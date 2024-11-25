食物损耗量减半，提前八年达成目标！

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明明还可以吃，却被丢弃，这就是“食物损耗”。日本政府提出食物损耗量减半的目标已提前八年达成。

日本农林水产省和环境省联合发布的数据显示，2022年日本全国产生的食物损耗量（推算值）同比减少51万吨至472万吨（商业类236万吨，家庭类236万吨），提前八年达成政府的减量目标（489万吨）。按人口换算人均损耗量，相当于每天大约103克，差不多是1个饭团（约110克）的重量，全年约合38千克。

针对全国食物损耗量，日本政府提出的目标，是要在2030年前将损耗量从2000年的980万吨（商业类547万吨，家庭类433万吨）减少至489万吨（商业类273万吨，家庭类216万吨）。随着零售商、食品生产商推进放宽供货期限和延长最佳品尝期限等举措，商业类损耗量大幅减少，推动了损耗总量的减少。2022年家庭类损耗量同比仅减少8万吨，比减量目标高出了20万吨。

零售行业有一种被称作“三分之一原则”的商业习惯，即将食品生产日期至最佳品尝期限这段时间分为三段，如时间已超过三分之一，零售商便不会接收该批次的商品，这被视为造成食物损耗的一个原因。比如，从生产日期至最佳品尝期限之间有6个月时间的食品，生产商必须在生产后两个月内交货。

农林水产省的资料显示，放宽交货时间的超市和便利店越来越多，延长最佳品尝期限的动向也越来越普遍。不少企业通过将商品的最佳品尝期限标识方式从年月日（比如“2025.1.1”）改为年月（比如“2025.1”），由此来延长最佳品尝期限。同时，零售店将临近销售期限的食品摆放在陈列架最外面销售，鼓励消费者“从最外面拿取”的做法已经深入人心，这也促进了商业类食物损耗量的减少。

2022年家庭类食物损耗量中，将未开封食品原封不动丢弃的直接废弃量和吃剩丢弃量均占43%，两者合计占到了丢弃总量的绝大部分。环境省表示，将通过广泛宣传最佳品尝期限标识方法的变化，以及丢弃食品对家庭开支的影响等知识，努力推动减少食物损耗。

2015年9月在联合国大会上通过的《2030年可持续发展议程》制定了“可持续发展目标”（Sustainable Development Goals: SDGs），其中之一就是要在2030年前将零售和消费环节的全球人均食物废弃物减半。

标题图片：PIXTA

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