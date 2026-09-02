在咖啡厅的落地窗前，欣赏见证历史风云变幻的百年建筑

古民宅咖啡馆窗边的时光

这是一座有着百年历史的著名建筑，见证了昭和时代风云变幻的历史，由推动了将Architecture确立为“建筑”这一译名的日本建筑巨匠设计建造。在旁边的咖啡厅，我们可以一边透过玻璃窗欣赏这座百年建筑，一边享用美味的咖啡与甜点。本系列专辑中，作家川口叶子通过图文，带领读者探访东京周边的古民宅咖啡馆。本篇介绍的是东京荻洼地区的荻外庄展示栋咖啡厅。

被称作“另一座首相官邸”的百年建筑

在JR荻洼站南口静谧的住宅区中，坐落着一座有着百年历史的建筑——荻外庄，它见证了风云激荡的昭和时代的历史。这座宅邸掩映在茂密的庭园林木深处，曾是三度出任日本内阁总理大臣的近卫文麿的居所，被称为“另一座首相官邸”。

建筑东侧的一部分曾一度被迁至丰岛区，后来，杉并区耗时10年开展了复原与修缮工程，使其重新迁回原址。2024年，荻外庄重现昔日风貌。

2025年，由日本现代建筑大师隈研吾设计的荻外庄展示栋落成，配套的咖啡厅也同步开业。在这里，你可以一边欣赏窗外绿树掩映中的百年建筑，一边享用杉并区名店的美味，感受此处独有的时光。在林间光影明媚的季节，不妨来一次融合历史、建筑与味觉的漫步之旅。

与荻外庄相关的四人

踏上这段旅程之前，我们先来了解一下四位与荻外庄有关的历史人物。知晓他们的故事，我们便能读懂这座建筑所承载的历史内涵。

最初，这里是大正天皇的侍医长入泽达吉的第二居所。设计者伊东忠太是日本建筑大师，也是入泽达吉的妹夫，曾设计东京筑地本愿寺与京都平安神宫等建筑。入泽达吉将设计全权委托于伊东忠太，让其“按照自己的思路尽情施展才华”。1927年，巧妙地融合了日式、西式与中式风格的这座绝美建筑正式落成。

1937年，入泽达吉将荻外庄转卖给出任首相的近卫文麿。此后，这座宅邸的会客室中多次举行非正式的政治磋商，逐渐成为左右日本发展方向的重要场所。日本战败后的1945年12月，近卫文麿在这座宅邸的书房内自杀。

在二战后复兴阶段长期执政的首相吉田茂，于1947年向近卫家族租借了荻外庄的一部分，居住了约一年时间。吉田茂为战后日本的发展构建了基础框架，他也是在这里反复思索国家的政策方向。可以说，荻外庄见证了战前、战时、战后日本动荡多变的历史。

随处可见龙元素的接待室

中式风格的会客室里最为引人注目的，是螺钿工艺的桌子以及天花板和地砖上的龙形图案。为探寻日本建筑之源，伊东忠太曾赴中国、印度、土耳其等地调研，他以丰富的学识与想象力，回应了热爱汉诗的入泽达吉的审美情趣。



天花板上的龙画出自上海实业家及书画家王一亭之手

螺钿桌椅镶嵌着夜光贝，设计非常奢华，由三越制作所（三越伊势丹Property Design）根据旧照片制作而成。这套桌椅在光线照射下泛出虹彩光泽，其制作工艺实为精湛。

当视线下移，我们会发现桌腿亦为龙爪造型。伊东忠太设计的建筑中，以龙为代表的各类奇幻异兽元素常常巧妙地藏匿在各处。在其他房间中，倘若留意墙纸和装饰的细节，一定还能发现不少这样的细微之处。

决定日本命运的客厅

最值得一看的是这栋建筑的西式客厅。大量政治会谈与组阁磋商都曾在此进行，这也是荻外庄被称为“另一座首相官邸”的缘由。

客厅中的椅子与桌布也是将现存黑白照片进行色彩解析后精准复原的。装饰在墙上的标本和橱柜中的人偶服饰等细节，也都实现了高度还原，这种对细微之处的极致追求与精湛的技术实力令人惊叹。

