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2024年在干支纪年法上是甲辰龙年。干支起源于中国古代的阴阳五行思想，由十天干和十二地支组合而成。在现代日本社会，人们很少提及天干，而十二地支则以各自相应的动物形象，出现在贺年卡的插图中或者成为某个年份的卡通形象，所以就连年幼的孩子对它们也都很熟悉。在龙年到来之际，让我们来说一说龙。

辰时与辰方位

十二地支始于“子”，“辰”排第五。干支原来是用以表示年、月、日、时刻、方位等概念的。“辰时”指的是早上七至九点，在现代社会，这两个小时正好是早高峰时间段。

“辰方位”指的是东南偏东。江户时代，深川一带的艺伎被称作“辰巳艺者”，那便是因为深川位于江户城的辰巳（东南）方位。



图片：PIXTA

北辰即北极星

明治时代，北海道开拓使以蓝底红五角星的“北辰旗”为旗帜，这里的“北辰”指的是北极星。大家可能产生一个疑问：“辰”代表的方位明明是东南偏东，为什么“北辰”却代表北极星呢？其实，“辰”也表示日、月、星或其总称——天体。“北辰”指的是“北方的星”，即“北极星”。江户后期的剑术流派“北辰一刀流”被视为奠定了现代剑道的基础，该流派的名称就源于其创始人千叶家对北辰（北极星）的信仰。

“龙”与“龍”

十二地支分别对应十二种动物，“辰”对应的是“龙（龍）”。这是十二地支中唯一一种存在于想象中的动物。

在日本，龙也被称作龙王、龙宫神、龙宫大人，作为司水之神在日本各地受人供奉。在农村和山村，遇到干旱的年份，人们会在传说有龙神居住的沼泽或水潭边求雨；在渔村，人们则向龙神祈求渔获满仓。

装饰在神社等净手池“手水舍（水盘舍）”处的口吐清水的神龙，正是这位司水之神的鲜活形象。



神社“手水舍”的神龙装饰（图片：PIXTA）

在日语里，“龙”写作“竜”，属于常用汉字，如“龙卷风”“跃龙门”“恐龙”等汉字词语通常都使用“竜”字。而“龍”属于旧字，日语中“烏龍茶”的汉字表记方式或许参照了中国台湾的繁体字写法。

是“龍馬”还是“竜馬”？

说起名字里有“龙”的名人，不得不提到幕府末期的志士坂本龙马（在日语中写作“坂本龍馬”）。而让龙马变得家喻户晓的是司马辽太郎的历史小说《龙马风云录》（日语原名“竜馬がゆく”）。为什么同一个人的名字有两种写法呢？“龍馬”和“竜馬”到底哪个才是正确的呢？

高知县立坂本龙马纪念馆的资料显示，龙马本人从不曾将自己的名字写做“竜馬”。有一种说法是，司马辽太郎为了刻画小说特有的“龙马”角色，故意没有使用“龍馬”二字。



坂本龙马 （图片：日本国立国会图书馆《近代日本人肖像（日文版）》）

顺便提一句，1951年日本内阁公布的人名汉字表中列有“龍”字，因此时至今日，人们仍然可以用这个字给孩子取名。

龙胆

每到秋季，龙胆就会绽放艳丽的蓝紫色花朵。在日语中，这种植物的汉字写作“竜胆”。其根茎含药用成分，曾被用做肠胃药。据说其苦味堪比熊胆，故而得名“龙胆”。

日本平安时代女作家清少纳言在其随笔集《枕草子》里这样写道：

龙胆花的枝叶虽然长得有点乱杂，但是在别的花多已经霜枯了的时候，独自开着很是艳丽的花朵，这是很有意思的。（周作人译）



龙胆（图片：PIXTA）

与龙相关的日语谚语和惯用说法

竜頭蛇尾（龙头蛇尾）

头部是龙，尾部却是蛇。用于表达“本以为出现了什么厉害的东西，摆好应对架势一看，却发现不是那么回事”“开始气势很足，最后却萎靡不振”“以期待落空的结局收场”等意思。

画竜点睛を欠く（画龙不点睛）

“睛”有“瞳孔”“黑眼珠”等意思。画好一条龙，就差点睛了……“不点睛”意味着最后一步没有完成。形容缺少了关键的东西。

龍の髭を撫でる（摸龙须）

经常与“虎の尾を踏む（踩虎尾）”成对使用。比喻鲁莽、危险的行为。

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