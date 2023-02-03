与自然共生：二十四节气在日本

日本不仅有四季，还有把一年细分为二十四等分的“二十四节气”。本系列将为你介绍在时移世易中依然得以留存于各地的日本人与大自然共生的生活习俗。

指导农事活动的时间节点

腊梅清香迎春来，金风送爽秋时至。日本的季节名不仅有四季，还有将一年二十四等分的“二十四节气”，把一年七十二等分的“七十二候”。这些词语至今依然被用来表示不同季节的关键节点。

二十四节气产生于2500多年前古代中国的黄河流域，于6世纪左右传到日本。由于日本和中国经纬度不同，因此日本的季节感跟中国也有些许出入。但是，“二十四节气”以日月运行规律为基础，在斗转星移，自然节律的变化上没有偏差，并随着日本季节的特征一点点不断进化。



日出（图片：日本网）

日本的历法和二十四节气

现在使用的太阳历（格里高利历）是明治政府1873年推动近代化时采用的，目的是在历法上也与欧美看齐。而之前使用的是按日月运行规律制定的旧历，太阴太阳历（阴阳合历），全年总共354天，比一个太阳年少11天，这样就会与日食、月食等天体运动和季节感逐渐发生错位，给生活和农事带来不便。

现在的日历，标记有各种划分时间节点的节日，如圣诞节、情人节等。而在还没有这类节日，以农耕为生计的时代，提示人们何时耕田、何时播种的时间节点就很有必要了。于是，需要在日期每年错位的历法之外，创造一种更有效的方法来反映季节，正确指导农事和生活。这就是“二十四节气”。

如何二十四等分？

“二十四节气”是根据太阳的运行规律来制定的。首先将一年分为“二分二至”。即春分和秋分，冬至和夏至。在此基础上制定立春、立夏、立秋、立冬四个节气作为四季的分界线，然后再进一步二等分，给各个时段起名，表示它们不同的特征。这些节气的长度大概是15天左右。

本系列将介绍随二十四节气而形成的日本的习惯、节日庆典、生活、应季食物、各季的花鸟等。在机器和电脑已然司空见惯的生活中，在季节词汇的启发下重新审视大自然的节律，以消遣的心情给生活增添一些仪式感，也是不错的选择。

（注：二十四节气每年会前后相差1到2天）

日语读音 说明 对应的新历日期 【春】 立春 Risshun 正月春天到来 2月4日前后 雨水 Usui 冰雪融化，降雨增多 2月19日前后 惊蛰 Keichitsu 蛰冬的虫子爬出地面 3月6日前后 春分 Shunbun 昼夜平分 3月21日前后 清明 Seimei 草木花开 4月5日前后 谷雨 Kokuu 降水增加，播种时节 4月20日前后 【夏】 立夏 Rikka 夏天到来 5月6日前后 小满 Shōman 草木繁茂 5月21日前后 芒种 Bōshu 播种水稻的时节 6月6日前后 夏至 Geshi 昼最长夜最短 6月21日前后 小暑 Shōsho 出梅 7月7日前后 大暑 Taisho 一年中最热的时段 7月23日前后 【秋】 立秋 Risshū 秋天到来 8月8日前后 处暑 Shosho 暑热消退 8月23日前后 白露 Hakuro 露水沾叶的时节 9月8日前后 秋分 Shūbun 昼夜平分 9月23日前后 寒露 Kanro 寒气始盛 10月8日前后 霜降 Sōkō 天降寒霜 10月24日前后 【冬】 立冬 Rittō 冬天到来 11月8日前后 小雪 Shōsetsu 远山见雪 11月22日前后 大雪 Taisetsu 冬季风吹来 12月7日前后 冬至 Tōji 昼最短夜最长 12月22日前后 小寒 Shōkan 寒气即将登顶 2024年1月6日前后 大寒 Daikan 天寒至极 2024年1月20日前后

监修：井上象英，历书作家、历法研究家、神道教师、东北福祉大学特任讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在致力于演讲和撰稿活动。

标题图片：夕阳西下富士山（左）和十五的月亮（日本网）

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