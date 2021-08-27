一探京都的“灵异地”

日本进阶

提起日本的古都京都，浮现在脑海里的一定是数不胜数的名胜古迹。但是很多游客都不知道，它还拥有许多远近闻名的灵异之地，给人们带来无限的遐想空间。让我们跟作者一起去探访一下吧。

京都作为日本的千年古都，从794年以来的1000多年间都是日本的文化与政治中心。这座千年古都不仅有着迷人的景色，还有不为人知的神秘“灵异地”，但它们似乎从来没有在京都的旅游书中出现过。

这篇文章就为大家揭开京都灵异地的神秘面纱。

1. 六道之辻 六道珍皇寺 六波罗蜜寺

这三个地标均位于京都市东山区，相互之间有密切的关系。我们先从“六道”讲起。

古时京都人有个习俗，是将去世的亲戚的尸体放在野外任其风化，称为“风葬”，由于尸体会被鸟类啄食，也被称为“鸟葬”。平安京时期（794-1185年），人口增长到十二三万，尸体的处理成为了棘手的问题，人们便将运送尸体的范围扩大至鸟辺山。当时，从都城过鸭川往鸟辺山运送尸体时有一条必经之路，“六道之辻”便在在这条路上。日本的“六道”指地狱、恶鬼、牲畜、修罗、人类、冥界，而这条路也给人一种连接生死两世界的交点的印象。

作为生死两界的交界处，京都人在这条路旁建造了“珍皇寺”。出了寺门就是“六道之辻”，于是京都人便称这座寺庙为“六道珍皇寺”。



六道珍皇寺与六道之辻

珍皇寺作为寺庙，理应说是有梵钟的，但很多人在寺中大概都没有注意到。其实仔细找就会发现，从正门进入珍皇寺，直走20米，就能看到右手边有一座醒目的橘红色小建筑，上面挂着一块写有“迎钟”的匾，这就是珍皇寺的钟楼，里面是一口梵钟。不同的是，这个梵钟从外面看不到，只有一截绳子从楼中延伸出来，绳子的另一端就系着钟。与其说这个钟是梵钟，倒不如说它更像是神社的铃，因为它既没有撞钟木，声音也和其他的钟不同。也有传说说，这个钟声能传到冥界，可能是因为珍皇寺门前的路是通向冥界的缘故吧。



六道珍皇寺的迎钟

而六道珍皇寺的正西南方，就是六波罗蜜寺。

据寺院工作人员介绍，六波罗蜜寺最开始叫西光寺，平安中期天历5年（951年），当时京都各处疫病蔓延，空也上人就拉着自己亲手雕刻的十一面观音像的车，游走在京都的大街小巷，边走边念经文，还给路边的病人茶水喝，救了很多人。到了应和3年（963年），空也在鸭川边聚集了600名僧人，举办了很大规模的大般若经供养会，据说西光寺就是在那时建立的。空也去世后，贞元2年（977年），比叡山延暦寺的僧人中信，将寺名改为六波罗蜜寺。名字取自佛教中“六波罗蜜”，本意是佛教中为了成佛，菩萨修行所必经的六个德目。但也有说法是，因为古时此地被称为六原，所以才有了六波罗蜜寺这一寺名。而这尊木造十一面观音像也作为六波罗蜜寺的本尊像被供奉在寺中，1999年被列入日本国宝。

熟悉日本历史的读者可能知道，镰仓幕府为了监视朝廷并统辖西部地区的那些与将军直接保持主从关系的武士，在京都的六波罗设置了一个行政机关，其首领称作“六波罗探题”。听鳗鱼奶奶讲，以前在开辟这片土地时，挖出了很多白骨，就得名“骷髅町”（现已更名为“辘轳町”），而六波罗蜜寺便在这条道附近，据传言，半夜在六波罗蜜寺附近常能听到拍子木（梆子、响板）的声音。



六波罗蜜寺

即便如此，六波罗蜜寺依然受到日本人的喜爱，很多人特地来这里求签，六波罗蜜寺内有块石头，把石头转三圈就可以许愿，寺内也可以求签，比较特别的是，与很多大型寺庙或神社不同，这些签文都是手写的。



