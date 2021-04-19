日本的介护保险制度（下）

日本进阶

由于日本的老年人口持续急速增长，为了妥善应对老年社会中存在的养老服务问题，日本政府于 2000年4月开始导入社会养老制度中的一个新制度，日文称之为“介护保险制度”。这是一项依靠全社会的力量来支撑需要长期护理的人群（包括但不限于老年人、残障人士、病患等）的社会保险制度。目前，日本的社会养老正以接受居家服务为中心的需求不断扩大。

（上接《日本的介护保险制度》上）

需要介护的认定程序

在日本，如果需要使用介护保险服务时，首先需要一项认定的程序，由官方认定符不符合需要介护以及服务的级别。其实申请方式不难，申请人（或代理人）到所居住的市区町村主管部门申请后，相关人员会到申请人家中仔细询问申请人的日常生活状况，并详细核实申请人的身体情况，再在听取医生的意见之后，最终给出认定的结果。根据每个市区町村的不同，此认定过程大概需要一个月左右的时间。

认定结果分为三类：（1）需要介护1～5；（2）需要支援1或2；（3）非该当者。被认定为需要介护1～5或需要支援1或2的话，就表示可以利用介护保险服务。一旦被认定需要介护服务时，就需要与申请人所在地的“地域服务综合支援中心”取得联系，根据申请人的认定结果及自身及家人的需求，制定符合自身的“服务种类、内容、利用日程”的详细介护计划。因为这是一项长期的介护计划，关系到申请人及家属的各方面的需求，在最终决定之前可以尝试不同的方案，以便找到一个自己和家人都能接受、满意、舒服的方案。



典型的日托服务，日托机构送老奶奶返回自己的家中

关于介护预防服务

如果需要介护的程度还不达到“需要介护1～5”的水平时，可被认定为需要支持1或2。需要支援1或2的人被判断为只要稍加支援就能独立生活，他们可以接受一种叫做“预防衰老”的服务，以防止身体机能的下降。

这种预防衰老服务还可以用于居家介护、日间服务、以及一些福利设备的租赁和家庭装修等。与需要介护一样，自己只负担10%～30%的费用即可。



社区内的广告栏里贴了很多为老人提供的俱乐部的信息，生活上有困难也可以找相关窗口进行咨询，其主要目的就是让社区内的老人尽可能在生活上能够自理和健康

关于利用者的费用负担比例

介护保险服务是通过保险费和政府的税收来运作的，根据被保险者的收入的不同，要负担10%～30%的费用。

最初日本施行介护保险制度时，被保险人一律只要负担10%的费用即可，但现在随着制度的变化，会根据个人的收入来收取10%～30%不同的费用。

每个月的最高使用额度

介护保险根据介护程度的不同能够享受到最高支付金额也是不同并有上限的。在利用范围内，由专业的介护经理人制定介护计划。

需要介护的程度越稿，其使用的额度就越大。如果在该基础上还想享受更多的服务，那就必须支付全额费用了，只要付钱，并不代表不能使用介护计划以外的服务。

下表为不同介护等级每个月可使用的上限金额

介护等级 补助上限 个人负担（10%） 需要支援1 50,320円 5,032円 需要支援2 105,310円 10,531円 需要介护1 167,650円 16,765円 需要介护2 197,050円 19,705円 需要介护3 270,480円 27,048円 需要介护4 309,380円 30,938円 需要介护5 362,170円 36,217円

介护等级 负担（20%） 个人负担（30%） 需要支援1 10,064円 15,096円 需要支援2 21,062円 31,593円 需要介护1 33,530円 50,295円 需要介护2 39,410円 59,115円 需要介护3 54,096円 81,144円 需要介护4 61,876円 92,814円 需要介护5 72,434円 108,651円

注：此表金额并不代表实际费用，仅供参考。

如上表所示，介护的级别越高，需要的介护的方面就越多，费用也就越高。对于很多家庭来说，每个月从养老金中支付这么多费用其实是很困难的。因此日本还制定了一种非常人性化的减免制度。

