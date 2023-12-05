大子漆：文物修复中不可或缺的涂料

时尚中的传统美“Cool Traditions”

在茨城县大子町采集的“大子漆”是品质最上乘的漆。在最后精加工阶段，将其涂刷在器物表层后，会发出独特光泽，因而主要被用于制作高档漆器。但在国产漆日渐衰落的背景下，鼎盛时期超过150人的采漆工，也由于年事已高等原因而不断减少，现在仅剩寥寥数人。

育树10年，方得漆1杯

漆是日本的传统涂料，由漆树的树脂精制而成。它凝固后黏着力强，且具有良好的防水性和耐火性。采集时，在树干上横向切出伤口，然后用刮刀刮取漆树为修复伤口而分泌的树脂。漆树成才需要10年时间，一棵漆树上只能采集到180克树脂，这大致就是普通水杯一杯的量。而且，采过一次的漆树无法再次采漆。采漆工非常珍视采集的漆，称其为“一滴漆一滴血”。



漆桶（左）和漆的原液。清除原液中的木屑后得到生漆，经过搅拌均匀、加热蒸发水分的工序后，会变成半透明、有粘性的精制漆

漆的历史悠久，日本在1万多年前绳文时代的遗迹中出土过涂漆的装饰品。飞鸟、奈良时代，漆又开始用于寺院等建筑物和佛具等器物。镰仓、室町时代，漆器产业蓬勃发展，漆还被用在了贵族的餐具和武士的铠甲上。江户时代，全国诞生了轮岛涂、会津涂等漆器产地。同时，漆器也是贵重的出口产品，据说凡尔赛宫玛丽•安托瓦内特的房间里就设有专门展示漆器的空间。为西欧的王公贵族所喜爱的日本漆器被称作“japan”，与中国的瓷器被称作“china”一样，作为东方的代表性工艺品而名声远播。

黄门鼓励漆树种植

大子漆含有大量作为主要成分的漆酚。漆酚是酚类物质，含量比例越高，透明度就越高。而且，涂刷后会发出能让人感到深邃而温暖的独特光泽，所以在国内外被视为高品质漆。自古以来，这种优质漆就一直被用于轮岛涂等高级漆器的外表涂层。被国家认定为“人间国宝”的漆艺家大西勋也是大子漆的拥趸之一，他说：“一遍又一遍地涂刷之后，光泽会变得更加深邃，而用其他产地的漆，就很难得到这种效果”。

大子漆指的是在茨城县大子町和栃木县那珂川町等地采集到的漆。大子町气候冷暖变化剧烈，地形条件适合漆树生长，自古就是著名的优质漆产地。大子町的漆树种植历史悠久，以水户黄门而闻名的水户藩第二代藩主徳川光圀鼓励种植，让农民每产一石稻米，就种一棵漆树。当时，漆除了涂料外，还被用于制作蜡烛。明治初期的年产量约为3吨，昭和初期以后，许多采漆工从福井、石川、福岛等其他县来到大子町和那珂川町采漆。

过去，茨城县的产量一直位居日本第一，近年来被岩手县超过，屈居第二，栃木县位居第三。岩手县之所以能够跃居第一，是因为在以二户市净法寺町为中心的地区聚集了许多采漆工采集“净法寺漆”。

国产漆日渐衰落

后来，随着日本开始大量进口中国产漆，国产漆日渐衰落。在这样的背景下，鼎盛时期光是大子町就有超过150名的采漆工由于年事已高等原因而不断减少，到了平成时代，仅剩下寥寥数人。对这种情况抱有危机感的采漆工飞田祐造和大子町农林科协力合作，于2010年成立了由大子町和栃木县那珂川町10名采漆工组成的大子漆保存会。随后，基于历史和文化背景，将“大子漆”“奥久慈漆”“茨城漆”等原有的各种叫法统一成了“大子漆”。截至目前，该保存会共有18名工匠活跃在业界，其中包括20多岁的年轻人和女性。

该保存会主要开展两类活动。一是积极培育和种植漆树苗木，以期增加产量。过去通常是在斜坡上种植，现在已经改为在平坦的土地上规整地种植，这样更加易于开展管理工作。二是培养接班人。资深工匠不惜花费宝贵的时间，向年轻后辈传授技术，指导他们学习育苗、栽植、剪枝、清除树下杂草、施肥种植管理、采漆和砍伐的方法等。



处于采漆过程中的漆树林

日本的漆艺拥有一千数百年的传统。但作为基础材料的漆，98%依赖于中国等国外渠道的供应。国产漆的产量逐年减少，从全国范围来看，采漆工的人数也在不断减少。国产漆衰落的原因在于，相对于采漆花费的时间和精力，收入太少。在这样的背景下，2015年日本文化厅下发通知，要求国宝和重要文化遗产的修缮工作只能使用国产漆，此举意义重大。大子漆已经成为修复京都知恩院御影堂等国家重要文化遗产的不可或缺之材料。在守护日本传统文化的意义上，确保优质材料也可谓是当务之急。



大子漆保存会的现任会长仁平良广（右）与第一任会长飞田祐造

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标题图片：采集工飞田祐造正在采集漆树树脂

图片摄影：乙咩海太

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