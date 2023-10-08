与自然共生：二十四节气在日本

进入寒露后，天气少雨干燥，连日晴空万里。人们切身感受到秋意愈浓。

寒露在公历的10月8日前后。空气清澈，露水生寒。此时迎来秋收时节，日本各地都会举办运动会或感恩活动。大雁和野鸭等候鸟陆续飞到日本越冬。凉意袭人的夜晚，虫鸣声响彻天地。

运动会和体育节

此时，日本的中小学举办一年一度的运动会。运动会一般在秋季举办，不过为了避开台风和酷热，越来越多的学校选择春季。

据说日本最早的运动会是1874年（明治7年）3月在东京筑地的海军士官学校“海军兵学寮”举办的“竞斗游戏会”，契机是一位英国教师引入了自己国家的竞技运动项目。19世纪90年代在全国的小学普及，以“体育活动”之名固定下来，也有中学叫“体育节”。项目丰富多彩，从赛跑、跨栏跑、接力赛等田径项目，到投篮比赛等游戏和舞蹈项目，不一而足。

运动会的组织形式也与时俱进，不少小学开始事先分发“号码牌”，或各年级轮换场地进行，这样家长就不用为拍照而占位置了。



小学生赛跑比赛（左）和投篮比赛（图片：PIXTA）

长崎九日节（10月7-9日）

长崎九日节是长崎市诹访神社秋季举办的传统庆典活动，从江户时代起已延续了380年之久。“九日节”在日语中读作“kunchi”，因为在阴历的9月9日举行，而“9”一直被视为吉利的阳数，所以把“九日”（kunichi）谐音作“kunchi”，据说这就是长崎九日节这个词的来源。

长崎九日节由市内各町轮流担任向神灵献舞的“踊町”，每7年承办1次。踊町的表演队列最前面由一人扛起一个100多公斤重的“伞矛”（在大型伞上插有矛、花卉的庆典装饰物——译注）。每年表演的节目不同，其中由36个人默契配合把肩上1吨重的“太鼓山”抛向上空的表演技艺精湛；生动展现单龙戏珠的“舞龙”等节目也是压轴好戏。

节日期间有吃红豆饭、醋拌白萝卜丝石榴籽、泥鳅汤等九日节料理的习俗。



舞龙（图片：长崎县观光联盟）

伊势神宫的神尝祭（10月15-17日）

伊势神宫（三重县伊势市）举行的神尝祭是将当年收割的第一批谷物献给天照大神，感谢五谷丰登的祭祀活动。献给神灵的是天皇在皇居内种植的水田收割的当年最早的稻谷，以及各都道府县农户敬献的大米。



上皇夫妇的长女黑田清子作为祭主首次主持伊势神宫的神尝祭（左）。2017年10月16日，三重县伊势市伊势神宫（時事社）

紫珠（紫式部）

紫珠在日语中叫“紫式部”，是日本原产的落叶灌木。随着秋意渐浓，果实也逐渐成熟，变成紫色。英文名叫Japanese beautyberry。日本人用《源氏物语》作者的名字紫式部给这种紫色果实命名。结白果的是白果紫珠，日语叫“白式部”。



紫珠（图片：PIXTA）

京都的鞍马火祭（10月22日）

京都由岐神社每年例行举办的鞍马火祭是“京都三大奇祭”之一。据说起源于平安时代，由岐明神从京都御所迁至鞍马时，各家各户门前燃起篝火，人们用鸭川的芦苇做成火把，手持火把沿街巡游。神轿在大火把的簇拥中沐浴着飞溅的火花缓缓前行。手持火把的人们最后会聚集到鞍马寺的山门前。



鞍马火祭（图片：PIXTA）

听虫鸣

日本人自古就喜欢聆听秋虫的鸣叫声。平安时代，人们到山野间听着虫鸣享受酒宴，到了江户时代，卖虫成了一门生意。蟋蟀的鸣叫声被写入《万叶集》和《源氏物语》的和歌中。俳句中的昆虫一般指“秋天的鸣虫”。铃虫、蟋蟀、蝈蝈等昆虫的鸣叫声也被写入童谣中。

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苹果

苹果的营养价值很高，甚至有“每天一苹果，医生远离我”的谚语。苹果富含钾、钙、铁、膳食纤维、维生素C，对生活习惯病有预防效果。青森县的苹果产量占全国的六成左右，果汁、果酱、苹果酒等果酒，以及甜品等加工品的种类都很丰富。现在市面上销售的苹果都是明治时代后进入日本的西洋苹果，有“红富士”“津轻”“王林”等品种。



红富士（左）和王林苹果（图片：PIXTA）

蟹味菇和平菇

这是在超市最常见的两种蘑菇，即茶色圆菌伞的蟹味菇（又名鸿喜菇）和平菌伞的平菇。而外形相似的玉蕈离褶伞（又名本菇）是阔叶树和红松等树林中的野生菌类，味道非常鲜美。蟹味菇和平菇都富含鲜味成分氨基酸，没有特别的味道，所以适合跟各种菜肴搭配。



玉蕈离褶伞（左）和蟹味菇（图片：PIXTA）

青花鱼

青花鱼营养丰富，有“青鱼王”的美称。虽然全年都有销售，但一般认为秋季的青花鱼最为肥美。秋冬两季是食用青花鱼的最佳季节。青花鱼含有一种抗氧化作用很强的矿物质，有防癌和抗衰老的效果。做法多样，盐烤青花鱼、味噌煮青花鱼、醋腌青花鱼、生鱼片等吃法都可一试。



盐烤青花鱼（图片：PIXTA）

监修：井上象英（INOUE Shouei），历作家、历法研究家、神道教师，东北福祉大学特聘讲师。长年担任《神宫馆高岛历》主笔，现在积极开展演讲和撰稿活动。

标题图片：山形县月山登山道旁绽放的龙胆花（PIXTA）

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