当前，各个行业都掀起了引入生成式AI（人工智能）的浪潮，但从劳动者的角度来看，若仅单方面增大工作量和工作密度，而劳动时长不变，（所谓提效）就无实际意义。第一生命资产运用经济研究所政策调查部首席研究员柏村祐指出，建立一套能把引入AI技术的成果公平分配给员工的机制具有重要意义。

为何成果无法惠及整个组织

当前，各行各业都在业务活动中使用生成式AI（人工智能）。从制作资料、分析数据到对接客户，生成式AI作为可以飞跃式提升工作效率的利器备受期待。尤其金融行业，是全世界引入AI技术最为积极的行业之一。英国剑桥大学替代金融研究中心（CCAF）与国际清算银行（BIS）、国际货币基金组织（IMF）等机构于2026年4月联合发布的国际调查结果显示，全球大约八成金融服务企业都以某种形式引入了AI技术。

然而，该调查也披露了一个让人感到意外的事实。那就是，虽然可以确认一线层面的生产效率都得到了提高，但能够由此拉升公司整体收益，并明确量化其价值的企业还非常有限。为什么AI带来的提效成果无法惠及整个组织呢？

笔者认为，其中一个原因在于“人”而非技术。本文将这个事实称为“提效陷阱”，进一步分析其真实样貌并探寻解决办法。

AI真的能提高生产效率吗？

AI能够提高生产效率已属事实，毋庸置疑。斯坦福大学和麻省理工学院（MIT）联合研究团队发表的论文，以在美国《财富》杂志世界500强企业的客服部门工作的5172人为样本，分析他们在分阶段引入AI助手前后的业务数据。

结果清晰明了：第一，引入AI助手之后，员工平均每小时可办结的工单数量增加，且此效果持续了整个观测周期。第二，受益不均衡。AI助手让技能水平较低的员工平均每小时工单处理数量增加了0.5件以上，而对原本技能水平最高的员工提效却很有限。第三，新人成长急剧加快。以前，不使用AI助手的新人，达到一定的生产效率水平须花费10个月左右的时间，而刚入职便开始使用AI助手的新人只需两个月左右就达到了相应水平。

换言之，AI已经超越了单纯的“提效工具”范畴，它可以加快经验较浅的人才的成长，缩小新手与熟手之间的技能差距。对于人手短缺问题日趋严峻的日本企业来说，这或许确实称得上是破局救星。

“提效陷阱”的真实样貌

然而，如果站在劳动者个体的视角，就完全是另一番景象。假设使用AI之后，员工可以在六小时内完成过去需要花八小时才能完成的工作，那么，腾出来的这两小时，能被用于个人放松或投入创造性的活动吗？

日本职场的数据也印证了这一担忧。博盛咨询研究所（PERSOL）于2025年10月，针对日本全国3000名正式员工实施的调查显示，劳动者使用生成式AI完成的任务，用时平均缩短了16.7%，但其中只有25.4%的劳动时间减少了。而且，即便劳动时间减少了，所腾出时间的61.2%又重新被投回工作，而这些工作的75.4%都是日常业务。这就意味着，使用AI技术腾出来的时间，在转化为个人的放松时间之前，就已经被员工眼前重复性的事务吞噬了。

提高生产效率之后，仅是工作量和工作密度增大了，劳动时间并没有变化，人事评价和薪资待遇也没有变化。这样一来，员工会形成“提效反而吃亏”的负面反馈，从而刻意减少AI使用，或者隐瞒提效事实。这就是所谓的“智能怠工”。这种现象一旦蔓延开去，企业在AI技术上投入的巨额成本就会打水漂，整个组织的增长就会陷入停滞。

激发干劲的三个机制

要避免掉入这个陷阱，就必须在引入技术的同时建立以人为本的机制，其核心有三点。

第一，应向员工公平分配提效成果。量化员工通过使用AI实现的提效增益，并按一定比例将此增益反映到其奖金或加薪中去；还可以通过试行周休三天制、增加居家办公天数等弹性工作的形式来回馈员工。建立“提效能让自己得到明确的回报”这样一种信任关系，是激发员工干劲的出发点。

第二，针对那些借助AI技术从常规业务中解放出来的人才，尤其是那些长期以来支撑组织运转的高技能人才，应明确新的职责和评价标准。从过去以“处理件数”为核心的评价方式，转向“解决问题的质量”“以老带新的成果”“对优化AI的贡献度”等评价维度。

第三，经营管理层应积极宣传AI可以“提升工作便利性”这一效果。定期测算使用AI技术前后的加班时间变化和业务满意度等指标，并在保证透明性的前提下向全体员工公开。AI不是抢夺工作的敌人，而是让工作变得更加人性化的“可靠伙伴”——能否在员工中形成这样的共识，是AI技术能否在企业落地生根的关键。

当然，并非所有职场都可以量化测算AI提效成果。即便如此，企业仍然可以让员工切身体会到“借助AI减轻了负担，由此让自己也拿到好处”。减少加班、容易请假、获得学习新技能的机会等，不同的职场应当都能找到相适配的回馈形式。

投资者关注“AI与人的共存”

如今，在全球股票市场，AI相关投资已经成为评估企业价值的核心主题。不过，纵然在AI技术上投入同等规模的资金，那些能够和员工共享成果，提高人才整体水平的企业，和那些催生“智能怠工”的企业，在中长期盈利能力上将拉开巨大差距。或许今后，投资者筛选企业的新标尺，将不再是AI投资金额，而是企业是否建立了AI和人共存的机制。

引入AI，最重要的并非技术本身，而是对“人”产生的影响。只有那些能把AI腾出来的时间和创造出的成果回馈给劳动者的组织，才能真正享受到AI带来的红利。

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