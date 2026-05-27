日光菩萨与月光菩萨立像

拜佛像

东大寺的国宝级佛像，天平时代的代表作。虔诚合掌的姿势，将礼拜者引领至安宁祥和的世界。

东大寺的日光菩萨和月光菩萨立像，是天平时代塑像雕刻艺术的杰作。

塑像是用黏土塑成的造像，在用木条搭建的骨架外围缠绑稻草绳，层层涂抹黏土后用刮刀塑形，最后以细泥将表面打磨平整。这种技法在7世纪左右从大陆传到日本，奈良时代进入鼎盛期，平安时代后转为以木像为主流。也正因为如此，这两尊塑像与东大寺的执金刚神像等塑像皆可被誉为天平时代佛像的精品。

两尊佛像轻盈而立，双手在胸前舒缓合十，姿态优美。2011年东大寺博物馆开馆时迁入馆内，此前供奉在法华堂内，是主尊不空羂索观音像的胁侍。主尊和两尊胁侍菩萨像都是细长眼形，极为相似，由此推测可能出自同一制作者或同一工坊。

两尊佛像乍看相似，但日光菩萨的衣纹更为细密，起伏的线条表现出强弱变化，给人以刚健遒劲之感。而月光菩萨的衣纹较稀疏柔和，营造出一种静谧安详的氛围。造佛师巧妙地表现出一动一静的对比效果，可见其技艺之精湛。

造像之初应通体施以彩绘，但时至今日，色彩大部分已经脱落，呈现出通透的白色质感，更显其圣洁之美。

菩萨是为求开悟的修行者，一般表现为赤足形象。但这两尊造像却穿着鞋子，所以权威观点认为其并非菩萨，而是梵天和帝释天。

日光菩萨和月光菩萨一般是药师如来的胁侍，而观音菩萨的胁侍，梵天和帝释天更为适宜。大概因为法华堂内已供奉梵天和帝释天立像（国宝），为避免重复，才把这两尊菩萨像改名为日光菩萨和月光菩萨。

谈及这两尊造像尚在法华堂时的印象，摄影师六田知弘说：“以不空羂索观音为中心，十多尊佛像聚集在幽暗的殿堂内，令人仿佛置身于一个非现实的世界之中。主尊为黑色底漆施以金箔，相貌庄严肃穆，这两尊造像在其左右两侧静默伫立，通体素白，泛着清净柔和的微光，宛如黑暗中照亮森罗万象的光芒。”

这两尊造像虽然深受遣唐使从唐朝带回的佛像影响，但我们能感受到其神态具有独特的艺术表现力，远远超越了对大陆造像样式的模仿。文艺评论家龟井胜一郎在《大和古寺风物志》中赞叹其“合掌姿态之美无与伦比”，对此笔者深以为然。



日光菩萨立像



月光菩萨立像

日光菩萨和月光菩萨立像

像高： 日光菩萨立像，2.063米；月光菩萨立像，2.068米

日光菩萨立像，2.063米；月光菩萨立像，2.068米 时代： 奈良时代（天平时代）

奈良时代（天平时代） 收藏： 东大寺

东大寺 国宝：登录名“塑造（日光佛/月光佛）立像”

标题图片：日光菩萨和月光菩萨立像（东大寺藏）

摄影：六田知弘

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