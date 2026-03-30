五味太郎：《大家来大便》的作者，绘本魅力风靡全球

日本的传奇人物

日本绘本作家五味太郎出生于1945年，27岁创作了自己的第一部绘本，如今已年逾八十，但创作热情依旧不减。《大家来大便》《小金鱼逃走了》等作品，早已超越“儿童读物”的框架与国界，受到广大读者的喜爱。迄今为止，五味太郎已出版约400部作品，被译介至全球30多个国家和地区。

1945年8月生于东京都调布市。毕业于桑泽设计研究所。曾任工业设计师，后进入绘本创作领域。著作（含合著）超400部。曾获意大利博洛尼亚国际儿童书展奖等国内外多个奖项。著有《小金鱼逃走了》《大家来大便》《我的创意绘本》等多部畅销书，大量作品被译介至海外多国。2025年，凭借《我是船》（福音馆书店）获得第30届日本绘本奖大奖。

将所有作品摆在一起的“风景”

2025年12月12日至2026年2月15日，五味太郎绘本作品展在日本东京Lurf Gallery举办。展览集中展出了五味太郎自1973年至2025年长达半个多世纪的创作成果。除372部日文原作外，还包括在全球30多个国家出版的译本。包括广受欢迎的《大家来大便》在内，仅从各国版本的书名，就能真切感受到五味太郎绘本的超越国界的魅力。

五味太郎说：“对自己的绘本作品的全貌，我虽然自认为心中很清楚，但实际上并无法具体地把握。我一直希望有一天把它们实际摆出来看看。”“想看看50年来（创作风格等）是否有变化。（把这些摆在一起）我更真切地意识到自己始终如一、没有改变。”



展出的绘本可以自由取阅。（左）海外最早的五味太郎作品译本，是1979年在美国出版的《好想马上见到你》，英文版名为《Coco Can’t Wait》；（右）《小金鱼逃走了》《大家来大便》也已被译成多种语言出版



（左）《小牛的春天》（Spring is Here）获1981年博洛尼亚国际儿童书展奖；（右）五味太郎79岁时出版的《我是船》。小船在前行的过程中不断被询问“从哪里来？”“到哪里去？”，这也代表了作者50年绘本创作的心路历程。该书已出版简/繁体中文版（图片：花井智子）

何为“儿童读物”？

五味太郎曾从事工业设计与广告制作，但“用户”“客户”等因素总是让他感到束缚。自从发现创作绘本的乐趣后，五味太郎不再感觉自己是在“工作”，也从未刻意以“儿童”为对象进行创作。

“到底什么是‘儿童读物’？儿童读物往往倾向于让孩子接受大人的价值观，比如做规矩、道德观、秩序等等。而我总是立足于自问‘画了这本绘本，是否有人会和我产生共鸣’。结果，很多孩子都给出回应，还有来自海外的声音。”



（图片：花井智子）

“孩子们读书不是因为大人让他们读，而是自己想读才读。读书本身就是一种‘相遇’。刻意强调‘为了孩子’，反而显得做作。可现实是，孩子和书之间总夹着大人，比如大人要把书读给孩子听。一开始我就觉得这些都没必要，所以在创作初期我常和编辑有意见上的交锋。”

“现在已经没有交锋了，反而有点无趣。（把自己的作品摆出来后）能清晰地感受到这一转变的过程。我也多少有点自豪，因为日本绘本的定位因我而发生了改变。”

人人都喜欢的《大家来大便》

1977年《大家来大便》出版后，五味太郎开始收到大量小读者的来信。

“孩子喜欢大便，就像他们喜欢某种食物、某个玩具。但大人却存在一种认知，认为大便不是应该被正经对待的话题。所以，当孩子们看到有个不知从哪儿冒出来的大叔在画大便，会特别开心吧。我收到的许多信中写道，‘我也一直关注大便’‘这是我的大便日记’等等。”



（图片：花井智子）

当然，这本书完全不是为了讨好孩子而创作的。

五味太郎回忆道：“有一次，我要去多摩动物园找他们的园长。对方说很忙，让我一大早开园前来。大约早上6点左右，我从后门进入动物园，慢慢穿过园区，前往园长的研究室。我看到动物们的便便在晨光照射下冒着热气，十分漂亮，就不停地拍照。”

