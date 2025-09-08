2023年食品废弃464万吨，人均37公斤

日本信息库

“食品废弃”指的是虽然还能却被丢弃的食品。日本2023年废弃食品推算值同比减少8万吨至464万吨，创历史新低。

每年经济损失4万亿日元

相关推算数据由日本农林水产省、环境省、消费者厅发布。按日本全体国民人均计算，相当于全年每人废弃了37公斤食品。

食品行业产生的商业类废弃食品为231万吨（同比减少5万吨），其中66万吨（同比增加6万吨）来自餐饮业。农林水产省相关人士表示，个中主要原因可能是新冠疫情结束后，民众外出就餐机会增多，以及外国游客的增加。家庭产生的家庭类废弃食品为233万吨（同比减少3万吨）。

日本政府制定的目标是到2030年商业类和家庭类废弃食品均较2000年减少一半。商业类按2022年的推算值，已提前8年达成目标。目前力争实现到2030年，商业类和家庭类分别较2000年减少60%和50%。

从废弃食品造成的影响来看，每年经济损失4万亿日元，人均31814日元。温室气体排放量换算成二氧化碳（CO2）则相当于每年1050万吨，人均84公斤。

