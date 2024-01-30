第十回（最终回）：面临存亡危机的日本佛教

日本的佛教

战后，随着村落社会的瓦解，脱离檀家制度的人群激增。因接纳了这些人而取得长足发展的新兴佛教教团到了现在，往日的辉煌也已不复存在。但是，在这样一种“组织”衰退的潮流中，却有越来越多的人向佛教寻求心灵港湾。

檀家制度崩溃带来的冲击

1945年，日本在二战中无条件投降时，日本佛教各宗派也丧失了国家神道这一共通的基础，陷入混乱。将现世统治者天皇融入自家教义的佛教各宗派承受外界压力，不得不选择全面放弃这种教义，逐渐失去了政治影响力。同时，随着战后农地改革的推进，小农户逐渐自立，以往靠当地主获取收益的寺院也受到巨大冲击。日本的佛教界只得依靠源自江户时代的檀家制度获得布施才能生存下去了。

然而战后，各种因素的叠加让日本实现了经济的高速发展，日本整体富裕了起来，原本已经开始走下坡路的佛教界也在某种程度上得以延命。20世纪70年代到80年代，贫穷的檀家富起来了，对寺院的布施也增加了，各地寺院看似一派欣欣向荣的气象，然而这种繁荣却是昙花一现，随着90年代泡沫经济的崩溃，戛然而止。进入21世纪后，佛教各教团更是不约而同地在衰退之路上越走越远。

到了2023年，所有佛教教团都因檀家制度的瓦解而陷入困境。人口减少带来檀家数量的萎缩，在过疏化日益严峻的地方尤为显著，荒废的寺院越来越多。即便在人口集中的城市，因檀家制度而维系至今的寺院与信徒的关系也渐行渐远，并有加速的趋势。其结果就是一直以来由僧人主持的葬礼等仪轨受到轻视，且这一风潮愈演愈烈。佛教仪式逐渐被日本人从生活习惯中剥离出去。对于这种现状，佛教界自身也十分清楚，并采取了各种措施力挽狂澜，却始终没有决定性的解决方案。江户时代以来的檀家制度肉眼可见即将消亡，佛教界也随之萎缩，为了度过存亡危机，他们想必也会绞尽脑汁，苦苦寻求对策为自己续命。

寻求灵魂的救赎，转投新兴佛教教团

已有的传统佛教教团的故事先到此为止，让我们把时间拨回二战结束后不久。战后日本佛教界最大的动向，就是新兴教团的兴起。战后的日本开始反思此前国家神道对国民的精神统治，进而对“信教的自由”进行了扩大解释，于是，便出现了各种宗教团体山头林立的局面。包括战前就展开活动的团体在内，许多新兴佛教教团极大地扩张了势力。这些宗教团体的代表有创价学会（日莲宗派系）、立正佼成会（同前）、真如苑（真言宗派系）等。

这些教团之所以不断招揽到众多信众，其背景是伴随战后经济高度发展而出现的农村社会的瓦解。江户时代以来的檀家制度是以每个佛教寺院与居住在其周围的每个檀家为单位而形成的制度。但是，战后的产业结构变化和个人主义的盛行，导致“持续定居一处的家族”这种生活形态开始瓦解，每个人开始因时因地地选择最适合的地方居住，开始了不受“家”束缚的生活方式。因此，脱离檀家制度的人飞速增加。

然而，虽然可以切断和佛教寺院的关系，但人内心向宗教寻求救赎的想法却不会消失。不仅如此，有些人正是因为切断了与佛教寺院的关系，才不得不独自直面各种苦难，于是他们想寻求真正的宗教救赎的心情反而更加强烈了。对于这些人群而言，与檀家制度毫不相关，又能切身理解个人烦恼的新兴佛教教团就显得极具魅力，被视为值得信赖的组织了，于是信众人数以惊人的速度增加。

不过，这类新兴佛教教团的大好势头也在90年代见顶，此后便一蹶不振。虽然人口锐减是一大要因，但与此同时，教团变得巨大化和官僚化，将组织的维系置于个人的幸福之上，逐渐失去教徒的信任也是一大因素。

佛教权益的弱化

《日本的佛教》系列，以公元前500年左右释迦牟尼的时代为基点，对日本佛教进行了通史性梳理，一直讲到2023年如今日本佛教的现状。最后的总结大概就应该对未来的展望——“日本佛教的未来何去何从”展开论述了。

旧的佛教世界毫无疑问在走下坡路。这里说的下坡路，指的是经济基础进一步弱化，寺院数量和僧侣数量不断缩水的意思。当然，作为仪式的主持人，还是有一定市场需求的，但即便如此，想要继续维持现有势力也是痴人说梦。其活动能力大概会继续弱化下去。

而战后取得长足发展的新兴佛教教团在这个问题上，也是相同的命运。即便是新兴教团，今后信徒数量也会缩水，政治影响力也会减弱，乐观一点的话，大概也就是作为一个稳健、低调的宗教团体继续存续下去。

然而，与这种“组织衰退”的潮流相反，向佛教寻求某种救赎的人的数量却很可能在增加。如果时局不稳，人们对未来的不安不断放大，人就总会去寻求一个心灵的归宿。仅靠科学的世界观是没法从“人生之苦”中逃脱的。在这样的局面下，许多人就会去思考“佛教本来是宣说什么教义的宗教？”“佛教的教义中有没有一个方法，可以消解现代社会的不安？”，并且设法寻找答案。从这个意义来讲，我认为今后的时代，佛教应扮演的角色或许比现在更加重要。

结语

在本系列的考察论述中，我从宗教组织的侧面，对佛教历史概况进行了梳理。为此，整体论调就带上了“为维系组织和一己私利而开展活动的佛教界历史”之色彩。虽说这也是对“何谓佛教”的准确把握，但仅凭这一侧面并不能描绘出整个佛教历史。因为还有另一个层面，那就是“作为佛教信徒走完真挚一生的个体的历史”。

那些远离组织团体的个人，忠于自我信念走完一生的僧人和佛教徒——他们的人生震撼着每一个人的内心。毫无疑问，他们的故事成为了一种原动力，使得佛教在现代依然继续受到社会大众的尊敬。本系列的目的是想从高屋建瓴的宏观视角介绍日本佛教，因此并没涉及这些伟大个体的事迹。但想要理解“日本佛教”，去了解它另外的一面也是很重要的功课——希望各位读者能够理解这点。

最后，衷心希望今后释迦牟尼的教义能够继续拯救苦难大众，并以此发愿为拙论画上句号。

标题图片：在寺院里祈祷的女性（PIXTA）

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