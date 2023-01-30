天狗：从魔升格为神的稀有妖怪

天狗：从魔升格为神的稀有妖怪文化 历史
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“那家伙最近是不是有点天狗啊？”
突然人气大增的综艺明星，只要稍稍出现一点得意忘形的言行，立刻就会被称为“天狗”，在网络上遭到大量吐槽。这在日本是经常发生的事情。所谓“变成天狗”，就是“忘乎所以，骄傲自大”的意思，用来比喻“傲慢的家伙”。
虽然一般日本人都能在脑中勾画出天狗的形象，但作为角色形象，它并不像河童那样为人们所亲近和熟悉。天狗看上去比较威严，又与修验道（日本传统的山岳信仰与密教的妖术相融合成立的实践性宗教—译注）有关系，半似神的存在，正因为如此，或许人们才有所顾忌，不敢轻率地对待它。也就是说，天狗是有着狰狞面相的角色。
在《鬼灭之刃》中，主人公灶门炭治郎的师傅鳞泷左近次，因为讨厌被鬼嘲笑自己的相貌太温柔，于是总是戴着天狗的面具。过去，有人失踪会被称为“遭到神隐”，大家都认为这是天狗在作祟。
天狗的特征之一，就是长着高高的鼻子。日语里“鼻子高”这个表述就是用于形容人得意洋洋的样子，从这一点看，脑海里也会产生“天狗即傲慢”的印象吧。
天狗的鼻子就像皮诺曹似的，从脸中央直直地伸出，像一个棍子。从这个鼻子就可以辨别出它不是人类，而是妖怪。通常它的脸总是红红的，身上的装束与山伏（在山野中修行的僧侣—译注）非常相似。后背有双大大的翅膀，有时手里也会拿着大大的羽毛团扇。这应该是一般大众心中的天狗形象。因为它的“鼻子很高”，还有人煞有介事地提出一种说法，认为其原型也许是古代来到日本的外国人。
来自中国，长着狗的模样的妖怪
事实上令人意想不到的是，“鼻子高高的天狗”出现的历史并不长。关于天狗的纪录始见于7世纪，但其形象随时代变迁而变化，最终定型下来已经是江户时代以后的事了。
而且，天狗原本并非日本的妖怪，它的根其实在中国。陨石冲入大气层时发出的冲击声听起来仿佛狗吠，因此有了“天之狗，即天狗”的名称。如今在中国大陆和台湾，天狗作为有着狗的形象的妖怪、仍然还在广泛流传。
在日本，天狗由狐演变为鸟
“天狗”传到日本，是在7世纪的时候。据《日本书纪》记载，公元637年2月，一颗大大的流星从东向西划过天际，发出雷鸣般的轰响。对于这种现象，有位叫做旻的僧侣说道：“这不是流星，是天狗”。旻曾经作为遣隋使到中国留学，估计他是根据相关中国天狗方面的知识才这么说的。
在中国，天狗的出现通常被解释为发生战乱的预兆。在《日本书纪》的记载中，天狗现象之后，同一年发生了虾夷（奈良时代和平安时代，日本对不顺从朝廷的东北地区族群的称呼—译注）叛乱，果真应验了战乱征兆一说。不过，天狗在日本的形象并未作为流星、陨石而固定下来。取而代之的是，在《日本书纪》中“天狗”被标上“Amatsukitsune”的读音，从平安时代中期的10世纪开始，天狗变成狐狸一样的“迷惑人的妖怪”，逐渐广为人知。在11世纪上半期写就的《源氏物语》中也提到天狗，它是作为将人哄骗后带走，也就是“神隐”（诱拐并藏起小孩—译注）的妖怪出现的。
另外，从平安时代后期到中世（指镰仓、室町时代—译注），由于能在天空中飞，天狗的形象演变为鸟的样子，特别是老鹰的样子。12世纪上半期成书的《今昔物语集》中，记载了很多天狗出场的故事，但天狗的真身显现为“鸢鸟”。
暗示镰仓幕府的灭亡
几乎在“鸟形”天狗出现的同时，天狗又被赋予了佛教的敌人“魔”的形象。也就是当佛陀在菩提树下准备开悟时出现的、干扰他的“魔”。从此，天狗也带上了与这个“魔”相同类型的、妨碍僧侣修行的妖怪性格色彩。
同时，也有人认为，在权力斗争中失败，含恨而死的高僧化作了天狗。原本应该超越了欲望和冲动感情的高僧，在烦恼的漩涡中丑恶地死去。这对身处佛门的人来说意味着“堕落”。本来一身清净的僧侣，像堕落天使一般坠入了黑暗深渊，变成了天狗。
到了南北朝时代、14世纪之后，由于政局不稳，天狗预示着战乱来临的看法更为普遍。这也可以说是一种“返祖”，因为这正是中国的天狗原本所蕴含的意义。在《太平记》中，记载了镰仓幕府最后的当权者北条高时的面前出现了天狗、并唱着“想见天王寺的妖灵星”的情形。所谓妖灵星，是天下大乱时出现的彗星，暗示着天王寺的附近会发生动乱，不久镰仓幕府就会灭亡。天狗与怪异的彗星结合在一起这点上，也回归到中国的天狗形象。而且，当时只要有什么不可思议的现象发生，全部会被解释为天狗所为。从这个意义上来说，在14到16世纪的日本，天狗一直是妖界的代表性存在。
在江户时代，天狗上升为近似神一样的存在
天狗的这种形象发生巨大改变，是在江户时代。从那时起，天狗的主流形象从鸟形变身为现在广为人知的高鼻子天狗。究竟为何会发生这种变化，事实上直到现在也并不十分清楚。按世俗说法，是狩野派始祖、室町时代的画家狩野元信首次画出了高鼻子天狗的形象。据说，元信接受了画天狗的委托，但从来没见过天狗，究竟怎样才能画出来呢，他着实犯了难。据说，有天晚上，他将出现在梦中的怪异的东西如实画出，最终完成了天狗之画的委托。虽然元信所画的天狗画还保留着，但这段轶事的真伪却无从考证。事实上自古以来就有使用高鼻子面具进行表演的艺术，也可以认为高鼻子天狗是以此为原型创作出来的。
另外，在江户时代，天狗从妖怪的范畴升格到了近似于神的存在。其中被视为最重要的神就是山神，同时也作为防火神而广受信仰。例如，在静冈县滨松市的秋叶山奉祀的秋叶权现，作为预防火灾的火伏神而广为人知。秋叶权现也是因“御宅族之圣地”而闻名的东京秋叶原的词源，与称为三尺坊的天狗被视为同一神。人们认为天狗既是引发火灾的妖怪，又具有预防火灾的神力。
民俗学家柳田国男提出一种说法，所谓妖怪，是失去了信仰而落魄的曾经的神，但对天狗来说，反而是从妖魔升格为神，并不能套用柳田说。江户时代的天狗，并不是因傲慢而堕落为妖魔的存在，反而更多是以劝戒人类切勿傲慢的形象而出现的。江户时代的天狗鼻子虽然高，但绝非“傲慢天狗”。
标题图片：京都市左京区的鞍马山深处的僧正，是住在山谷的鞍马天狗。因教授源义经剑术而闻名（PIXTA）
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