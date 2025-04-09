山形市，连续三年荣登日本拉面消费榜首

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拉面和饺子是日本两大人气中餐。2024年日本各城市中的消费额冠军是？

日本总务省2月7日公布的2024年家庭收支调查显示，山形市平均每户家庭2024年全年在拉面上的消费额为22389日元，连续三年稳居日本各城市之首。滨松市在饺子上的户均消费额为4066日元，连续两年夺魁。该调查统计的是各县首府和政令指定城市平均每户（两人以上）家庭的全年消费额。

在统计拉面消费额时，未将在外就餐的消费额列为对象。第二、三位分别是新潟市（16292日元）和仙台市（15534日元）。山形市2024年的消费额较2023年高出4796日元，和第二位以下各城市拉开了较大距离。

山形市曾于2013年起连续八年稳居第一，但2021年被新潟市夺取了头把交椅，2022年又再次回归榜首。富山市（13775日元）排名由2023年的第五位升至第四位，该市以“富山黑汤拉面”闻名，黑色面汤是一大特色。

饺子的统计对象是在超市等商店购买的外带生饺和煎饺的消费额，不含在外就餐和冷冻食品。宫崎市（3517日元）和宇都宫市（2801日元）连续两年分列第二、三位。近年来一直是滨松市和这两个城市在争夺饺子消费额的头把交椅。



滨松饺子的特点是装盘时中间配上豆芽（图片：滨松市观光和城市宣传科）

滨松饺子的特点是把饺子摆成圆圈状煎制，装盘时中间放上豆芽。滨松市市长中野祐介表示说：“我们希望通过多吃饺子，营造声势，吸引更多游客造访滨松，并借此激发本地的活力”。

标题图片：大沼食堂的山形拉面（山形市提供）

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