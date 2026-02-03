千叶真一：身手非凡的激烈交锋震撼世界，激情得到传承

日本的传奇人物

作为日本动作明星的先驱，千叶真一（本名：前田祯穗）在全球享有盛名。他以凌厉刚猛的格斗身手深受欢迎，同时在栽培后辈上倾注了满腔热忱。这份信念让他在动作电影圣地好莱坞备受赞誉，也在风靡全球的系列电视剧《SHOGUN 将军》中展现得淋漓尽致。（本文省略敬称）

赢得好莱坞的敬意

在国际上以“Sunny千叶”之名广为人知的男演员千叶真一于2021年8月19日与世长辞。其讣告被《纽约时报》《洛杉矶时报》等美国主流报纸及其他多家娱乐媒体广泛报道。人们回顾他将极真空手道技艺融入电影动作设计所形成的独特风格，再次感受到他给欧美影坛带来的深远冲击。

美国奥斯卡金像奖官方推特（现在的X）账号发文悼念，称他“在电影中将刚毅与深度融为一体”。《纽约时报》（电子版）则引用千叶的话——“武术是戏剧的一部分，是一种表演，更是一种情感表达方式”，来诠释他标志性的激烈动作美学。

CNN（电子版）进行了更深入的分析：千叶与电影武术巨星李小龙活跃于同一时代，二人不可避免地常被拿来比较，尽管如此，“千叶独特的格斗风格与李小龙所尝试的截然不同。他对敌人绝不手软，每一击似乎都蕴含着惊人的力量，刻意摒除了电影格斗场景中常见的舞蹈化元素。”

在千叶主演的众多作品之中，在欧美最负盛名的当属“杀人拳”三部曲。基努·里维斯是该系列作品的狂热粉丝，塞缪尔·L·杰克逊、乔纳森·诺兰等好莱坞重量级人士也都在千叶生前多次表达过敬意。2015年，基努·里维斯在日本宣传自己主演的电影《疾速追杀》期间，曾在电视节目上直言：“我只能在拍电影时做出打斗的动作，而Sunny千叶是真的能把人打个半死的。我完全能感受到他的热情。”

昆汀·塔伦蒂诺的深切仰慕

天才导演昆汀·塔伦蒂诺是千叶最狂热的影迷之一。20世纪80年代，当他在美国看到电视上播出的由千叶主演的日本时代剧《影之军团》后，不仅成为千叶的粉丝，更萌生了与千叶合作的愿望。这个愿望终于在他的第四部导演作品《杀死比尔》（2003）中实现。不过，事实上，早在十年前上映的那部由他自己编剧的《真实罗曼史》（1993）中，他便已向千叶致敬了。



2007年8月2日，在东京举行的记者会上，昆汀·塔伦蒂诺（左）与千叶真一（右）亲密互动（图片：路透社/共同社）

在《真实罗曼史》的开场，由克里斯蒂安·斯莱特饰演的男主角克拉伦斯在酒吧邂逅了一名女子并邀请她看电影，而他原本要看的正是由千叶真一主演的三部曲：《激突！杀人拳》（1974）、《杀人拳2》（1974）、《女必杀拳》（1974）。面对不识千叶的女子，克拉伦斯解释称千叶是“当代顶尖的武术动作巨星”，却仍被婉拒，于是他只能独自前往电影院。当镜头转到克拉伦斯所住的公寓，墙上贴满了千叶的电影海报。昆汀·塔伦蒂诺对千叶的狂热推崇，可见一斑。

然而，以美国的标准而言，《激突！杀人拳》的暴力程度太过，成为第一部被归入“X级”（相当于现在的NC-17级）的电影，仅限18周岁以上观众观看。也正因此，“杀人拳”系列并未获得美国主流观众的青睐，始终停留在邪典电影的范畴。

