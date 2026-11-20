一项针对日本、美国、德国和瑞典65岁以上老年人实施的国际比较调查显示，表示除了同住家人以外，拥有可依靠的“朋友”或“邻居”的日本受访者均仅占1成多，比例明显偏低。

调查于2025年9月至11月期间在四个国家分别实施。今年6月发布的《2026年版老龄社会白皮书》公布了相关结果。

结果显示，表示除了同住家人以外，“有可依靠的人”的日本受访者比例为82.1%，美国为72.5%，德国为95.7%，瑞典为78.1%。关于和对方的关系，各国回答最多的均为“非同住家人、亲属”；在回答“朋友”的比例方面，德国为61.0%，日本仅为13%；在回答“邻居”的比例方面，相较52.0%的德国，日本仅为12.9%，两者差距明显。

对目前生活感到满意的受访者比例（“满足”和“还算满足”合计）方面，日本、美国、德国、瑞典分别为79.2%、93.6%、88.5%、96.6%。

“想做赚钱工作”的日本受访者最多

针对“今后是否想从事有收入的工作（今后是否想继续从事有收入的工作）”这个问题，日本、美国、德国、瑞典表示“想（或想继续）”的受访者比例分别是39.0%、24.3%、19.8%、19.1%。除日本外的其他三国，均有超过七成受访者表示“不想（或想辞职）”。

关于想工作的理由，日本、美国和德国受访者中回答“因为想赚钱”的占比最高，而瑞典受访者中，回答“因为能够活用自己的知识和能力”的比例居首。

关于信息通信设备的使用情况，各国均有八到九成受访者回答“会用手机和家人朋友等联系（含电子邮件）”。瑞典、美国、德国、日本受访者中，表示“使用网络银行、进行金融交易（证券、保险交易等）”的比例分别是94.2%、73.9%、31.7%、10.0%，“在网上办理行政手续（电子政府、电子自治体）”的比例分别是71.4%、33.7%、26.1%、9.2%，日本均最低。

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