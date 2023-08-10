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环球影城，最受访日游客欢迎的大阪景点

旅游 文化

最近出炉的一份榜单显示，最受访日游客欢迎的大阪旅游景点是环球影城。虽然大阪城和通天阁在榜单上稍逊一筹，让人感觉有些遗憾，但对于日本人来说，提到大阪，第一反应也是环球影城。
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运营入境游业务综合媒体“访日Labo”的mov公司（东京涩谷）通过分析关于大阪府100处旅游景点的6944条外文评论，整理公布了一份人气排行榜。

日本环球影城（USJ）以绝对人气高居榜首，力压“大阪城”“道顿堀”“通天阁”等关西地区具有代表性的传统热门旅游景点。

人气入境游景点TOP10

景点名称 分数
日本环球影城 1508
大阪城 1054
道顿堀 945
海游馆 719
黑门市场 418
梅田蓝天大厦 344
HARUKAS300（展望台） 312
通天阁 310
空中庭园展望台（梅田蓝天大厦内） 296
阿倍野HARUKAS 219

出处：mov

格力高广告牌，日本人也喜欢在此拍照留影的大阪地标
格力高广告牌，日本人也喜欢在此拍照留影的大阪地标

从中文（繁/简体字）、韩文、泰文、英文等各种文字评论的排名情况来看，环球影城在中文繁体字、韩文和英文评论中位居榜首。道顿堀在中文简体字和泰文评论中排名第一。

摩天大楼也很受欢迎，“阿倍野HARUKAS”及其展望台“HARUKAS300”、“梅田蓝天大厦”及其展望台“空中庭园展望台”在中文（繁/简体字）、韩文、英文等评论中都榜上有名。只有在泰文评论中，摩天大楼未能排进前十，而在其他文字评论中没有进入前十的“难波Grand花月”“大阪历史博物馆”进入了前十。

中文繁体 中文简体
1 日本环球影城 道顿堀
2 黑门市场 黑门市场
3 道顿堀 日本环球影城
4 通天阁 阿倍野HARUKAS
5 大阪城 通天阁
6 HARUKAS300（展望台） 道顿堀格力高广告牌
7 海游馆 电电街
8 阿倍野HARUKAS HARUKAS300（展望台）
9 难波八坂神社 大阪城
10 梅田蓝天大厦 海游馆

出处：mov

电电街，关西地区最具代表性的电器街，这里也有许多与各种亚文化相关的商店
电电街，关西地区最具代表性的电器街，这里也有许多与各种亚文化相关的商店

韩文 泰文
1 日本环球影城 道顿堀
2 道顿堀 日本环球影城
3 大阪城 黑门市场
4 HEPFIVE观览车 难波八坂神社
5 HARUKAS300（展望台） 道顿堀格力高广告牌
6 海游馆 大阪城
7 空中庭园展望台（梅田蓝天大厦内） 难波Grand花月
8 梅田蓝天大厦 大阪城公园
9 阿倍野HARUKAS 大阪历史博物馆
10 通天阁 天保山港湾村

出处：mov

难波八坂神社，宽7米、高12米、纵深7米的巨大狮子殿是一处传说可以吞噬邪气，带来胜运（生意兴隆）的灵力气场点，也是很受欢迎的网红打卡点
难波八坂神社，宽7米、高12米、纵深7米的巨大狮子殿是一处传说可以吞噬邪气，带来胜运（生意兴隆）的灵力气场点，也是很受欢迎的网红打卡点

英文
1 日本环球影城
2 大阪城
3 道顿堀
4 海游馆
5 梅田蓝天大厦
6 黑门市场
7 空中庭园展望台（梅田蓝天大厦）
8 天保山大观览车
9 HARUKAS300（展望台）
10 大阪城公园

出处：mov

阿倍野HARUKAS，楼高300米，截至2023年6月是日本最高的摩天大楼
阿倍野HARUKAS，楼高300米，截至2023年6月是日本最高的摩天大楼

标题及文内图片：PIXTA

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