点缀日常生活的餐厅

离开客厅，沿走廊继续前行。隔壁的餐厅是近卫家日常与非日常交织的空间。这里既是家人日常进餐的地方，据说也曾是会谈结束后供要人享用餐食的场所。



柜中陈列着昔日专供出口的NORITAKE陶瓷餐具，是近卫家族实际使用过的。对古董餐具爱好者来说，非常值得一看

从走廊窗户向外望去，是一片绿意盎然的草坪广场。工匠手工打造的木框设计精巧别致，老旧的窗玻璃带着独有的波形起伏。隔着这历经百年岁月的玻璃窗，恍惚间有一种仿佛穿越到另一个时空的奇妙感觉。



设计颇具现代感，让人很难相信已有一百多年历史

时间停滞的书房

走过碧影浮动的餐厅后便来到一间和室，这里的氛围截然不同，显得格外寂静，沉淀着历史的厚重感。1945年12月，近卫文麿就是在这间书房服毒自杀的。壁龛悬挂的卷轴上写着“本立而道生”。站在书房前，时间仿佛在此凝固。



近卫文麿自杀的书房

在隈研吾设计的展示栋咖啡厅小憩

参观完承载着历史厚重感的宅邸后，可以前往新建的荻外庄展示栋稍作休息。这座由日本现代建筑大师隈研吾设计的建筑，十分注重与周边环境的和谐，宛如依偎在院内枝繁叶茂的榉树旁一般。作为从荻外庄延伸至展示栋的连贯景致，设计上实现了两处空间无缝衔接的效果。



透过咖啡厅的巨大落地窗欣赏荻外庄的建筑

咖啡厅的饮品和甜点皆来自当地著名美食店，由店员逐店精心选品。比如“Roast House Brown Chip”的咖啡、“西荻洼三原堂”的“大最中”（一种薄脆糯米皮夹红豆沙等馅料的日本甜点——译注）、“菓人 结人”的水羊羹、“Petit Grace”的雪球点心、“寅印菓子屋”的时令棉花糖等。3月至6月底期间则提供用料丰富的豪华圣代，其中还包括“Gelateria Sincerita”的雪酪、“Patisserie en Famille”的烘焙点心以及老字号日式甜点店“虎屋”的红豆沙等。

在现代建筑大师隈研吾的这栋建筑中，你可以一次品尝到杉并区的诸多美味，免去了四处奔波的麻烦。坐在窗边向外望去，郁郁葱葱的草木的另一侧，是百年前建筑大师的杰作荻外庄。若想充分享受一段静谧的时光，建议你上午前来。



红豆草莓圣代是当地著名甜品店的联名产品，只有在这里才能品尝到

“荻洼三庭园”漫步路线

离开荻外庄后，不妨顺便再去大田黑公园、角川庭园逛一逛，步行10分钟内即可到达。这三座庭园并称“荻洼三庭园”。您可以看到音乐评论家大田黑元雄生前钟爱的那架制作于1900年的施坦威钢琴，以及角川书店创始人、俳句诗人角川源义的近代数寄屋建筑（融合茶室与书院式建筑特点，追求自然朴素之美的‌日本传统建筑——译注）等，每座庭园的文化气息各不相同，为荻洼这片土地赋予了层次丰富的文化魅力。

有些地方虽然不在历史的聚光灯之下，却也实实在在地推动了时代的发展。荻外庄便是这样一个空间。造访坐落在林木深处的这栋宅邸，我们仿佛悄然踏入历史书背后的世界。这里有当权者避人耳目密谈的会客室，也有了结了生命的书房，历经百年风云变幻，倾注工匠心血的精湛工艺至今依然熠熠生辉。

荻外庄公园

荻外庄展示栋咖啡厅

采访/撰文/未署名图片：川口叶子

标题图片：荻外庄，昭和时代风云变幻的历史舞台

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