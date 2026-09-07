需要日语指导的少儿人数持续增长

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2025年，日本公立中小学中，需要日语指导的学生人数达到创新高的84759人。这一数字在15年间增长了约2.5倍，覆盖的学校范围已扩展至全部公立学校的约四成。向特定区域的集中和向全国的分散这两种趋势在同步演进。

两年增加15000多人

日本文部科学省统计了截至2025年5月1日需要接受日语指导的中小学学生人数。这类学生指的是因日语能力不足，无法自如应对日常对话，难以参加和年级阶段相匹配的学习活动的孩子。

较相较上一次的2023年度的69123人，此次的总人数增加了15636人，增幅达22.6%。外国籍学生增加27.0%至73313人，日本籍学生增加0.4%至11446人。人数增长的背景，是日本为弥补劳动力缺口扩大了外籍劳动者接纳规模，以及这类人员随行家属的增多。

集中和分散同步演进

从都道府县来看，制造业和服务业企业较多的东海地区和关东南部地区较为集中，人数最多的五个都府县占到总数的六成。爱知县人数最多，比上一次统计增加12.4%至15712人，神奈川县增加20.8%至10373人，东京增加33.2%至8409人，大阪增加57.1%至7920人，埼玉增加35.8%至5924人。

此外，城镇规模较大的福冈、京都和北海道等府县增加了四五成。而上一次统计仅有数十人的长崎、岩手、和歌山在两年间增加了60%到90%不等，在全国确保日语授课人才成为当务之急。

需要指导的在册学生不到10人的学校占八成

至少有一名需要日语指导的学生在册的公立学校共有12668所，占到整体的39.4%，比上一次统计增加了5.3个百分点。

从人数来看，在册1到4名学生的学校有8339所，5到9名学生的学校有2113所。在册学校中，需要指导的学生不到10人的学校占到八成。日本政府一直按照每18名需要日语指导的学生配备一名指导教师的比例进行安排，所以对象学生较少的学校往往难以配备专门的指导人员，导致教育一线的负担加重。

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