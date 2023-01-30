天狗：从魔升格为神的稀有妖怪

日本☆人偶天国

据说天狗是居住在深山里的妖怪。它长着高高的鼻子，具有不可思议的神通，身上生有翅膀，能自由自在地飞来飞去。在中国，天狗是长着狗的模样的妖怪，但传入日本后，它从“狐狸”到“流星”，从“堕落天使”到“预兆战乱的流星”，再发展为“神”，其形象发生了形形色色的演变。

“那家伙最近是不是有点天狗啊？”

突然人气大增的综艺明星，只要稍稍出现一点得意忘形的言行，立刻就会被称为“天狗”，在网络上遭到大量吐槽。这在日本是经常发生的事情。所谓“变成天狗”，就是“忘乎所以，骄傲自大”的意思，用来比喻“傲慢的家伙”。

虽然一般日本人都能在脑中勾画出天狗的形象，但作为角色形象，它并不像河童那样为人们所亲近和熟悉。天狗看上去比较威严，又与修验道（日本传统的山岳信仰与密教的妖术相融合成立的实践性宗教—译注）有关系，半似神的存在，正因为如此，或许人们才有所顾忌，不敢轻率地对待它。也就是说，天狗是有着狰狞面相的角色。

在《鬼灭之刃》中，主人公灶门炭治郎的师傅鳞泷左近次，因为讨厌被鬼嘲笑自己的相貌太温柔，于是总是戴着天狗的面具。过去，有人失踪会被称为“遭到神隐”，大家都认为这是天狗在作祟。

天狗的特征之一，就是长着高高的鼻子。日语里“鼻子高”这个表述就是用于形容人得意洋洋的样子，从这一点看，脑海里也会产生“天狗即傲慢”的印象吧。

天狗的鼻子就像皮诺曹似的，从脸中央直直地伸出，像一个棍子。从这个鼻子就可以辨别出它不是人类，而是妖怪。通常它的脸总是红红的，身上的装束与山伏（在山野中修行的僧侣—译注）非常相似。后背有双大大的翅膀，有时手里也会拿着大大的羽毛团扇。这应该是一般大众心中的天狗形象。因为它的“鼻子很高”，还有人煞有介事地提出一种说法，认为其原型也许是古代来到日本的外国人。



一般来说天狗是这样的形象（PIXTA）

来自中国，长着狗的模样的妖怪

事实上令人意想不到的是，“鼻子高高的天狗”出现的历史并不长。关于天狗的纪录始见于7世纪，但其形象随时代变迁而变化，最终定型下来已经是江户时代以后的事了。

而且，天狗原本并非日本的妖怪，它的根其实在中国。陨石冲入大气层时发出的冲击声听起来仿佛狗吠，因此有了“天之狗，即天狗”的名称。如今在中国大陆和台湾，天狗作为有着狗的形象的妖怪、仍然还在广泛流传。



年画《张仙射天狗》。所谓年画，是中国人在春节时张贴在室内或门口的画，以祈愿招福消灾。张仙是孩子的守护神，年画描绘了他张弓射向给孩子带来疾病的“天狗”的情景（笔者藏）



中国有一种风俗习惯，请道士烧掉画了妖魔“天狗”的纸钱，以此驱邪（笔者藏）

在日本，天狗由狐演变为鸟

“天狗”传到日本，是在7世纪的时候。据《日本书纪》记载，公元637年2月，一颗大大的流星从东向西划过天际，发出雷鸣般的轰响。对于这种现象，有位叫做旻的僧侣说道：“这不是流星，是天狗”。旻曾经作为遣隋使到中国留学，估计他是根据相关中国天狗方面的知识才这么说的。

在中国，天狗的出现通常被解释为发生战乱的预兆。在《日本书纪》的记载中，天狗现象之后，同一年发生了虾夷（奈良时代和平安时代，日本对不顺从朝廷的东北地区族群的称呼—译注）叛乱，果真应验了战乱征兆一说。不过，天狗在日本的形象并未作为流星、陨石而固定下来。取而代之的是，在《日本书纪》中“天狗”被标上“Amatsukitsune”的读音，从平安时代中期的10世纪开始，天狗变成狐狸一样的“迷惑人的妖怪”，逐渐广为人知。在11世纪上半期写就的《源氏物语》中也提到天狗，它是作为将人哄骗后带走，也就是“神隐”（诱拐并藏起小孩—译注）的妖怪出现的。

另外，从平安时代后期到中世（指镰仓、室町时代—译注），由于能在天空中飞，天狗的形象演变为鸟的样子，特别是老鹰的样子。12世纪上半期成书的《今昔物语集》中，记载了很多天狗出场的故事，但天狗的真身显现为“鸢鸟”。