对于收入和资产较低的家庭，在使用介护保险设施时，针对每月伙食费和和住房费用有一种减免的制度。根据每个市区町村的不同，其认定方法及缴纳的金额也不同，所以一切都以申请人所居住的地区为准。

介护保险制度如何产生？

日本的老年人福祉制度始于上世纪60年代，当时人口老龄化率为5.7%，到了70年代为了让老年人可以放心看病，开始实行老年人免费医疗制度。

但免费医疗制度带来了很多社会性问题，例如老人长期住院等问题的出现，导致整个日本社会的医疗费用急剧上升。到了上世纪80年代，人口老龄化程度达到9.1%，那些虽然不需要治疗，但长期住院需要日常生活支持（介护）人数增加，导致医院床位紧缺。到了90年代，人口老龄化达到12%后，政府不得不制定新的政策加以应对。

2000年日本颁布了介护保险制度，目的是将介护从传统的专门机构介护转向家庭介护，同时防止少人数家庭承担过多的介护负担。此制度可谓是全社会支援老年人的制度创新。

介护保险制度不断修订及今后走向？

介护保险制度是在2000年颁布的，因为是一种新的制度，所以每三年进行一次点检与修订，目的是为了让它更加适合社会的实际情况。

目前日本出生率在每况愈下，其人口老龄化的速度比预期的还要迅速，所以日本的介乎保险制度至今已经历了5次大的修订。

（1）修订介护保险的频率

修订重点强调的是介护预防，用社会制度来保护老年人，将老年人作为社会的一员来照顾，使他们不被限制在家里。2018年的修正案还要求符合一定收入条件的老年人应该支付一定的费用，用来改善介护保险的财政问题。这也是为了确保此制度永久运行的一种措施。

（2）日常生活支援综合项目的新内容

在介护保险认定中，如果没有被认定为“需要介护1～5级”时将无法享受介护保险的待遇。但是，为了防止出现今后需要介护，对“需要支援 1或2”的人以及“非该当”的这一类的人，也给予必要的支持。为此，“日常生活支援综合项目”便应运而生。

需要支援的人可以接受上门服务或设施服务，即使没有被认定为需要支援，也可以接受送餐、陪伴等服务，以改善营养状况。

（3）介护保险以外的服务

由于《介护保险服务》中规定了严格的使用标准，对介护保险服务的种类和使用条件都有非常严格的限制。对于那些身体相对健康、未取得介护保险认定的老年人来说，不能为他们提供介护保险服务。而介护保险以外的服务刚好弥补了介护保险服务无法提供的领域。

以下是介护保险以外的服务：

帮助外出散步或培养兴趣爱好；

协助理财、填写合同等；

协助做家务，如洗衣、做饭、购物、晾晒被褥、打扫卫生等，协助与本人同住的家庭成员；

重要节日（元旦、节日等）时的烹饪担当；

打扫房屋、擦拭窗户、给地板打蜡、修理房屋、家具挪动或家具等；

除草、浇花、浇树、遛狗及宠物的照顾；

洗车和打扫车内；

来客时负责茶水服务，安排用餐等。

上述服务虽然会产生部分费用甚至全额负担，但是服务的对象和范围更加广泛，老年人能根据自身及家庭的需求进行选择。

目前，日本的民间企业也开始提供介护保险制度外的服务，日本的厚生劳动省、经济产业省和农林水产省也联合编写了利用介护保险外服务的指南。政府也非常希望民间企业能在为老年人的提供福利方面发挥作用，确保服务具有魅力，且高质量、安全和合规。

总结

介护保险对于初次使用的人来说，似乎是一道坎，它的各种规则、程序、检查和续保都很繁琐。但是，一旦开始利用就会发现其实它是一个对申请人及其家人非常有帮助的系统。为了维持介护保险制度，除了确保财源之外，还必须解决劳动力短缺的问题。介护保险制度启动至今已有20余年，随着成本的不断膨胀，相关制度的修订也是不可避免的。为了在 “超高龄社会·介护时代”生存下去，既要时刻防止介护负担过重，不断完善介护保险制度，还要持续优化介护的工作方式。



介护相关求人信息，现在日本的介护工作出现了劳动力短缺的问题

撰稿：马佳宥

文/图：转载自JST客观日本