六波罗蜜寺的愿石

地址：京都市东山区松原通大和大路东入2丁目辘轳町

2. 天濑水库

从京都站乘坐电车约20分，就到了京都观光地之一的宇治市。沿着街道往山的方向走，就能看到建在宇治川上的水库——天濑水库。作为京都屈指可数的灵异景点，它在狂热爱好者当中很有名气。

水库经常和灵异这个词联系在一起，像大阪的龙畑水库、奈良的天理水库、兵库的一库水库等。这是为什么呢？因为水库是日本的自杀高发地，尤其是像超过100米的水库，是跳下去自杀的“优选地”。天濑水库也是因此而出名的。我们都知道从一定的高度跳下时，撞水如撞墙，而天濑水库的出水口一侧高度是75米，跳下去接触到水面就会瞬间死亡。因此，近畿地方整备局还特地出了一本《天濑水库自杀防止对策》的手册。

在天濑水库附近，经常有夜钓的人说，曾在隧道里看到过女鬼、无头的摩托车骑手，还有半夜在水库里游泳的人，游着游着就变成尸体漂在水面上了。

据说，通灵感强的人在这附近是真的能看到幽灵的，有兴趣的朋友可以在晚上去试试看。

地址：京都府宇治市槇岛町槇尾山天濑水库

3. 幽灵子育糖

据说，庆长四年（1599年），京都有一家卖糖的小店，一到深夜，就有一个女人拿着一文钱来买糖，第二天这个一文钱就会变成祭祀用的叶子。小店的老板有点好奇，等那个女人再次来买糖的时候，他就悄悄地尾随其后，结果发现这个女人走到了一座墓地边上，然后就不见了，紧接着墓地里传来了一阵阵婴儿的啼哭声。老板吓得往回跑，把这件事情告诉了寺庙的住持，住持带了一帮人去把墓穴挖开，居然发现了一具女尸，边上还躺了一个正在吃糖的小婴儿，吃的正是老板家的糖。店主这才恍然大悟，原来这具女尸下葬时已怀有身孕，这个婴儿便是在墓中所生，死去的母亲由于没有奶水喂养自己的孩子，便化作幽灵，每到深夜就去小店买糖。店主深受感动，便把小婴儿养大到八岁，后又被寺庙继续抚养，成为了一位高僧，于68岁圆寂。至今为止，四百年前的钱箱还在店内保存着。





当年小婴儿吃的糖就是图中这种麦芽糖，现在还有售卖，500日元一包。以前是用筷子将水饴糖卷起来后出售的，现在为了方便食用，做成了颗粒状，据店家说，味道和400年前是一样的。





地址：京都市东山区松原通大和大路东入二丁目辘轳町

4. 花山隧道

花山隧道连接京都市东山区清闲寺山内町和山科区北花山大峰町，现在是行人通行用的通道。但其实在过去，此处属于“鸟辺野”区域，也就是前文提到的鸟辺山一带，和“莲台野”“化野”并称为京都三大送葬地。现在，隧道南部有京都市营火葬场，此外还有清闲寺和本愿寺的墓地。



花山隧道

要说为什么这里是灵异地，跟墓地联系起来就好解释了。据传，在隧道中部会突然出现武士的灵魂、穿和服的女人等。所以人们在穿隧道时，要一边走一边想，如果突然出现了幽灵，该往哪头跑比较好。此外，传说中，隧道中会突然出现男人的声音，会有脚步声跟着自己，但是没有人；会突然从隧道顶下血雨，还会出现无头摩托车手等等。

以前，电视台来拍摄时，曾请来一位通灵能力很强的大师，大师站在隧道口非常恐惧，不愿进去，这更是增加了该隧道的神秘性。

也许是受到宫崎骏的动画和铃木清顺的电影的影响，有很多人认为隧道是连接阴阳两个世界的通路，所以花山隧道说不定也是这样一条通道吧。

怎么样，胆子大的小伙伴要不要前往一试呢？

地址：京都府京都市山科区上花山旭山町

标题图片：花山隧道

图片：作者提供

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