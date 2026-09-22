因地而异的垃圾投放规则，多语种指南成为管理难题

生活中的Japanology

随着访日游客和旅日外国人数量的持续增长，围绕垃圾投放规则引发的纠纷日渐突出。日本家庭垃圾的分类标准、投放细则，因（基层的地方行政单位）市町村而异。东京23区垃圾分类类别较少且回收原则免费，但也有一些地区或将垃圾细分为44类，或推行高价专用垃圾袋等。各地多语种指南的普及率也参差不齐，日本政府在要求外国人熟悉当地相关规则的同时，还呼吁各市町村完善应对举措。

不遵守分类者招非议

位于东京都的不动产公司AlbaLink于2025年面向500名租房住户开展的调查显示，在“易与外国租客发生纠纷的事项”中，71.4%的受访者回答噪音问题，33.0%回答“不遵守垃圾投放规则”，并且“不按指定日期投放”和“不会进行垃圾分类”的意见较多。面向外国人的求职平台“YOLO JAPAN”在2019年对513名外国人士进行的问卷调查结果显示，多达六成受访者表示因不熟悉日本社会的规则礼仪而感到困扰，最突出的问题便是垃圾的投放。由此可见，垃圾投放规则的说明与理解，已成为日本人与外国居民共同面临的现实课题。

日本大多数的市町村将家庭垃圾分为可燃垃圾、不可燃垃圾、资源垃圾和大件垃圾等类别，它们须在规定的日期分别投放。但各地细则繁复，即便在日本人之间，也时常产生纠纷。东洋制罐集团《2025年垃圾白皮书》显示，关于垃圾的各项分类，85.8%受访者表示“了解掌握”；另一方面，53.0%的人认为不分类者“自私”，27.6%认为其“没有教养”。可见日本社会倾向于将垃圾分类与个人的规范意识及人品绑定在一起。



垃圾投放点贴满了呼吁分类投放垃圾的告示（PIXTA）

垃圾投放点的清扫维护一般由居民或公寓管理员负责。由邻里居民组成的自治会（社区自治组织）安排轮班值日，进行投放点的清扫、设置防乌鸦网等。整洁的城市景观离不开社区居民的日常维护，因此能否遵守规则被视为极其重要。



垃圾投放点的清理工作多由社区居民及公寓管理员承担（PIXTA）

各地分类规则不一的缘由

在日本，生活垃圾的处理是各市町村政府的职责。因此，分类方法受当地的垃圾处理设施性能、人口规模、市町村的财政实力等条件影响，地域差异之大令日本人都感到惊异，外国人更是难以很快吃透细则。

根据日本环境省《日本的废弃物处理（2021年度版）》统计，垃圾划分为11-15类别的自治体数量最多，共638个；全国超七成地区分类达11类以上，且从倾向上看，分类越精细，人均垃圾排放量越低。垃圾分类的目的，既是为了回收易拉罐、塑料瓶等以实现资源循环利用，同时也可以减轻焚烧炉负荷，并延长废弃物填埋处置场的使用年限。

举例而言，在部分地区，带有PET标识的饮料或酱油容器，其瓶盖、塑料标签在丢弃时需归入“塑料容器包装”类，瓶身则要用水涮洗并压扁，然后投放到“塑料瓶”类垃圾中。而有的地区则允许塑料标签作为可燃垃圾丢弃。对垃圾袋的要求同样因地而异，有些地区需要使用指定塑料袋，有的地区则仅要求“袋子半透明即可”。投放地点也不尽相同，既有投放到社区集中回收点的方式，也有放置于自家门口，由回收车逐户上门回收的方式等。

在大城市，有时会将塑料制品并入可燃垃圾处理，因此分类项目偏少。这也是因为垃圾总量庞大，精细化分类难以落地之故。相比之下，小规模自治体则结合垃圾处理设施的条件，要求居民进行细致分类、自行运送垃圾，以此控制成本；而居民之间的协力合作，也使得严格彻底的垃圾分类更容易落实。



垃圾回收车辆（PIXTA）

上胜町与富良野市的“彻底分类”

常住人口约1300人的德岛县上胜町，素有“日本垃圾分类最精细的地方”之称。在这里，垃圾分类多达44类，仅纸类就细分成 杂志、报纸、纸质饮料盒等9种进行回收。环境省数据显示，2024年度上胜町资源回收率高达76.1%，位列全国第二，为全国均值19.3%的近4倍；人均日垃圾排放量482克，不到全国平均水平的六成。当地原则上不实施上门回收，居民须自行前往全镇唯一的垃圾站完成分类投放。垃圾站内还设有闲置物品交换区，供居民流转二手物件。