在《杀死比尔》中的贡献

蓄势多年之后，昆汀·塔伦蒂诺终于夙愿得偿。他在《杀死比尔》中为千叶量身打造了一个角色——服部半藏，与千叶在《影之军团》中饰演的伊贺忍者同名。在收录于《杀死比尔》DVD版的特典影像里，昆汀·塔伦蒂诺谈到：“日本和美国不一样，如果一部影视作品成功了，往往停个一年左右再拍续作。《影之军团》也是如此，每当有新作问世，服部半藏这个角色都会与以往略有不同。《杀死比尔》中的服部半藏，可以说是这个角色的第100个版本了。”这确实是资深粉丝饱含情怀的创意。

在《杀死比尔》中，千叶尽管戏份有限，却是剧情推进上的关键角色。由乌玛·瑟曼饰演的女主角布里达曾是一名职业杀手。她专程赴日本冲绳拜访由千叶饰演的传奇铸刀师，请求他花一个月的时间锻造一把名刀，用以斩杀仇敌。片中，千叶拥有英、日双语台词，展现出凌厉的气势。尽管没有他擅长的动作戏，让人不免遗憾，但他在幕后为其他演员的打斗场景做出了很大的贡献。



2003年9月29日，在美国好莱坞举行的《杀死比尔》首映活动上，千叶真一（右）与乌玛·瑟曼（左）交谈（图片：路透社/Fred Prouser FSP）

在北美上映宣传期间，片中饰演女主角仇敌奥伦·石井的露西·刘（刘玉玲）于谈话节目上回忆自己与乌玛·瑟曼、薇薇卡·福克斯、达丽尔·汉娜等人一同接受千叶亲自指导日本刀术的情景。她说：“他在我们面前示范了极为优美的动作，随后说‘来，你们试试看’，让我们一个接一个上前演练。”据说，千叶看完她们的动作之后评价道“还不错（Almost good）”，对此她感慨：“那或许也是日本人特有的礼貌方式吧。”

在那之后，千叶再度亮相好莱坞作品是2006年以东京为舞台的赛车动作片《速度与激情3：东京漂移》，他饰演的是黑帮头目“蒲田老大”。不过在此片中，同样未见他擅长的动作戏。

2012年，千叶参演了低成本独立电影《Sushi Girl》，该片虽于数个电影节上映却口碑平平，也没能在美国发行DVD；2018年，他参演了澳大利亚短片《Shakespeare In Tokyo》；他最后参演的电影作品，是在他去世后于2024年公开上映的《Bond of Justice: Kizuna》。现实情况是，这几部作品几乎未引起关注，千叶在美国始终是一介邪典英雄。

意志得到传承

然而，千叶并未独享“千叶动作”。早在1970年，他便创立了“日本动作俱乐部”（Japan Action Club，JAC），致力于培养动作演员与特技演员，其中就包括后来享誉国际的真田广之等。而在《杀死比尔》中热心指导其他演员武打动作的逸事，更充分展现了他的这一面。

千叶所创高质量特技动作已通过各种形式得到传承，其中最具代表性的传承者非其爱徒真田广之莫属。2024年，由真田广之主演并监制的系列电视连续剧《SHOGUN 将军》在全球掀起旋风。尽管剧中大量台词使用日语，该剧仍一举囊括美国电视影集最高荣誉——“黄金时段艾美奖”的18项大奖，并斩获其他多个重要奖项，可谓空前。



2024年9月15日，真田广之（右）在美国洛杉矶以系列电视连续剧《SHOGUN 将军》荣获艾美奖最佳剧集奖（图片：路透社/Mario Anzuoni）

真田追随千叶的脚步，将事业重心从日本移至美国好莱坞，二十余年来积累了丰厚成果。《SHOGUN 将军》的空前成功，不仅圆了他个人的夙愿，更标志着千叶的遗志——将日本“侍动作”推向世界舞台——终得实现。

根据日本媒体报道，真田在得知恩师去世的消息时发文称：“承继其志，持续勇进，这便是我的报恩之道。”如今，《SHOGUN 将军》因广受好评，已启动第二季的制作，世人或许将看到更多日本演员在镜头前展露精彩的刀术。千叶的初心正由真田推向更高的境界。

标题图片：千叶真一在美国夏威夷威基基海滩留影。2005年10月27日，千叶在夏威夷国际电影节上获得了“创新成就奖”（路透社/Lucy Pemoni）

