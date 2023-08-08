与自然共生：二十四节气在日本

酷暑仍在延续，历法上却已是秋天。开始感觉到一丝秋日的气息。

在二十四节气中，从立秋起到立冬（11月8日左右）止的这段时间为秋季。

立秋的时间在公历的8月8日前后。虽然酷热还在延续，但通过虫鸣声和植物的变化，已经开始感觉到秋天的到来。

长崎和平日（8月9日）

1945年8月9日上午11点零2分，长崎市遭遇原子弹袭击，居民伤亡惨重。长崎市将这一天定为“长崎和平日”，举行仪式向全世界倡导废除核武器和实现永久和平。



长崎的和平纪念雕像（图片：PIXTA）

盂兰盆节（8月13-16日）

这是一年一度祖先的灵魂返乡的日子。人们装饰佛坛，扫墓，祭奠亡灵。

也有一些地区按照旧历的时间在7月举行祭祖的盂兰盆仪式，但日本全国大多数地区还是8月13日到16日过盂兰盆节。



点上一盏盂兰盆灯笼，让祖先的灵魂归家时不会迷路（图片：PIXTA）

13日是第一天，即“入盆”，为了确保祖先能找到回家的路，不至于迷失荒野，日本人会用麻茎去皮干燥后制成的麻杆儿点燃“迎魂火”，还会挂上灯笼，在大门前摆放酸浆和桔梗花的盆栽。人们希望先祖的灵魂尽早回来，尽量晚些离去，于是在客厅设置的神坛“精灵（亡灵）棚”上摆放黄瓜和茄子，黄瓜代表飞奔的快马，茄子代表脚步缓慢的牛，分别被称作“精灵马”和“精灵牛”。



黄瓜做的“精灵马”（左）和茄子做的“精灵牛”（图片：PIXTA）

京都五山的“送魂火”（8月16日）

点燃“送魂火”是京都人送盂兰盆节返乡的祖先亡灵重返冥界的传统仪式。其起源众说纷纭，一般认为是室町时代之后形成的习俗。在环抱京都市区的五座山上点燃篝火，分别描绘出“大”字、“妙法”二字、船形、鸟居形（鸟居是神社入口处的建筑物——译注）图案，送祖先的亡灵回归冥府。(*1)



五山上焚烧的“送魂火”。从左起依次为：“大”字、“妙法”字（图片：PIXTA）



从左起依次为：船形、“大”字、鸟居形（图片：PIXTA）

盂兰盆舞

各地举行的盂兰盆舞大会是祭奠祖先亡灵的传统仪式。有的在广场上搭起的高台周围围成一圈跳舞，也有的组成游行队伍在行进中舞蹈。其起源众说纷纭，也有说法认为是从佛教的“念佛舞”发展而来的。到了现代社会，跳舞时会配上《炭坑节》《花笠音头》《东京音头》等乐曲，或太鼓及其他打击乐器的伴奏。2022年11月，由各地的盂兰盆舞等多种传统舞蹈组成的“风流舞”被列入联合国非遗名录。



各地的盂兰盆舞（图片：PIXTA）

德岛市的阿波舞（8月12日）

阿波舞拥有四百多年历史，是日本三大盂兰盆舞之一。起源众说纷纭，有人说是城下的居民为庆祝德岛城落成而跳的舞，也有人认为是从盂兰盆舞发展而来的。阿波舞虽然诞生在德岛，但如今已在各地德岛县同乡会的牵头下在日本全国普及开来。其中，始于1957年的东京高圆寺阿波舞大会现已发展到100万人参与的一大盛事。

长野县诹访市的诹访湖节湖上烟花大会（8月15日）

每年的8月15日，诹访湖上都会举行烟花大会。第一届是1949年举办的，寄托了市民在战后的混乱中希望能尽早重建家园的美好愿望。从搭在湖面的台子上燃放约4万发烟花，是日本规模最大的烟花大会。



诹访湖节湖上烟花大会（图片：PIXTA）

终战纪念日（8月15日）

1945年8月15日，日本宣布向同盟国投降，接受《波茨坦公告》，告知国民二战终结。为追悼阵亡者并祈祷和平，在这一天举办全国阵亡者追悼仪式。

风铃

据传风铃起源于古代中国的“占风铎”，一种靠风向和发声方式进行占卜的工具。自古以来，寺院屋檐下就悬挂青铜“风铎”，以铎声辟邪消灾。“风铃”这个名称始于镰仓时代。僧人将其命名为“风铃”，念作“fuurei”，后来发音变成了“fuurin”。据记载，玻璃风铃大约出现在1700年，长崎的玻璃工匠在展现手艺的过程中，使其逐渐为人所知。

江户时代末期出现了行商，玻璃风铃在平民中流传开来。夏季全国都会举办风铃节，清脆的音色给人带来阵阵清凉。



长野县穗高神社的风铃节（图片：PIXTA）

嫩姜

寿司店常见的泡姜片日语叫做“gari”，是把嫩姜切成片用甜醋腌制而成的。因嚼起来会发出“咯吱咯吱”（日语发音为“garigari”）声而得名。6月到8月都应季。蘸味噌生吃或加调料拌着吃，都能享受到清爽的辣味。



嫩姜（图片：PIXTA）

刨冰

日语写作“欠冰”。顾名思义，人们过去吃的是碎冰块。清少纳言的《枕草子》中就有记载，上流阶层用刀具削刮冰块，再浇上甜蜂蜜，盛在金属碗里食用。平民吃上刨冰是明治时代的事了。到了昭和时代，随着刨冰机的普及，日本全国各地的百姓都可以吃上刨冰了。如今，刨冰专卖店如雨后春笋般涌现，一年四季都能买到刨冰。有的以冻冰的水为卖点，有的以水果装饰的外观见长，商家在冰块之外也费尽心思一争高低。



刨冰（图片：PIXTA）

西瓜

“打西瓜”的游戏是日本人快乐的暑期记忆，游戏者在沙滩上蒙着双眼，在周围人的指令下击打西瓜。近年来随着品种改良，橄榄球形西瓜和袖珍西瓜等方便食用的小型品种越来越受青睐。冷藏过的西瓜是炎炎夏日补充水分的最佳选择。西瓜是夏天舌尖美味的代表，在日语中却是秋天的季语。



西瓜（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师，东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿活动。

标题图片：卷积云（nippon.com 日本网）

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