发布“零废弃宣言”的德岛县上胜町的垃圾回收站（时事社）

北海道富良野市以独创垃圾细分标准并大幅提高了资源回收率而闻名全国。当地自上世纪80年代开始推行垃圾分类，秉持“不焚烧、不填埋”的理念，于2001年将垃圾划分为14个类别。据市政府推算，回收垃圾的资源化率达到了九成。在这里，仅普通的可燃垃圾，也被细分成了（1）衣物、废纸（2）厨余垃圾、（3）纸尿裤等卫生用品三种。衣物废纸等经压缩固化处理后转化为燃料，厨余垃圾则加工成肥料。市内还布设玻璃瓶回收箱，按颜色和种类回收空瓶。



富良野市的英文版垃圾分类海报（富良野市）

垃圾回收技术的进步也在推动规则的改变。千叶市计划自2027年12月起，将100%的纯塑料制品垃圾作为全新的“塑料资源”进行回收。现行制度下，塑料分为可燃、不可燃两类，而今后的新建设施可将塑料熔化后进行资源化再生利用。这个新规定将混有金属等材质的塑料制品排除在外。考虑到外国居民可能会产生困惑，千叶市正在编制垃圾投放宣传小册子。

七成自治体收费回收垃圾，东京23区免费

环境省2024年度实行的调查显示，除去大件垃圾，日本全国1172个市町村（占比67.3%）实行收费回收家庭垃圾，旨在减少垃圾总量，由受益者承担部分处置成本。



使用收费专用垃圾袋投放的京都市生活垃圾（PIXTA）

收费的专用垃圾袋多在本地便利店出售，40升规格一个的垃圾袋多在20至50日元之间。

但地域差距十分显著。例如，北海道的Erimo町由于海岸线绵长，又实行上门回收，45升垃圾袋售价高达一个200日元；而东京市内的23区，则原则上免费回收生活垃圾。然而，东京湾垃圾填埋处置场的新建和扩建变得困难，垃圾收费回收问题已被纳入讨论。东京都属下的多摩地区30个市町村中，已有29个实施了生活垃圾的收费回收。

据环境省统计，2024年度全国垃圾总排放量为3811万吨，人均日排放量约839克，较十年前减少了约一成，收费回收、无纸化等被认为是主要动因。而另一方面，资源回收率为19.3%，十年来一直处于停滞不前的状态。

人口50万以上的自治体中，人均日垃圾排放量最低的是东京都八王子市（约691克），其次为神奈川县川崎市和千叶县松户市。资源回收率最高的是千叶县千叶市的34.3%，紧随其后的是冈山县冈山市和东京都八王子市。

面向外国人的应用与多语种标识持续增多

垃圾分类制度在海外也很普遍，但各国落地程度参差不齐。日本的外国居民虽知晓日本各地垃圾规则存在差异，但往往难以把握细节差别与执行强度，因此外国人聚居的地区在不断推进多语种建设。比如，给新搬入者发放的相关手册、宣传单、告示牌等，均翻译成多国语言；借助手机应用和人工智能，提供多语种的分类指南等。

东京都江东区自2026年1月上线AI垃圾分类检索服务“江东垃圾导航”，支持日语、英语、简体中文、韩语、他加禄语、越南语。用户上传想要丢弃物品的照片或输入名称，AI便会进行解析并提供正确的分类方法，同时还可查询垃圾回收日和投放地点。



AI垃圾分类检索服务“江东垃圾导航”，可通过LINE实现多语种查询（nippon.com日本网编辑部）

居民构成日益呈多国籍化的埼玉县川口市于2024年4月修订条例实施细则，规定公寓等物业的业主和管理者，有义务以入住者的使用语言标示垃圾投放规则。



川口市的多语种告示，呼吁禁止违规丢弃，实施垃圾分类（产经VISUAL）

然而，在外国居民数量快速增长的地区，多语种宣传讲解满足不了需求的情况不在少数。2026年1月，高市内阁出台的《旨在接纳外国人和实现有序共生的综合应对措施》中，明确要求促进旅日外国人理解垃圾分类等社会生活规范，并推进多语种、易懂日语的信息提供和发布。日本政府还设立了面向自治体的扶持项目，相关举措正在全国范围内逐步推广。

标题图片：若不遵守“垃圾装入半透明袋”“在指定日期投放”等规定，则会被贴上警示贴纸（左）；标明各类垃圾投放日期的公示板（右）（PIXTA）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。