“在回程路上，我突然想到要画一本关于大便的书。关于食物的书很多，但却没有描绘‘经过身体排出的产物’的书。大家平时只看到清理干净的动物园，而我碰巧运气好，看到了不一样的风景。动笔画了几张，觉得挺有意思，就拿给出版社看，结果对方的反应是‘大便吗？！’，似乎并不感兴趣。”

然而，绘本一出版，立刻得到了孩子们积极的反响。一天，一位素不相识的五十来岁的外国女性突然来访。她是一名法国编辑，希望翻译出版《大家来大便》。虽然这位法国编辑不会日语，但只看画就爱上了这本书。五味太郎第一次意识到：“原来海外也有和我兴趣相投的人！”1989年，《大家来大便》法语版出版。目前，这本书已被译成18种语言。



大家要好地排成一排拉便便，幽默的画面令人会心一笑（图片：nippon.com日本网 编辑部）

随着译本在海外的出版，五味太郎开始收到来自外国的孩子们的信件。

“《大家来大便》可能是一本比较特别的绘本，但孩子们读它时，似乎能激发出自己的表达欲。”有的孩子寄来自己创作的画或文字游戏。“大家围绕着我的书在玩游戏”，五味太郎满足地说。

不断扩大的朋友圈

如今，五味太郎常收到来自世界各地的邮件。“比如‘I love your books. I want you（我喜欢你的书。我想出版它们）’之类的内容，仔细看，会发现寄件人常常是来自阿塞拜疆、南非等地的出版社。有关翻译出版的洽谈我都交给版权代理人处理，此外我还会接到线上采访的邀请。我虽然对此非常感激，但同时也感觉有点麻烦。”

对于翻译，五味太郎选择交由译者的语感来自行判断。“我理想的文字是语言与画面高度融合、简短有力的文字。译者如何理解这些文字并用自己的语言重构，这是翻译永远绕不开的问题。但我相信，即便换一种语言，作品的本质不会因此改变。”

五味太郎的绘本本身也是一种“参与型”艺术。在《我的创意绘本》(*1)（第一部出版于1990年，第二部1992年）中，作者只画了一部分，其余留给读者自行完成。这套书已被翻译成18种语言，此外，五味太郎还在许多地方举办了互动式讲座。

“在国外举办互动式讲座时，很快能和孩子们打成一片。即便是第一次见面，也能自然亲切地互相打招呼。大家自由热闹地玩在一起，很快成为朋友，不会受到语言影响。”



不同文版的《我的创意绘本》堆叠成螺旋状展出，体现了五味太郎的美学坚持（图片：花井智子）

年轻时，五味太郎常独自旅行。现今，他出国多是因为参加国际书展和互动式讲座。五味太郎几乎走遍了欧洲和拉美各国，也去过中国和非洲。

在国外的书店里，五味太郎有时会发现自己的绘本：“‘好眼熟啊。对了，是我的书！’这种邂逅总是让人很开心。”

做书让人“上瘾”

五味太郎出生于1945年，当时二战刚结束不久。小时候他常在户外玩耍，当时的东京有稻田和空地，他会玩转陀螺、踢罐子等游戏，还特别喜欢挖洞，不只在空地上，连花园和学校操场也挖过。

五味太郎曾把绘本创作比作“挖洞”。“在这里转个弯，再挖深一点……挖洞是一件很有趣的事，我很擅长的。”

“我没有什么固定的方法论，总是在生活中到处收集绘本的灵感。有趣的东西真的太多了，对我来说最兴奋的是，感到自己可以将某种感觉和印象用画或是一种立体形式呈现出来的瞬间。”



（图片：花井智子）

对五味太郎来说，比起“画画”，他更强烈地想 “做书”。“我也说不清做书是工作还是娱乐”，五味太郎说，每完成一本绘本，他便迫不及待地期待投入到下一本中去。

“我喜欢‘书’这种形态。写什么都可以，在立体书上还可以打洞、剪裁。做书的时候我心情最放松，也许有点上瘾吧。书就像一个能承载各种创意的平台，拥有无限的可能性。”

标题图片：2025年12月，在东京代官山Lurf Gallery，五味太郎手里拿着畅销国内外的《大家来大便》（花井智子）

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