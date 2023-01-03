日本入门

花道是根据四季的变化，将枝叶和花卉插入花器中用以装点空间的日本传统艺术。在日本之外的其他国家，花道爱好者也越来越多。

“加法”和“减法”

如果问大家现代插花和日本的花道、日式插花有何区别，不知有多少人能立刻说出答案。装点宴会会场的现代插花通常使用海绵泡沫，将大量花卉左右对称插入其中，营造出一种绚烂雍容的氛围，使会场尽显华丽，最终的成品无论从哪个方向看去，都能欣赏到它的美。

而日本的花道则需要考虑与花器的搭配以及摆放场所的氛围，尽量用最少的应季植物的枝叶、花朵营造出丰富多彩的空间。有时还会用上枯枝、石块、青苔等素材，需要从某个固定方向观赏。花道独具特色的必备工具叫“剑山”，即一块金属盘，上面密密麻麻地插满约1cm高的粗针，针尖朝上，将枝叶和花朵插在上面固定住。花器材料有陶器、瓷器、玻璃、木头、竹子、铜、铁、不锈钢等，不一而足。

如果说使用大量花卉的现代插花是“加法的美学”，那么日本花道就是对花材进行精简的“减法的美学”。



现代插花使用海绵泡沫（图片：Pixta）



日式插花使用剑山和花剪（图片：Pixta）



花剪、剑山和花器（图片：Pixta）



将花插在剑山上完成作品（图片：Pixta）

随佛教一起传入

据传，花道起源于6世纪中叶随佛教一起传入的“佛前供花”习俗。诞生于室町时代（1333-1568年）的日本古典住宅样式“书院造”中，在相当于上座的“壁龛”处以插有鲜花的花瓶作装饰，后来发展为迎客花。

16世纪末，主要流行于武家社会的茶道经千利休之手得以完善，在茶道的发展过程中诞生了“茶花”。“茶花”是根据季节、意趣和来客的不同，用来装饰茶室壁龛的花卉，茶人千利休主张“如花在野”（花要插得如同在原野中绽放——译注），非常重视花在大自然中的本真状态。“茶花”与装饰性插花截然不同，作为一种简洁且极具象征性的插花，对后世的花道也产生了巨大影响（出自草月流HP）。



壁龛的“茶花”

日式插花与花道的发展过程

到了17世纪中期左右，在茶道之外，欣赏剪切鲜花的花道和插花师傅们登上历史舞台。历史最悠久的花道流派是“池坊”，室町时代的僧侣池坊专庆受武士邀请展示花艺，大受好评，后由池坊专应确立了理论基础。专应一改以往插花单纯欣赏美丽花朵的做法，主张领悟草木的情趣，有时也可用枯枝表现大自然的姿态。这一思路作家川端康成在诺奖颁奖典礼演讲《我在美丽的日本》中也曾提及，并因此闻名全球（出自池坊HP）。



小原流的“盛花”，在水盘中表现自然景观，19世纪末由小原云心始创（图片：小原流）

花道不仅限于用花卉装饰房间，还重视礼仪举止，需要不断学习和实践。其目的也在于尊重花的生命，提高插花人的灵性。

如今，花道作为一种插花艺术得以普及，在漫长的岁月中形成了各种样式。这些样式与现代生活相符，其中包括最古老的样式“立花”，江户时代流行的选用1到3种花材的“生花”，插入细长花瓶体现纵向美感的“瓶花”，插在称为“水盘”的浅盘里的“盛花”，等等。为了表达意境，还可以使用石块、青苔及铁质作品。想把枝叶和花朵插成自己理想中的样子，就要了解许多插花技巧，而学习技巧则需去插花学习班拜师学艺。

在游客下榻的旅馆或酒店，在街头的橱窗，插花都能让人心生愉悦。在家中的玄关或起居室里摆上自己喜欢的插花，也能给生活增添几分色彩。



第45世花道家元池坊专永创立的立花新风体，文化厅创立50周年庆典作品（国立京都国际会馆新馆）（图片：池坊花道会）

三大代表流派

普遍认为，日本存在一百多个花道流派，这里介绍其中的3个流派。

最古老的流派是“池坊”，拥有550余年历史，且门生人数最多。此外1927年敕使河原苍风创立了“草月流”，提倡自由创作；小原云心创作了“盛花”，后来创立的“小原流”开辟了近代花道之路。

【池坊】



第45世花道家元池坊专永的作品，立花新风体。花材：东方鸢尾、花烛、舞花姜、娜丽花、日本吊钟花、文心兰（图片：池坊花道会）

【草月流】



敕使河原茜家元作品。花材：贴梗海棠、郁金香（摄影：和田惠，提供：生花草月流）

【小原流】



小原流的“盛花”，在水盘中表现自然景观（图片：小原流）

还有面向初学者的体验课

各流派的插花学习班都会按照学员的水平进行指导，或教授基本技巧，或以考证为目的授课。在体验课上，初学者可以轻松愉快地大胆尝试。坚持练习，待水平提高后，就可根据自身水平取得资格证。虽说想要自立门户要花上数年时间，但获得一定资格后，就可以开班授课了。

各流派如今在国外也广设分部。海外分部在当地举办花展、研讨会及讲习会等活动，努力普及日本传统文化。

标题图片：中村福宏作品（池坊花道会）

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