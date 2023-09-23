与自然共生：二十四节气在日本

秋分时节，残暑渐消。正所谓“热至秋分，冷至春分”，此时人们能够切身感受到秋天的到来。

昼夜等长的日子，一年中只有春分和秋分这两天，太阳从正东方升起，在正西方落下。秋分相当于公历的9月23日前后。以秋分为界，此后夜晚变长，秋意渐浓。“热至秋分，冷至春分”，这句谚语适用于春秋两季，表达季节更替、天气越来越舒适之意。

每年的春分日和秋分日由日本国立天文台按照太阳和地球的相对位置进行计算后确定。这两天都是国民节假日，规定春分日是歌颂自然、爱护生物的日子，而秋分日则重在供养祖先、悼念亡人。

彼岸花（曼殊沙华、石蒜花）

因为盛开于“秋彼岸”（秋分日加前后3天共7天——译注）时节，所以得名“彼岸花”。也称“曼殊沙华”，是原产于中国的多年生草本植物。曼殊沙华是梵语，意思是“天界盛开的鲜花”。据说彼岸花的球根有毒，所以种在田埂和田堤边，用来防止老鼠和鼹鼠等野生动物破坏农作物。快到“秋彼岸”的时候，花茎忽然从地下冒出后开花，花落后才长出叶子。



彼岸花（图片：PIXTA）

赏月、十五夜

“十五夜”指农历8月15日的满月夜，日语中又称“中秋名月”，时间相当于公历的9月。一般认为起源于中国的“中秋节”，源自唐代（618-907年）以来阖家团圆共赏明月的风俗。据说平安时代（794-1185年）传入日本，当时只是一部分贵族的闲情逸致。在平民中得到普及是江户时代初期的事了。

十五夜时会搭建起“赏月台”，供奉米粉团、芒草、芋头、板栗、柿子等当季农产品，感谢神明赐予五谷丰登。芒草是有神灵附体的植物，可以驱魔，外形又酷似稻穗，所以一并用作装饰。



赏月必备的米粉团和芒草（图片：PIXTA）

丹桂

丹桂与栀子花、瑞香并称“三大香木”。丹桂花开，散发出阵阵甜香，让人们感觉到季节的变化。中国茶中有桂花茶，就是用丹桂花干燥后制成的。桂花陈酒是把花泡进白葡萄酒里，花香融入酒中后熟化而成。



丹桂（图片：PIXTA）

三夕歌

“三夕歌”收录于镰仓时代初期编纂的《新古今和歌集》中，是描写秋季傍晚的三首和歌，分别出自藤原定家、西行和寂莲之手，并传承至今。

藤原定家。“放眼环望处，春花红叶皆不见。秋日斜阳里，唯有茅屋立海滩。”（放眼望去，看不见争奇斗艳的鲜花和绚丽多彩的红叶，只有海边一座简陋的渔家茅屋映入眼帘。秋天的傍晚多么萧瑟！）



秋日黄昏（图片：PIXTA）

松茸

清香扑鼻的松茸自古就深受日本人的喜爱，甚至在《万叶集》中也可以见到它的“身影”。松茸与红松须根共生，难以人工栽培，所以被视为高级食材。2020年被世界自然保护联盟（IUCN）列入世界濒危物种红色名录后，就更加可望而不可及了。直接烤制，跟米饭一起蒸煮，做土瓶蒸或做汤，都可以享受松茸馥郁的芳香。



松茸（左）、松茸米饭（图片：PIXTA）

芋头

据传种植芋头的历史比水稻更悠久，可追溯到绳文时代。母芋周围会长出子芋、孙芋，所以一直以来被视为丰收和多子多孙的象征。

山形市的秋季例行活动“日本第一煮芋头大会”每年9月举办。架上一口直径6.5米、重4吨的大锅，放入芋头、牛肉、魔芋，用酱油炖煮3万份煮芋头分给到场者食用。



酱油煮芋头（图片：PIXTA）

豆腐节（10月2日）

日语中“豆”和“10”，“腐”和“2”谐音，因此日本豆腐协会把10月2日这天定为豆腐节。豆腐不仅提供植物蛋白，还富含不饱和脂肪酸，有降低胆固醇的功效，所以非常适用于预防生活习惯病。豆腐的种类、做法、加工品丰富多样，豆奶布丁等甜品也很受欢迎。



凉豆腐（图片：PIXTA）

白果

白果是银杏的果实，其软糯的口感和微苦的风味成为卖点。因为白果的气味独特，所以人们对它的喜好也是两极分化的。剥壳后或炒或煮，也可拌饭或加入蒸蛋里。过量食用可能出现呕吐、痉挛等中毒症状，所以不可贪吃。



银杏树（左）、炒白果（图片：PIXTA）

花生

据传花生是由探险家哥伦布传播到全世界的。日本则是在江户时代经由中国传入，故有“南京豆”之称。很多人误以为花生是可以长成树的坚果，实际上它是标准的豆科植物，在地上开花后再钻入地下长出豆荚。一般都是晾干后炒食，不过最近盐水煮生花生也越来越受欢迎。



刚挖出的新鲜花生（左），干燥后再炒过的花生（图片：PIXTA）

秋刀鱼

秋刀鱼入秋后肉质肥美，而且价格便宜，所以自古就是深受平民喜爱的美食。它的营养价值也很高，食用后精力充沛，所以民间有这样一句谚语：“秋刀鱼一上市，按摩师就失业。”食用方法多为盐烤，近年来随着冷冻和冷藏技术的发展，也开始有秋刀鱼生鱼片出售了。



盐烤秋刀鱼（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师，东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿活动。

标题图片：千叶县鸭川市大山千枚田的彼岸花盛开（PIXTA）

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