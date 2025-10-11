坂口志文、北川进分别获得2025年诺贝尔生理学或医学奖和化学奖 日本诺贝尔奖得主一览

日本信息库

在2025年诺贝尔奖自然科学类奖项中，继大阪大学特任教授坂口志文因在抑制过度免疫反应的“调节性T细胞”（外周免疫耐受机制）方面的突破性发现而与其他两位科学家共获生理学或医学奖之后，京都大学特别教授北川进也因在金属有机框架材料开发方面的贡献，与美、澳科学家分享了化学奖。

瑞典皇家科学院宣布，将2025年诺贝尔化学奖授予京都大学北川进特别教授、澳大利亚墨尔本大学理查德·罗布森教授和美国加州大学伯克利分校的奥马尔·M·亚吉教授，以表彰他们在金属有机框架材料开发领域的贡献。他们创造的新型分子结构，使分子可以在其中流入和流出，能够用它们从沙漠空气中收集水，从水中提取污染物，捕获二氧化碳并储存氢气，作为有望为解决地球环境问题作出贡献的新材料而备受期待。

这是继大阪大学特任教授坂口志文在外周免疫耐受机制方面的开创性发现而摘得生理学或医学奖后，今年日本荣获诺奖的第二人，也是第31位获得诺贝尔奖的日本人（包含已入籍美国的南部阳一郎、中村修二、真锅淑郎及英国籍的石黑一雄）。化学奖则是自2019年旭化成名誉研究员吉野彰之后，时隔六年的第九位获奖日本科学家。

2012年诺贝尔生理学或医学奖得主、京都大学iPS细胞研究所山中伸弥教授在坂口志文特任教授获奖时，在该所的社交平台X上发文祝贺说：“坂口教授颠覆了免疫学的常识，在自身免疫疾病、癌症乃至器官移植等广泛医学领域作出了重大贡献，我们对他的成就表示由衷的敬意。”北川进特别教授获奖后，他再度通过X平台表达了祝贺：“北川教授所开创的新材料蕴含着超越我们想象的潜力。无论是在清洁能源、环境问题的解决方面，还是在医药领域，都将带来让我们的未来更加美好的技术，其革新性不可估量。北川教授的研究跨越了学科界限，为生命科学、物理学等众多领域提供了启发。”

获奖年份 奖项 姓名及成就 2025 化学奖 北川进 京都大学特别教授 成就：发现并证实了金属复合物的孔隙率以及不同于传统多孔材料的柔性金属有机框架 生理学或医学奖 坂口志文 大阪大学特任教授 成就：在抑制过度免疫反应的“调节性T细胞”方面取得突破性发现，有望为癌症治疗开辟新的途径。 2024 和平奖 日本原水爆被害者团体协议会（日本被团协） 成就：站在原子弹爆炸受害者的立场，在国内外长期开展活动，呼吁全面废除核武器。自2016年开始，发起支持缔结《禁止核武器条约》的签名运动，并派遣受害者代表前往条约谈判会议及表决现场，成为条约生效的重要推动力。 2021 物理学奖 真锅淑郎（美国籍） 美国普林斯顿大学高级研究员 成就：建立可以计算二氧化碳浓度变化对全球变暖产生的影响的预测模型 2019 化学奖 吉野彰 旭化成名誉研究员 成就：发明锂离子电池 2018 生理学或医学奖 本庶佑 京都大学特別教授 成就：发明癌症免疫疗法 2017 文学奖 石黑一雄（英国籍） 作家 成就：创作了一系列强烈诉诸于情感的小说 2016 生理学或医学奖 大隅良典 东京工业大学荣誉教授 成就：阐明了分解、循环利用细胞内无用蛋白质的“自噬”原理 2015 物理学奖 梶田隆章 东京大学宇宙射线研究所所长 成就：发现了中微子的振荡 生理学或医学奖 大村智 北里大学特別荣誉教授 成就：开发寄生虫传染病治疗药物 2014 物理学奖 赤崎勇 名城大学教授、名古屋大学名誉教授 成就：发明蓝色发光二极管（LED） 天野浩 名古屋大学教授 成就：同上 中村修二（美国籍） 美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校教授 成就：同上 2012 生理学或医学奖 山中伸弥 京都大学iPS细胞研究所所长、教授（获奖时职务） 成就：开发出可以分化为多种组织细胞的“人工多能干细胞（iPS细胞）” 2010 化学奖 根岸英一 美国普渡大学特聘教授（获奖时职务） 成就：在“有机合成中的钯催化交叉偶联反应”方面做出贡献 铃木章 北海道大学名誉教授（获奖时职务） 成就：同上 2008 物理学奖 南部阳一郎（美国籍） 美国芝加哥大学名誉教授 成就：发现“自发对称性破缺机制” 小林诚 高能加速器研究机构名誉教授（获奖时职务） 成就：提出从理论角度阐释了“自发对称性破缺机制”的“小林益川理论” 益川敏英 京都大学名誉教授（获奖时职务） 成就：同上 化学奖 下村修 美国波士顿大学名誉教授（获奖时职务） 成就：发现并开发“绿色荧光蛋白质（GFP）” 2002 化学奖 田中耕一 岛津制作所特别研究员（获奖时职务） 成就： 开发出生物高分子质量测定和结构分析方法 物理学奖 小柴昌俊 东京大学名誉教授（获奖时职务） 成就：在全球首次通过设在岐阜县的基本粒子观测装置神冈观测器观测到了中微子 2001 化学奖 野依良治 名古屋大学理学系教授（获奖时职务） 成就：使用手性分子催化剂实现合成手性物质的不对称合成反应的研究 2000 化学奖 白川英树 筑波大学名誉教授（获奖时职务） 成就：发现了导电性塑料聚乙炔 1994 文学奖 大江健三郎 作家 成就：通过《个人的体验》（1964年）等作品，打造出现实与神话紧密融合的想象世界，以具有冲击力的文字刻画出现代人的群像 1987 生理学或医学奖 利根川进 美国麻省理工学院教授（获奖时职务） 成就：发现“抗体多样性的遗传机制” 1981 化学奖 福井谦一 京都大学工学系教授（获奖时职务） 成就：提出关于化学反应和分子电子状态的“前线轨道电子理论” 1974 和平奖 佐藤荣作 前首相 成就：提出“无核三原则”等思想，为太平洋地区的和平做出贡献 1973 物理学奖 江崎玲於奈 美国IBM沃森研究所主任研究员（获奖时职务） 成就：在实验中发现了半导体隧道现象 1968 文学奖 川端康成 作家 成就：通过代表作《伊豆的舞女》（1927年）和《雪国》（1935-1937年），以细腻的感受性展现了日本人精神世界的深层内涵 1965 物理学奖 朝永振一郎 东京教育大学教授（获奖时职务） 成就：认为超多时理论可以有效解决氢原子光谱观测数据与预测值的偏差问题，提出了由此发展形成的“可重正化理论” 1949 物理学奖 汤川秀树 京都大学理学系教授（获奖时职务） 成就：从理论层面预言了存在将原子核质子和中子结合起来的粒子——介子

标题图片：被授予2025年诺贝尔化学奖的京都大学特别教授北川进（共同images）

