（书评）《近代世博会与茶》：“世博会是主舞台”——始自幕府末期的日本“卖茶”战略

世界博览会（世博会）19世纪始于欧美，目的是为展示当时最新的科技和艺术，是国际贸易的舞台。本书梳理了日本从幕府时代末期开始参加世博会，向欧美卖茶换取外汇，将“茶道”推广到全世界的历史。

1867年日本首次亮相巴黎世博会

4月13日，大阪关西世博会开幕。包括日本在内，共有159个国家和地区参与。此次世博会的主题是“构建未来社会，想象明日生活”，会期到10月13日结束。这是继亚洲首个世博会——1970年大阪世博会后，包括爱知世博会（爱 地球博）等在内，在日本举办的第6次世博会。

世博会的雏形，据说是1475年法国国王路易十一在伦敦举办的“法国物产展”。而荟聚各国新产品和土特产、搭建文化交流和商贸洽谈平台的近代世博会的历史，则始于1851年第1届的伦敦世博会。

本书涉及的是从日本首次正式参加的第2次巴黎世博会（1867年），到芝加哥世博会（1933-34年）这段期间的“近代世博会”。作者在查阅包括当时的报纸在内的庞大史料，并亲赴世博会旧地考察的基础上，对各届世博会与日本茶的深厚渊源，以时间顺序进行了梳理。

海外特供“和红茶”诞生的始末

法国皇帝拿破仑三世举办第2次巴黎世博会，江户幕府派出15代将军德川庆喜的胞弟德川昭武，代表将军参展。使节团随行的还有被誉为“近代日本经济之父”的涩泽荣一。萨摩藩和佐贺藩响应幕府号召出展。本书对当时的情况有这样的记录。

日本展馆内设置了“茶店”，即茶馆，在巴黎引发热议，获拿破仑三世授予银质奖章。日本茶也有展出，世博会与日本茶自此结缘，是值得纪念的一届世博会。



书中插图。1867年第2次巴黎世博会，日本馆参展的“茶店”里的日本女性（Album/Quintlox/ 共同通信Images）

明治维新5年后，佐贺县“红茶”出征1873年的维也纳世博会。虽然当时日本未发酵的绿茶才是主流，但在第2次巴黎世博会上，佐贺得知完全发酵的红茶更适合出口欧洲后，便着手红茶生产。维也纳世博会后，日本各地都开始生产日本红茶“和红茶”。作者认为“是世博会让和红茶的历史齿轮开始了转动”。

顺便一提，“和红茶”的发祥地佐贺（肥前），也是江户时代中期煎茶道开山鼻祖“卖茶翁”的出身地。

益田孝、冈仓天心等人介绍“茶道”

日本的茶文化“茶道”也通过世博会介绍到全球。为纪念美国独立战争一百周年，美国1876年举办了费城世博会。《日本展出目录》英文版中有3处关于“茶之汤（cha-no-yu）”的解说。本书作者认为这是用英文介绍茶道的“首个官方文件”。

1878年第3次巴黎世博会上，法语版的介绍资料也讲述了茶道的历史，“茶室”占据了日本馆的中央位置。据本书介绍，三井物产的创始人益田孝（1848-1938年）“从日本派遣3名木匠搭建了”这座茶室。此外，他还以精于茶道而闻名，取号“钝翁”。

著名的《The Book of Tea（茶之书）》（1906年，纽约出版）的作者冈仓天心（1863-1913年）两次在世博会上介绍日本茶文化。他为1893年芝加哥世博会日本馆“凤凰殿”设置的茶室撰写英文解说，还在1904年圣路易斯世博会期间举行演讲，宣扬“茶之汤”的艺术性。

Tea Girl，在美日侨女子独领风骚

世博会之于日本茶，虽说“作为国策，促进出口是首要任务”，但也扮演了向世界宣传日本文化的角色。这本书里生动描写了女性群体的贡献。

日本首次参展的第2次巴黎世博会，3名艺妓从日本降临“茶店”驻场。据说当时，日本女性“让法国人感到好奇，游客络绎不绝”。

1915年的旧金山世博会上，出现了298平方米左右、纯侧柏木打造的“日本喫茶店”。7名来自日本的侍茶女“Tea Girl”（18至24岁）身穿长袖和服登陆旧金山。当地日文报纸《日本新闻》（1915年2月2日刊）报道了此事，写到“她们都是良家女子，也受过教育，其中还有政府高官、海军大佐的千金”。

1933到1934年的芝加哥世博会上，日本“雇佣了10名日裔二代女性作为侍茶女，经营喫茶室”。身穿和服的“Tea Girl”还登上了明信片，活跃在日本茶广告的最前线。

这次芝加哥世博会上，钝翁还安排了一间配置桌椅的茶室，起名“邻交亭”，以祝愿日美友好。负责点茶的茶师，是日裔外科医生的女儿（20岁）。本书中还刊登了当时的照片。

日本茶在美国世博会打响知名度

在欧美列强统治世界的帝国主义时代，“茶”是重要的国际商品。原产地中国向欧美出口绿茶、半发酵的乌龙茶、红茶，产品席卷全球市场。一直依赖中国出口的大英帝国，后来靠在殖民地印度、锡兰（现在的斯里兰卡）大规模生产阿萨姆红茶反超了中国。

幕末到大日本帝国时代，日本主要对美出口绿茶。甲午战争后，又从殖民地台湾经日本，向美国出口乌龙茶。本书对圣路易斯、旧金山、巴黎等世博会的“台湾喫茶店”也有详细论述。

这种围绕茶叶贸易的近代史，在《跨海而来的日本茶》一书中有详细讲述。该书作者罗伯特·赫利亚（Robert Hellyer），是曾活跃于日本的茶叶贸易商会“赫利亚商会”创始人的后代，日本近代史学者，在本书中对此也有详述。根据他的记述，进入19世纪后半叶后，美国中西部人喜欢上了日本绿茶，中西部被称为“绿茶地带（Green tea country）”。赫利亚分析，芝加哥、圣路易斯等中西部城市多次举办世博会，日本茶应该是借机打响的知名度。

然而，日本偷袭珍珠港，引发太平洋战争，日美茶叶贸易就此中断。1945年大日本帝国土崩瓦解，战前“日本茶称霸海外市场”的野心也随之破灭。



大阪关西世博会开幕前的“试水”演练场景。世博会官方吉祥物“MYAKU-MYAKU”笑脸迎客。2025年4月5日，大阪市此花区梦洲（图片：作者）

本书称“近年来，日本茶的出口再现蓬勃之势”，并以下文作为结尾。

听闻大阪关西世博会将举办各种活动，实践茶道款待之心的理念，尤其在“生命游乐场 水母馆”实现了“茶道精神”的具现化。我们期待世博会和日本茶不断编织出更多新的纽带。

《近代世博会与茶 惊艳世界的日本‘喫茶外交’史》 淡交社

发行日：2025年2月20日

A5判：226页

价格：2200日元（含税）

ISBN：978-4-473-04660-4

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