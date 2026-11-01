Первый в мире ребёнок, зачатый с помощью экстракорпорального оплодотворения, родился в 1978 году и привлёк всеобщее внимание как «ребёнок из пробирки». Сейчас это уже повседневность, и в каждом классе начальной школы в Японии можно встретить по три-четыре таких ребёнка.

12,6% всех рождений – благодаря ЭКО

Согласно данным Японского общества акушерства и гинекологии, число детей, рожденных в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 2024 году, увеличилось на 1436 по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордного уровня в 86 473 ребёнка. По данным Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения, число родов в 2024 году составило 686 173. Простой расчёт показывает, что дети, рожденные в результате ЭКО, составляют приблизительно 12,6% от всех родов, или примерно 1 из 8. Общее число проведенных процедур составило 550 265, что на 11 399 меньше, чем в предыдущем году.

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) – это метод лечения бесплодия, при котором яйцеклетка и сперматозоид оплодотворяются вне тела, а затем возвращаются в матку. Когда в 1978 году в Великобритании родился первый в мире ребёнок, зачатый с помощью ЭКО, он привлёк внимание общественности как «ребёнок из пробирки». В Японии с момента рождения первого ребёнка, зачатого с помощью ЭКО в Университете Тохоку в 1983 году, уже родилось более миллиона таких детей.

Менее чем в 2% случаев удалось достичь оплодотворения с помощью традиционного метода, при котором яйцеклетки и сперматозоиды помещаются в одну чашку Петри (культуральную среду) для стимуляции оплодотворения практически естественным путем. В подавляющем большинстве случаев применялся перенос замороженных эмбрионов, при котором эмбрионы (оплодотворённые яйцеклетки) замораживались после интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов (ИКСИ), а затем их пересаживали в матку после её подготовки.

По возрастным группам наибольшее количество процедур было проведено среди 39-летних (45 124 случая), за ними следуют 40-летние (44 315 случаев) и 42-летние (41 447 случаев). В рамках мер по борьбе со снижением рождаемости, с 2022 года лечение бесплодия, такое как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), покрывается государственным медицинским страхованием. Однако существуют требования, согласно которым женщины моложе 40 лет на момент начала лечения могут пройти до шести процедур, а женщины в возрасте от 40 до 43 лет – до трёх процедур, что, вероятно, приводит к пику числа случаев лечения в возрасте от 39 до 42 лет. Тем не менее, число случаев, завершившихся рождением ребенка после лечения, достигает пика около 35 лет и постепенно снижается после этого.