在野熊伤人事件接连发生的情况下，防熊用品也在不断升级。除传统熊铃外，我们还探寻了设计巧妙的最新商品和服务。

熊铃功能也在进化

“叮铃、叮铃”……每走一步都会发出声响的熊铃，是徒步登山等户外活动中最常见的驱熊用品。熊有主动避开人类的习性，因此通过发出声响让熊知晓有人靠近，被视为有效的防熊对策。

日本环境省也呼吁民众，在熊栖息的区域活动时，要提前确认熊出没的信息，尽量结伴同行，同时随身携带铃铛、收音机等可以发出声响的物品。

位于东京神保町的登山用品店“Sakaiya Sports本店”，在入口附近的醒目位置设置了防熊用品专区，陈列着多款设计各异的熊铃。便利性不断提升的商品也越来越多，如可在市区等环境关闭铃声的带消音锁款式、带时尚装饰的款式、与口哨组合的款式，等等。

营业主任菅慎也表示：“很多顾客在选购时，会综合考量设计、声音传播效果以及功能性等因素。”除普通登山者外，不少从事环境调查等进山作业的企业也会批量采购，甚至曾出现过库存售罄的情况。

店内还陈列着可发出大音量的防熊用品，响亮的电子音可模拟犬吠声、警笛声、铃声等多种音效。这类款式在需要时按下按键即可发声，同时还具备强光威慑功能。

购买驱熊喷雾时应查看其性能

出没于城市的“都市熊”不惧怕人类，其存在已成为社会问题。万一与熊遭遇，最后一招便是使用驱熊喷雾。通过向熊的面部近距离喷射辣椒素等刺激性成分，暂时遏制其攻击或靠近。

在“Sakaiya Sports”商店，售价从6000多日元到近2万日元的产品一应俱全。店内既有标注喷射距离达12米的新品，也有附带练习用品的套装商品。据说即使价格不菲，前来购买的登山爱好者仍络绎不绝。

由于不同产品的喷射距离、喷射时间和扩散方式等各不相同，购买时应仔细确认。2026年8月，日本环境省向驱熊喷雾生产商和销售商公布了推荐的性能要求，涉及成分、喷射距离与时间、喷射模式、喷射机制与安全装置、使用期限等。此外，消费者厅建议购买者确认产品是否为“驱熊专用”，并将其放置在便于取出的位置，以便紧急情况下能立即使用。这是因为在关键时刻若无法发挥其预期的功能，则可能会危及生命。

驱熊喷雾无法带上飞机，如果要搭乘航班前往熊栖息的地区，需要考虑通过租赁或在当地购买等方式获取。

将伤害减至最小

针对遭遇野熊袭击时如何将伤害降至最小，人们也想出了新的创意。因为熊类造成的外伤大多集中在面部和头部，极易直接危及生命。

秋田大学于9月正式宣布启动“减轻熊外伤重症化项目”，向公众普及与熊遭遇时的标准防御姿势，同时专门开发帽子、手套等可穿戴式“减灾用品”，以便在遇袭时保护人体要害部位。

目前已有多家企业面向市场推出了防止被熊抓伤的防护服等相关产品。

用AI和传感器探测野熊易出没地点

旨在“避免与熊遭遇”的技术也在不断升级。这些技术利用数字设备来掌握并共享熊频繁出没的场所信息，从而防范人熊遭遇。

一些地区在曾有熊出没记录的地方安装了搭载AI（人工智能）的摄像头，对熊进行监测。也有地区开始引入这样的机制：当掌握到熊的动向时，通过广播或邮件向有需要的居民发送通知。

在地图上不断累积目击信息的网站正在各都道府县逐步完善。各地的网站都有其独特的名称，如“熊出没地图”“Kuma-Das”等，虽然名称各异，但在网站上能查看熊出没记录的功能则基本相同。各地方政府网站的防熊对策页面上均附有链接和使用说明。

此外，以各地方政府发布的信息及专用摄像头采集的数据为基础、汇总全国熊出没情况的“Kumap”“Fast Bear”等应用程序也相继推出。

利用气味驱熊的商品也相继面世

还有一些商品利用气味驱赶嗅觉敏锐的熊。这类驱避用品使用了狼尿、干海星以及辣椒成分辣椒素等。

另一方面，妥善管理食物及厨余垃圾等吸引熊的气味并防止其外泄也同样重要。在露营地等场所，推荐使用密封性能更强的垃圾袋。

在北海道、长野等长期与住宅区熊患打交道的地方，人们也在想方设法改进对策，例如加固住宅街区垃圾堆放点的箱门，防止熊翻弄厨余垃圾等。长野县轻井泽町的NPO法人“picchio”正在销售一种名为“Bear Smart Box”（防熊智能箱）的垃圾箱，其坚固的结构让熊从物理上无法打开，从而形成防御。

垃圾箱“Bear Smart Box”的实证试验场景。带有锁定功能，熊难以打开。摄于登别熊牧场（NPO法人picchio、PRTIMES）

防熊对策已进入不仅依靠熊铃，还需备齐各种用品的时代。然而，任何工具都不是万能的。正确认识其功能与局限性，并改变人类自身的行为模式以避免与熊遭遇，才是最有效的防御对策。

撰文：nippon.com日本网 编辑部 松本创一

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