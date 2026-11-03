В связи с учащением нападений медведей на людей меняются и средства защиты от них. Мы изучили новейшие продукты и услуги, призванные обеспечить безопасность от медведей.

Колокольчики для отпугивания медведей: переключатели на «тихий режим», электронные звуковые эффекты и подсветка

Вероятно, самое доступное средство для отпугивания медведей во время походов в горы или других видов активного отдыха на природе – колокольчик, звенящий при каждом шаге. Медведи обычно избегают встреч с людьми, поэтому громкие звуки считаются эффективным способом предупреждения нападений.

Министерство окружающей среды также призывает людей, проживающих в местах обитания медведей, проверять, не появился ли поблизости медведь, передвигаться группами и иметь при себе шумовые устройства, такие как колокольчики или радиоприёмники.

Разные виды колокольчиков для отпугивания медведей. У некоторых даже есть переключатель на «тихий режим» (редакция nippon.com)

В магазине альпинистского снаряжения «Сакаия супоцу хонтэн» в квартале Дзимботё в Токио на видном месте у входа устроен уголок товаров для обеспечения безопасности от медведей, где представлен широкий выбор колокольчиков различных дизайнов. Многие товары сделаны так, чтобы их было удобно использовать и в городских условиях. Например, колокольчики со звукопоглотителями, которые можно переключать на «тихий режим», колокольчики со стильным дизайном, а также такие, которые сочетают функции колокольчика и свистка.

Менеджер по продажам Суга Синъя говорит: «Многие покупатели приобретают нашу продукцию, обращая внимание на такие факторы, как дизайн, качество звука и функциональность». Среди покупателей – не только туристы. Иногда фирмы, которые проводят экологические исследования или занимаются другой деятельностью в горах, закупают защитные средства оптом – бывает даже, скупая всё, что в данный момент есть на складе.

Некоторые устройства издают громкие электронные звуки, напоминающие лай собак, сирены или колокольчики. Они при необходимости активируются нажатием кнопки и также имеют функцию излучения ярких вспышек для отпугивания животных.

Приспособления для отпугивания медведей в магазине «Сакаия супоцу хонтэн» (редакция nippon.com)

Обращайте внимание на эффективность спрея против медведей

Одна из проблем – появление медведей, которые не боятся людей и живут, например, на территории городов. Крайним средством для защиты в случае встречи с медведем является использование отпугивающего спрея. С его помощью можно распылить с близкого расстояния в сторону морды медведя раздражающие вещества, полученные из острого перца, чтобы не допустить его приближения и нападения.

В магазине «Сакаия супоцу хонтэн» продаются спреи по цене от 6000 до почти 20 000 йен за комплект. Также в магазине появились новые товары, рекламируемые как имеющие дальность распыления 12 метров, а также комплекты, включающие тренировочные образцы. Несмотря на высокую цену, эти товары продолжают пользоваться спросом у любителей пеших походов в горы и другие подобные места.

Поскольку длительность, характер и дальность распыления вещества у разных продуктов разные, обязательно нужно проверять эти характеристики перед покупкой. В августе 2026 года Министерство окружающей среды выпустило рекомендации для производителей и продавцов спреев от медведей относительно состава, дальности и продолжительности распыления, формы распыления, механизма распыления и устройств безопасности, а также срока годности. Агентство по делам потребителей также советует покупателям убедиться, что продукт предназначен для отпугивания медведей, и хранить его в легкодоступном месте, чтобы его можно было немедленно использовать в чрезвычайной ситуации, поскольку если продукт не сработает должным образом в нужный момент, это может быть вопросом жизни и смерти.

Товары для отпугивания медведей, представленные на «Региональной выставке по предотвращению ущерба от стихийных бедствий», специализированной выставке для местных органов власти и общественных организаций, в выставочном центре Tokyo Big Sight в районе Кото, Токио (Jiji Press)

Спрей от медведей нельзя проносить на борт самолёта. Если вы путешествуете самолётом в район обитания медведей, вам следует подумать о том, чтобы взять его напрокат или купить на месте.

Защита от травм при нападении медведей

Возникла идея минимизировать сам ущерб при нападении. Дело в том, что большинство травм от нападений медведей сосредоточены в области лица и головы и часто представляют угрозу для жизни.

В сентябре Университет Акита объявил о запуске проекта снижения тяжести травм, полученных при встрече с медведем. Цель проекта – распространение знаний о защитных позах в случае встречи с медведем, а также разработка средств защиты, таких как головные уборы и перчатки, которые можно носить для защиты тела.

Несколько компаний уже продают защитные костюмы, предназначенные для защиты от медвежьих когтей.

Искусственный интеллект и датчики помогают предотвратить нападения

Развиваются также технологии предотвращения нападений. Эти технологии используют цифровые устройства для выявления мест частого появления медведей и обмена информацией, тем самым предотвращая нападения.

В некоторых регионах начали внедрять системы, использующие камеры с искусственным интеллектом, которые выявляют медведей и уведомляют об этом по запросу или сообщают по электронной почте в случае обнаружения активности медведей.

Bealert – камера, оснащённая датчиками и искусственным интеллектом, которая обнаруживает медведей, оповещает людей и при появлении медведей издаёт громкие звуки, чтобы их отпугнуть (Институт исследований в области борьбы с вредителями, PRTIMES)

В каждой префектуре разрабатываются веб-сайты, которые собирают информацию о наблюдениях медведей и представляют её на картах. У каждого региона такая карта имеет своё название – например, «Карта наблюдений медведей», или «Кумадасу», в основном имеются сходные функции отражения истории наблюдений медведей. Ссылки и инструкции по использованию предоставляются на страницах, посвящённых мерам противодействия медведям, на веб-сайтах местных органов власти.

Скриншот карты мест появления медведей в префектуре Акита «Кумадасу» (издательство Jiji Press)

Также начали работу такие сервисы, как Kumap и Fastbear, которые собирают информацию о появлении медведей по всей стране на основе сообщений местных органов власти и данных со специальных камер.

Репелленты с ароматическими веществами

Существуют также средства, отпугивающие медведей с помощью запахов, поскольку у этих животных очень острое обоняние. В состав подобных репеллентов входят такие ингредиенты, как волчья моча, сушёные морские звезды и капсаицин, компонент острого перца.

С другой стороны, также важно правильно утилизировать продукты питания и мусор, чтобы предотвратить распространение запахов, привлекающих медведей. В кемпингах и подобных местах рекомендуется использовать мусорные мешки с повышенной герметичностью.

В районах с давней историей появления медведей в жилых районах, таких как Хоккайдо и Нагано, предпринимаются усилия по укреплению крышек мусорных контейнеров в жилых районах, чтобы закрыть доступ к пищевым отходам и другим предметам. Некоммерческая организация Picchio из Каруидзавы, префектура Нагано, продаёт мусорный бак Bear Smart Box, спроектированный так, чтобы медведи не могли его открыть.

Демонстрационный эксперимент с мусорным баком Bear Smart Box, который медведи не могут открыть, в медвежьем парке Ноборибэцу (NPO Picchio, PRTIMES)

Меры противодействия медведям эволюционируют, они уже не ограничиваются ношением колокольчиков и используют множество других приспособлений. Однако ни одно средство не является абсолютно надёжным. Лучшая защита – это правильное понимание их функций и ограничений, а также изменение нашего поведения таким образом, чтобы избежать столкновений с медведями.

Текст: Мацумото Соити, редакционный отдел Nippon.com