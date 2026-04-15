日式磨泥器的独特魅力：匠心设计，操作省力

饭田屋是一家位于东京台东区合羽桥道具街的老字号厨具专营店，近年来备受访日外国游客青睐。我们精选了饭田屋最受游客欢迎的10款日式厨具并将逐一为读者介绍。本文是日本人厨房里必备的磨泥器。

试用了300多种磨泥器

磨泥器是一种表面开孔并带有细密尖刺状突起金属或树脂板。把食材按压在磨泥器表面来回摩擦，破坏食材纤维结构，将其磨成泥状，不仅便于食用，也能更好地激发食材自身风味。在日本，需要使用磨泥器的最典型食材当属萝卜。



用磨泥器将萝卜磨成泥状

对饭田屋第六代社长饭田结太来说，磨泥器是一种意义非凡的工具——它是让一度濒临停业的店铺“起死回生”的契机。当时，饭田结太接到了一名顾客的咨询，为满足顾客需求，他试用对比了300多种磨泥器，最终找到了“能磨出极为蓬松细腻的萝卜泥”的产品。这款产品出自新潟县三条市一家著名的金属加工制造商。自那以后，它一直是最畅销的磨泥器产品。



尖利的锋刃将萝卜磨成柔软蓬松的泥状



用竹制“鬼磨泥”磨出的萝卜泥，不会出水，口感爽脆，适合与萝卜泥火锅、日式汉堡肉饼或炸鸡等搭配

外国消费者看重的三种用途

提到磨泥器，日本人首先想到的是白萝卜泥，但外国游客买来似乎多用于磨奶酪、生姜和柠檬皮。因此，适合这些用途的小型磨泥器成为畅销产品，其中销量最多的是包括刀刃在内全部由日本制造的原创商品。饭田结太说：“日本产的磨泥器操作省力，而且更让外国顾客惊讶的是，它与欧美奶酪刨不同，还自带有接料容器。也许这正是日本独有的巧思。”



磨泥器专区陈列着约250种产品

随着寿司热潮席卷全球，用于磨山葵的磨泥器也成为人气商品。用表面附有鲨鱼或鳐鱼皮的传统工具“鲨鱼皮磨泥板”磨出的山葵口感如奶油般细腻顺滑。喜欢山葵的人值得一试。



利用鲨鱼皮细密纹理磨制山葵的“鲨鱼皮磨泥板”

当下最受访日游客喜爱的十款“日式厨具”

磨泥器 杵臼（擂钵与擂棒） 饭团模具、寿司卷帘 厨房刃具（削皮器、切片器等） 铁壶、茶滤 砂锅、雪平锅 平底锅 日式鸡蛋卷煎锅、长筷 砧板 酱油壶、味噌搅拌器

采访/撰文：nippon.com日本网 编辑部

摄影：野村和幸（署名图片除外）

标题图片：饭田屋出售的磨泥器

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