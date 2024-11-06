拜佛像

世亲像与其兄无着像一同被设置于兴福寺北圆堂。两尊均为近2米高的大型佛像，但从面部看，兄长是老年相貌，弟弟是壮年相貌。

静寂的堂内，游客可以感受到人的存在。栩栩如生的佛像，感染力十足。

变形的头部和非对称的左右眼，就像把鲜活的人脸，如实复制到“寄木(*1)”表面一样。无论谁都会赞同这是肖像雕刻的杰作吧。

世亲是5-6世纪生活在印度的学僧。据说，他与其兄无着共同将唯识论思想体系化。世亲最早修行的是忠实地遵循佛陀釈迦牟尼教义的上部座佛教，当初曾批评兄长无着所提倡的大乘佛教。但最终被其兄感化，转而信奉大乘佛教，之后将意识是唯一的真实存在这一唯识论思想体系化，留下诸多著作，对后世影响巨大。

无着和世亲两尊雕像都是近2米高的大型“寄木”雕刻作品，但在结构上存在若干区别。无着（右）的头部和身体是整块木头制成的，而世亲则是前后两块木头拼接而成。在运庆的指导下，无著像由运助，世亲像由运贺操刀雕刻。

两尊佛像的最后一道加工工艺相同，均是把布料贴在木块接合处以加固雕像，之后给佛像整体刷一遍混入砥粉的打底漆，再涂胡粉上色。白色的底漆，让佛像的色彩变得更加鲜艳。

无著像的右脚些许向前，与此相对，世亲像是左脚向前，由此可知佛师想要表现出对称的动感。兄长无着是老年人的相貌，弟弟世亲是壮年人的容颜。从这种微妙的差异化表现中，可以看出运庆等活跃于镰仓时代的佛像雕刻师们之手艺的精湛。

世亲菩萨立像

像高： 190.9cm

190.9cm 时代： 镰仓时代

镰仓时代 收藏： 兴福寺

兴福寺 国宝

标题图片：世亲菩萨立像 兴福寺藏

摄影：六田知弘

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