В связи с учащением нападений медведей на людей меняются и средства защиты от них. Мы изучили новейшие продукты и услуги, призванные обеспечить безопасность от медведей.
Колокольчики для отпугивания медведей: переключатели на «тихий режим», электронные звуковые эффекты и подсветка
Вероятно, самое доступное средство для отпугивания медведей во время походов в горы или других видов активного отдыха на природе – колокольчик, звенящий при каждом шаге. Медведи обычно избегают встреч с людьми, поэтому громкие звуки считаются эффективным способом предупреждения нападений.
Министерство окружающей среды также призывает людей, проживающих в местах обитания медведей, проверять, не появился ли поблизости медведь, передвигаться группами и иметь при себе шумовые устройства, такие как колокольчики или радиоприёмники.
В магазине альпинистского снаряжения «Сакаия супоцу хонтэн» в квартале Дзимботё в Токио на видном месте у входа устроен уголок товаров для обеспечения безопасности от медведей, где представлен широкий выбор колокольчиков различных дизайнов. Многие товары сделаны так, чтобы их было удобно использовать и в городских условиях. Например, колокольчики со звукопоглотителями, которые можно переключать на «тихий режим», колокольчики со стильным дизайном, а также такие, которые сочетают функции колокольчика и свистка.
Менеджер по продажам Суга Синъя говорит: «Многие покупатели приобретают нашу продукцию, обращая внимание на такие факторы, как дизайн, качество звука и функциональность». Среди покупателей – не только туристы. Иногда фирмы, которые проводят экологические исследования или занимаются другой деятельностью в горах, закупают защитные средства оптом – бывает даже, скупая всё, что в данный момент есть на складе.
Некоторые устройства издают громкие электронные звуки, напоминающие лай собак, сирены или колокольчики. Они при необходимости активируются нажатием кнопки и также имеют функцию излучения ярких вспышек для отпугивания животных.
Обращайте внимание на эффективность спрея против медведей
Одна из проблем – появление медведей, которые не боятся людей и живут, например, на территории городов. Крайним средством для защиты в случае встречи с медведем является использование отпугивающего спрея. С его помощью можно распылить с близкого расстояния в сторону морды медведя раздражающие вещества, полученные из острого перца, чтобы не допустить его приближения и нападения.
В магазине «Сакаия супоцу хонтэн» продаются спреи по цене от 6000 до почти 20 000 йен за комплект. Также в магазине появились новые товары, рекламируемые как имеющие дальность распыления 12 метров, а также комплекты, включающие тренировочные образцы. Несмотря на высокую цену, эти товары продолжают пользоваться спросом у любителей пеших походов в горы и другие подобные места.
Поскольку длительность, характер и дальность распыления вещества у разных продуктов разные, обязательно нужно проверять эти характеристики перед покупкой. В августе 2026 года Министерство окружающей среды выпустило рекомендации для производителей и продавцов спреев от медведей относительно состава, дальности и продолжительности распыления, формы распыления, механизма распыления и устройств безопасности, а также срока годности. Агентство по делам потребителей также советует покупателям убедиться, что продукт предназначен для отпугивания медведей, и хранить его в легкодоступном месте, чтобы его можно было немедленно использовать в чрезвычайной ситуации, поскольку если продукт не сработает должным образом в нужный момент, это может быть вопросом жизни и смерти.
Спрей от медведей нельзя проносить на борт самолёта. Если вы путешествуете самолётом в район обитания медведей, вам следует подумать о том, чтобы взять его напрокат или купить на месте.
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Защита от травм при нападении медведей
Возникла идея минимизировать сам ущерб при нападении. Дело в том, что большинство травм от нападений медведей сосредоточены в области лица и головы и часто представляют угрозу для жизни.
В сентябре Университет Акита объявил о запуске проекта снижения тяжести травм, полученных при встрече с медведем. Цель проекта – распространение знаний о защитных позах в случае встречи с медведем, а также разработка средств защиты, таких как головные уборы и перчатки, которые можно носить для защиты тела.
Несколько компаний уже продают защитные костюмы, предназначенные для защиты от медвежьих когтей.
Искусственный интеллект и датчики помогают предотвратить нападения
Развиваются также технологии предотвращения нападений. Эти технологии используют цифровые устройства для выявления мест частого появления медведей и обмена информацией, тем самым предотвращая нападения.
В некоторых регионах начали внедрять системы, использующие камеры с искусственным интеллектом, которые выявляют медведей и уведомляют об этом по запросу или сообщают по электронной почте в случае обнаружения активности медведей.
В каждой префектуре разрабатываются веб-сайты, которые собирают информацию о наблюдениях медведей и представляют её на картах. У каждого региона такая карта имеет своё название – например, «Карта наблюдений медведей», или «Кумадасу», в основном имеются сходные функции отражения истории наблюдений медведей. Ссылки и инструкции по использованию предоставляются на страницах, посвящённых мерам противодействия медведям, на веб-сайтах местных органов власти.
Также начали работу такие сервисы, как Kumap и Fastbear, которые собирают информацию о появлении медведей по всей стране на основе сообщений местных органов власти и данных со специальных камер.
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Репелленты с ароматическими веществами
Существуют также средства, отпугивающие медведей с помощью запахов, поскольку у этих животных очень острое обоняние. В состав подобных репеллентов входят такие ингредиенты, как волчья моча, сушёные морские звезды и капсаицин, компонент острого перца.
С другой стороны, также важно правильно утилизировать продукты питания и мусор, чтобы предотвратить распространение запахов, привлекающих медведей. В кемпингах и подобных местах рекомендуется использовать мусорные мешки с повышенной герметичностью.
В районах с давней историей появления медведей в жилых районах, таких как Хоккайдо и Нагано, предпринимаются усилия по укреплению крышек мусорных контейнеров в жилых районах, чтобы закрыть доступ к пищевым отходам и другим предметам. Некоммерческая организация Picchio из Каруидзавы, префектура Нагано, продаёт мусорный бак Bear Smart Box, спроектированный так, чтобы медведи не могли его открыть.
Меры противодействия медведям эволюционируют, они уже не ограничиваются ношением колокольчиков и используют множество других приспособлений. Однако ни одно средство не является абсолютно надёжным. Лучшая защита – это правильное понимание их функций и ограничений, а также изменение нашего поведения таким образом, чтобы избежать столкновений с медведями.
- Внедрена система обнаружения медведей с использованием искусственного интеллекта для обеспечения безопасности на строительных площадках (PRTIMES)
- Kumap, ориентированный на жителей
- Обновление карты мест обнаружения медведей (FASTBEAR)
- Рекомендации по эффективности спреев для отпугивания медведей (Министерство окружающей среды)
- Мусорный контейнер Bear Smart Box, разработанный для защиты от медведей официально поступил в продажу
- Начался приём предварительных заказов на защитные костюмы против медведей
Текст: Мацумото Соити, редакционный отдел Nippon.com