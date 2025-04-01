35岁过后“想要孩子”的愿望骤降

日本信息库

1990年，日本总和生育率降至1.57，甚至低于被认为不吉利的1966年丙午马年，日本社会一片哗然，史称“1.57冲击”，至今已过去超过30年时间。其间，日本政府曾数次推出少子化对策，但问题非但没有得到改善，反倒变得愈发严重。日本财团2024年9月针对全国6000名15到45岁民众实施的少子化相关意识调查结果近日出炉。

日本财团针对全国6000名15到45岁民众实施的少子化相关意识调查显示，4431名没有孩子的受访者中，37%表示“想要孩子（Yes）”,36%表示 “不想要，无所谓（No）”,可谓不相上下。

从不同年龄段来看，无论男女，年纪越轻，对将来是否想要孩子持肯定态度的占比越高。26到35岁的受访者中，持肯定态度的女性占比较高；而36到45岁的受访者中，持肯定态度的男性占比较高；36岁到45岁女性受访者中，对将来是否想要孩子持否定态度者超过了50%。从就业形态来看，拥有正式员工身份的受访者中，超过40%持肯定态度，而非正式员工的受访者中，持否定态度者占到40%以上。

想要孩子的受访者中，14%的人正在进行所谓的“备孕”。

针对1548名“不想要或无所谓要不要”孩子的受访者，当问及他们的理由时，表示“经济负担大”的人最多，占比为43%；其次是“想优先保证自己的自由时间”（37%）、“对生养孩子没有信心”（35%）、“在教育孩子等方面的精神压力似乎会增大”（35%）。

表示“不想要或者无所谓要不要”孩子的1580人中，有314人表示“担心将来（孩子所处）的社会环境”，关于“担心”的具体内容，选择“财政恶化、医疗和养老金体系崩溃”的受访者最多，占比达65%；其次是“人口下降造成劳动力减少”（56%）、“经济竞争力下降”（48%）。这也可以说是日本民众对人口减少造成经济社会活力下降的担忧，导致了人口进一步减少，由此陷入一种恶性循环的状态。

针对1650名“想要孩子”的受访者，在问及理由时，多达50%的人表示“想要体验育儿的快乐”，其次是认为孩子“将会成为支撑未来社会的力量”（22%）。另外，“想回应父母或亲属的期待”（17%）、“维持血亲家庭”（16%）等带有家庭制度观念的回答也占有一定比例。

标题图片：PIXTA

相关文章：日本单身人士，35岁后放弃结婚念头

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。