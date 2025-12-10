日本2025年度“新词 流行语”

新词、流行语和年度汉字

2025年度日本新词、流行语大奖公布，日本首相高市早苗在赢得自民党总裁选举后表达决心的发言——“我将工作、工作、工作、工作再工作”夺得大奖。这引发日本社会对当下劳动环境的担忧：难道进入了令和年代（始于2019年），人们还需像昭和年代（1926-1989年）那样，将生活与工作平衡置之度外，才有可能冲破“玻璃天花板”吗？

反映今年日本社会风潮及热点词语的“2025年T&D保险集团新词、流行语大奖”（自由国民社《现代用语基础知识》评选）的年度大奖和前10名已于12月1日公布。

年度大奖及排名前十的新词、流行语一览

年度大奖——工作、工作、工作……/女性首相

2025年恰逢日本昭和100年（1926年昭和元年起的第100年——译注），并且，高市早苗就任日本宪政史上首位女性首相，可以说这已经超越“新词、流行语”的范畴，成为本年度最具象征性的重要事件。

高市早苗在击败小泉进次郎、当选新一任自民党总裁后发誓：“我要让所有人像拉车的马一样工作。我自己也会放弃‘工作与生活平衡’。我将工作、工作、工作、工作再工作。”这难道是冷不防地对近年来政府与民间齐心推进的“工作方式改革”的全盘否定吗？如今已经不是昭和年代，笔者很想说，“不合适也要有个限度！”但另一方面，这是否也从侧面反映出，在全球性别差距指数表长期排名靠后的日本，若不放弃生活与工作的平衡来拼命工作，或许就不可能成为第一位女首相……？

评委神田伯山认为：“今年的政治动态比任何娱乐内容，都让人感到更像一部极具戏剧性的群像剧。”

为参加众议院预算委员会答辩，高市在清晨3点召集秘书们到公邸开学习会——这听上去像玩笑，却是真事。这不禁让人想起了1989年“新词、流行语大奖”的铜奖“你能24小时连续作战吗(*1)”。可见，直到今天，日本依然难以扭转昭和时代的风气。

“新词、流行语大奖”前10名

特朗普关税

在美国总统选举中获胜并重返政坛的特朗普总统，单方面对他国加征关税，引发全球经济混乱。在大约半年的时间里，时任日本经济再生担当大臣赤泽亮正10次赴美谈判，将提高至27.5%的输美汽车关税下调到15%，虽获取了美国一定的让步，但与原本2.5%的税率相比仍然极高。



2025年4月16日，时任日本经济再生担当大臣赤泽亮正头戴特朗普总统签名的“MAKE AMERICA GREAT AGAIN（让美国再次伟大）”棒球帽，双手竖起大拇指（ZUMA Press Wire via Reuters Connect）

Ehho ehho

自然与野生动物专业摄影师哈尼・赫勒拍摄的一只在草丛中拼命奔跑的（西）仓鸮雏鸟照片引发热议。这张照片被配上拟声词“Ehho ehho”的喘息声，在SNS上广泛传播。

紧急狩猎/熊灾

近几个月，日本部分地区多次发生野熊闯入人类生活区域的事件，特别是在岩手县、秋田县等地，伤人事件频发。9月1日起，日本实施新制度，当熊或野猪入侵人类生活区域时，市、町或村长可自行判断是否使用猎枪等在市区捕获。

国宝（看过）

今年，这部电影在日本引发轰动。电影讲述了生于黑道世家的喜久雄，被歌舞伎名门收养并献身艺术50年的故事。作为一部片长达3小时的日本真人电影，获得了罕见的现象级热度。这部作品还带动了许多观众首次走进歌舞伎剧场。



©吉田修一/朝日新闻出版 ©2025电影《国宝》制作委员会出品，全国东宝影院上映

古古古米

近年日本米价持续上涨，日本政府投放储备米，各地出现排队购买平价米的现象。日语中将前一年收获储存的陈米称为“古米”。为缓解米荒，日本政府不断投放储存年数更长的大米，从“古米”到两年前的“古古米”，再到三年前的“古古古米”，这种叫法引发热议。

战后80年/昭和100年

2025年是“战后80年”，也恰逢昭和100年。日本各大媒体、出版社等推出了许多与这两个节点相关的节目、书刊。

二季

日本列岛连年遭遇酷暑，在全球变暖影响下，春夏秋冬的季节更替变得模糊，甚至出现四季变“夏冬两季”的趋势。

MYAKU-MYAKU

大阪关西世博会官方吉祥物。其形象在公布之初引发巨大争议，许多人认为它看起来“瘆人”“可怕”。但世博会开幕后很快爆红，毛绒玩具、钥匙扣等周边商品热卖。

传统媒体

时长短且吸睛的TikTok及各类碎片化视频传播力强，逐渐具备了左右舆论的力量，也由此产生了“报纸、电视等‘传统媒体’已经无用”的论调。

标题图片：高市首相（左起顺时针）：2025年10月30日为出席APEC访韩、11月6日在国会回答各党代表质询、10月28日与特朗普总统访问美国海军横须贺基地、11月22日出席在南非举行的G20、11月23日与印度总理莫迪会谈（路透社）

