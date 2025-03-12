摩耶夫人及天人像：六田知弘的古佛巡礼

拜佛像

这组佛像塑造的是从母亲右胁合掌降世的释迦牟尼，以及为此献上祝福的天人们，仿佛在上演一幕群像剧。

这是释迦牟尼从母亲右胁诞生的决定性瞬间。

作品中的人物有看似在跳舞的母亲摩耶夫人，守护她的三位天人（侍者），以及刚诞生的婴儿——后来开创世界三大宗教之一佛教的释迦牟尼。

据传距今2500年前，身怀六甲的摩耶夫人回娘家生子，途经蓝毗尼园（现在的尼泊尔）。她在花园散步时，发现了美丽的无忧花。正当她伸出右手攀援花枝时，释迦牟尼就从她的右胁降世了。这组珍贵的金铜群像佛正表现了传说中这一戏剧性的一幕。

摩耶夫人头结双髻，身穿广袖长袍。从其方形的面庞和简洁的五官塑造，以及抽象的衣服褶皱等方面，可以推测是飞鸟时代的作品。

三尊天人像（一尊为镰仓时代的补作）的长袖和衣裳看似随风轻摆，表现的应该是他们从天而降，为释迦牟尼的诞生献上祝福的场景。底部保留了木棒的插孔，可想而知，最早应是飘浮在半空中的飞天状态。

这组佛像是名为“法隆寺献纳宝物”作品群里的一组。法隆寺过去收藏的大约300件宝物在1878年（明治11年）悉数上贡皇室，二战后作为文化遗产委托政府管理。据推测，这组佛像可能是由法隆寺的分寺院橘寺移交保管的。11世纪编写的《金堂佛像等目录》记录了法隆寺曾经收藏的佛像，其中记载了“灌佛具四体”，可能就是这四尊佛像。“灌佛”是“灌佛会”的简称，指的是4月8日庆祝释迦牟尼诞辰的花祭。这一天，僧人会从诞生佛塑像的头顶浇灌“甘茶”，这一仪式使用的可能就是这四尊佛像。

这尊佛像与下图中右手指天、左手指地的诞生佛不同，表现的是释迦牟尼戏剧性的降世瞬间。据传，佛陀从母亲右胁跳出后走了七步，口称“天上天下，唯我独尊”，即世间没有比我更为尊贵之人。将两尊诞生佛对比鉴赏，也别有一番乐趣。

摩耶夫人及天人像

像高： 16.6cm（摩耶夫人），11.5-13cm（天人）

16.6cm（摩耶夫人），11.5-13cm（天人） 时代： 飞鸟时代（7世纪）

飞鸟时代（7世纪） 收藏： 东京国立博物馆

东京国立博物馆 重要文化遗产

标题图片：摩耶夫人及天人像（东京国立博物馆藏）

拍摄：六田知弘

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