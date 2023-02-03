二十四节气在日本文化 生活 自然与环境 饮食
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指导农事活动的时间节点
腊梅清香迎春来，金风送爽秋时至。日本的季节名不仅有四季，还有将一年二十四等分的“二十四节气”，把一年七十二等分的“七十二候”。这些词语至今依然被用来表示不同季节的关键节点。
二十四节气产生于2500多年前古代中国的黄河流域，于6世纪左右传到日本。由于日本和中国经纬度不同，因此日本的季节感跟中国也有些许出入。但是，“二十四节气”以日月运行规律为基础，在斗转星移，自然节律的变化上没有偏差，并随着日本季节的特征一点点不断进化。
日本的历法和二十四节气
现在使用的太阳历（格里高利历）是明治政府1873年推动近代化时采用的，目的是在历法上也与欧美看齐。而之前使用的是按日月运行规律制定的旧历，太阴太阳历（阴阳合历），全年总共354天，比一个太阳年少11天，这样就会与日食、月食等天体运动和季节感逐渐发生错位，给生活和农事带来不便。
现在的日历，标记有各种划分时间节点的节日，如圣诞节、情人节等。而在还没有这类节日，以农耕为生计的时代，提示人们何时耕田、何时播种的时间节点就很有必要了。于是，需要在日期每年错位的历法之外，创造一种更有效的方法来反映季节，正确指导农事和生活。这就是“二十四节气”。
如何二十四等分？
“二十四节气”是根据太阳的运行规律来制定的。首先将一年分为“二分二至”。即春分和秋分，冬至和夏至。在此基础上制定立春、立夏、立秋、立冬四个节气作为四季的分界线，然后再进一步二等分，给各个时段起名，表示它们不同的特征。这些节气的长度大概是15天左右。
本系列将介绍随二十四节气而形成的日本的习惯、节日庆典、生活、应季食物、各季的花鸟等。在机器和电脑已然司空见惯的生活中，在季节词汇的启发下重新审视大自然的节律，以消遣的心情给生活增添一些仪式感，也是不错的选择。
（注：二十四节气每年会前后相差1到2天）
|日语读音
|说明
|对应的新历日期
|【春】
|立春
|Risshun
|正月春天到来
|2月4日前后
|雨水
|Usui
|冰雪融化，降雨增多
|2月19日前后
|惊蛰
|Keichitsu
|蛰冬的虫子爬出地面
|3月6日前后
|春分
|Shunbun
|昼夜平分
|3月21日前后
|清明
|Seimei
|草木花开
|4月5日前后
|谷雨
|Kokuu
|降水增加，播种时节
|4月20日前后
|【夏】
|立夏
|Rikka
|夏天到来
|5月6日前后
|小满
|Shōman
|草木繁茂
|5月21日前后
|芒种
|Bōshu
|播种水稻的时节
|6月6日前后
|夏至
|Geshi
|昼最长夜最短
|6月21日前后
|小暑
|Shōsho
|出梅
|7月7日前后
|大暑
|Taisho
|一年中最热的时段
|7月23日前后
|【秋】
|立秋
|Risshū
|秋天到来
|8月8日前后
|处暑
|Shosho
|暑热消退
|8月23日前后
|白露
|Hakuro
|露水沾叶的时节
|9月8日前后
|秋分
|Shūbun
|昼夜平分
|9月23日前后
|寒露
|Kanro
|寒气始盛
|10月8日前后
|霜降
|Sōkō
|天降寒霜
|10月24日前后
|【冬】
|立冬
|Rittō
|冬天到来
|11月8日前后
|小雪
|Shōsetsu
|远山见雪
|11月22日前后
|大雪
|Taisetsu
|冬季风吹来
|12月7日前后
|冬至
|Tōji
|昼最短夜最长
|12月22日前后
|小寒
|Shōkan
|寒气即将登顶
|2024年1月6日前后
|大寒
|Daikan
|天寒至极
|2024年1月20日前后
监修：井上象英，历书作家、历法研究家、神道教师、东北福祉大学特任讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在致力于演讲和撰稿活动。
标题图片：夕阳西下富士山（左）和十五的月亮（日本网）
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