《程义经恋源一代镜三略传第二》。描绘了源义经以鞍马山的贵船明神化身大天狗以及乌天狗为对手勤奋修炼武艺的情形。这是根据室町时代创作的民谣《鞍马天狗》描绘的。1847-1852年歌川国芳画（笔者藏）

暗示镰仓幕府的灭亡

几乎在“鸟形”天狗出现的同时，天狗又被赋予了佛教的敌人“魔”的形象。也就是当佛陀在菩提树下准备开悟时出现的、干扰他的“魔”。从此，天狗也带上了与这个“魔”相同类型的、妨碍僧侣修行的妖怪性格色彩。

同时，也有人认为，在权力斗争中失败，含恨而死的高僧化作了天狗。原本应该超越了欲望和冲动感情的高僧，在烦恼的漩涡中丑恶地死去。这对身处佛门的人来说意味着“堕落”。本来一身清净的僧侣，像堕落天使一般坠入了黑暗深渊，变成了天狗。

到了南北朝时代、14世纪之后，由于政局不稳，天狗预示着战乱来临的看法更为普遍。这也可以说是一种“返祖”，因为这正是中国的天狗原本所蕴含的意义。在《太平记》中，记载了镰仓幕府最后的当权者北条高时的面前出现了天狗、并唱着“想见天王寺的妖灵星”的情形。所谓妖灵星，是天下大乱时出现的彗星，暗示着天王寺的附近会发生动乱，不久镰仓幕府就会灭亡。天狗与怪异的彗星结合在一起这点上，也回归到中国的天狗形象。而且，当时只要有什么不可思议的现象发生，全部会被解释为天狗所为。从这个意义上来说，在14到16世纪的日本，天狗一直是妖界的代表性存在。



以《太平记》为题材创作的歌舞伎“北条九代名家功”，这幅彩色浮世绘描绘了天狗化身为田乐法师、出现在北条高时面前跳舞的画面。俗称“高时”的这个场景特别受到好评，其后也被长期上演，并成为新歌舞伎压轴戏之一。1887年歌川国政画（笔者藏）

在江户时代，天狗上升为近似神一样的存在

天狗的这种形象发生巨大改变，是在江户时代。从那时起，天狗的主流形象从鸟形变身为现在广为人知的高鼻子天狗。究竟为何会发生这种变化，事实上直到现在也并不十分清楚。按世俗说法，是狩野派始祖、室町时代的画家狩野元信首次画出了高鼻子天狗的形象。据说，元信接受了画天狗的委托，但从来没见过天狗，究竟怎样才能画出来呢，他着实犯了难。据说，有天晚上，他将出现在梦中的怪异的东西如实画出，最终完成了天狗之画的委托。虽然元信所画的天狗画还保留着，但这段轶事的真伪却无从考证。事实上自古以来就有使用高鼻子面具进行表演的艺术，也可以认为高鼻子天狗是以此为原型创作出来的。



《画本手鉴》上登载、据说是狩野元信所绘鞍马山的天狗僧正坊。1720年大冈春卜著（兵库县立历史博物馆藏）

另外，在江户时代，天狗从妖怪的范畴升格到了近似于神的存在。其中被视为最重要的神就是山神，同时也作为防火神而广受信仰。例如，在静冈县滨松市的秋叶山奉祀的秋叶权现，作为预防火灾的火伏神而广为人知。秋叶权现也是因“御宅族之圣地”而闻名的东京秋叶原的词源，与称为三尺坊的天狗被视为同一神。人们认为天狗既是引发火灾的妖怪，又具有预防火灾的神力。



冈山县仓敷市的圆通寺每年1月举办的“火伏神、秋叶宫祭典”上分发的秋叶三尺坊大权现的护身符。以脚踩狐狸的乌天狗的形象出现的三尺坊，常常与秋叶权现被视为同一神，据说描绘有其形象的护身符在预防火灾上十分灵验

民俗学家柳田国男提出一种说法，所谓妖怪，是失去了信仰而落魄的曾经的神，但对天狗来说，反而是从妖魔升格为神，并不能套用柳田说。江户时代的天狗，并不是因傲慢而堕落为妖魔的存在，反而更多是以劝戒人类切勿傲慢的形象而出现的。江户时代的天狗鼻子虽然高，但绝非“傲慢天狗”。

标题图片：京都市左京区的鞍马山深处的僧正，是住在山谷的鞍马天狗。因教授源义经剑术而闻名（PIXTA）

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