人感觉有些遗憾，但对于日本人来说，提到大阪，第一反应也是环球影城。

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