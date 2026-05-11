擂钵与擂棒：碾磨舂捣，随心掌控

如今虽说有食品加工器、电动碾磨器等便捷厨具，但亲手用擂钵和擂棒碾磨舂捣食材的独特乐趣依旧无可替代。

钵内磨纹，灵魂所在

擂钵和擂棒主要用来将食材碾磨细碎或舂捣成泥。使用的技巧，是把食材抵在擂钵内侧被称作“梳目”的凹凸纹路上来回碾磨。

想要把山药、豆腐磨得细腻顺滑，就用大号擂钵；芝麻、花椒芽等则用小号擂钵碾磨即可。磨好后直接将食材加入其中拌匀，一道小菜就此完成，还可以连擂钵一起直接端上餐桌。

不少来饭田屋的外国游客，都会直接点名要“芝麻碾磨器”；而且，他们似乎还用它来舂捣制作香草酱。



第六代社长饭田结太。各式擂钵琳琅满目的货架



转动擂棒在擂钵中画圈般地碾磨芝麻（PIXTA）

钵身够深，底部还带有硅胶防滑设计的擂钵，很受外国游客欢迎。



人气最高的擂钵，底部较宽、稳定性好



“梳目”是为实用而生的功能美学。价格低廉的产品靠模具压出纹路，而工匠用金属工具手工刻制的纹路，其沟槽棱角锐利，用起来更加省力高效

山椒树木是擂棒的最佳选材

传统的擂棒，选用的是日本原产的山椒树木。这种选择非常合理：它的质地坚硬，耐磨耐用；凹凸的树节，让人易于握持；自带天然抗菌特性，更加卫生。



质地密实的山椒树木是制作擂棒的理想材料

虽然电动碾磨器、食品加工器等是非常便利的厨具，但擂钵和擂棒结合起碾磨、舂打和捣碎等动作，可将食材处理成自己想要的理想状态，这可谓是其魅力之所在。既能充分激发食材的香气，又能享受慢工出细活的烹饪过程，做出来的滋味也更胜一筹。

当下最受外国游客喜爱的十款“日式厨具”

磨泥器 杵臼（擂钵与擂棒） 饭团模具、寿司帘 厨房刃具（削皮器、切片器等） 铁壶、茶滤 砂锅、雪平锅 平底锅 煎蛋卷锅、长筷 砧板 酱油壶、味噌搅拌器

采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部

摄影：野村和幸（已标注来源图片除外）

标题图片：擂钵与擂棒

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