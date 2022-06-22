皇位继承中备受瞩目的“旧宫家”（上）：翻开“另一个天皇家”的历史

日本政府的专家委员会提出维持“男系男子”继承天皇皇位的方案。“旧宫家男系男子回归皇族”这一方案，作为确保皇族人数的措施首次得以明确，旧宫家也因而备受关注。历史上当天皇家后继无人之时，就要从宫家选出新天皇。明治维新以后，旧宫家有的成为天皇家公主（内亲王）下嫁的婆家，有的则成为皇后的娘家。二战后，11个宫家共有51人脱离皇籍，成为日本普通国民。本连载将回顾有“另一个日本天皇家”之称的旧宫家的历史。

伏见宫家从南北朝时期绵延至今600余年

1964年秋东京奥运会开幕前夕，当时号称东方规模最大的国际大酒店——新大谷酒店在东京市中心的千代田区纪尾井町开业。这里曾是旧宫家伏见宫家的大宅邸，占地约7公顷，面积是东京巨蛋体育馆的1.5倍。新大谷酒店的庭院依然保留着昔日伏见宫的风貌。

伏见宫家在旧宫家中历史最悠久，被视作“宗家”，其祖先是日本南北朝时期北朝第3代天皇——崇光天皇的长子荣仁亲王（1351-1416年），至今已延续了600多年。现任家主是二战后脱离皇籍的第24代伏见宫家伏见博明（90岁）。

伏见宫家世世代代根据天皇敕命“亲王宣下”，作为天皇或太上皇的养子或义子特别受封为亲王，成为可以世袭宫家的“世袭亲王家”。之后，又先后创设了桂宫、有栖川宫和闲院宫等类似的世袭亲王家，江户时代人称“四亲王家”。

天皇后继无人时，从宫家选出新天皇

宫家的作用是防止天皇家血脉断绝。如果恰逢天皇家后继无人，就从世袭亲王家选出新天皇。而当宫家后继无人之时，就会将皇子迎为继承人，以确保彼此的存续。

室町时代中期的第102代天皇名为后花园天皇（1428-1464年在位），是初代伏见宫家荣仁亲王的孙子。后花园天皇的弟弟则继承了伏见宫家，是为第4代伏见宫家。而第17代伏见宫家，是江户时代中期第116代天皇——桃园天皇的儿子。由此可见，宫家与天皇家有很深的渊源。

江户时代中期的著名学者、政治家新井白石担心天皇血统断绝，向德川幕府时任将军——第6代将军德川家宣进言称，朝廷也要像德川家设置御三家一样创设新的宫家，遂于1710年创设了第4个世袭亲王家——闲院宫家。初代闲院宫家是第113代天皇——东山天皇的儿子。

新井白石的建议很快就显现出成效。第2代闲院宫家的儿子兼仁亲王，成为了第119代天皇——光格天皇。因为事先设计好要将先帝遗孤、当时只有1岁的公主娶作皇后，所以从世袭亲王家中选了9岁的兼仁亲王为新天皇。光格天皇在位37年，其皇统与当今皇室一脉相承，因此也有人称光格天皇为“当今皇室开基之祖”。

第20代伏见宫家邦家亲王带来了伏见宫系皇族的繁盛

即便出生在世袭亲王家，也不是人人都能成为皇族，只有那些受到天皇敕封——“亲王宣下”的成员才能成为皇族。这是为了恪守亲王必须是天皇的兄弟或儿子这一原则，也是为了建立另一套与血缘相区别的社会关系。宫家子弟们大多成为大寺院的住持。

到了江户后期，第20代伏见宫家邦家亲王据说生下了不下50个孩子，这成为明治以来伏见宫系皇族人口繁盛的起因。他的儿子们曾担任劝修寺、青莲院、仁和寺、轮王寺、知恩院等寺院住持，在“王政复古”（幕府时期，天皇从幕府手中重新夺取政权的活动——译注）前后陆续还俗，回归伏见宫家。据说是因为明治维新的核心人物、公卿出身的岩仓具视等人，希望朝廷与佛教分离，也期待皇族（宫家子弟）在新政府中有令人耳目一新的作为。

回归伏见宫家的儿子们舍弃了寺院名号，使用山阶宫、贺阳宫、东伏见宫、华顶宫、北白川宫等新宫号，最初赋予他们的宫号是仅限本人使用的“一代宫”。

后继无人的闲院宫家，也由邦家亲王的第16个儿子还俗继承。他就是后来成为元帅陆军大将（名列元帅府的陆军大将——译注）的闲院宫载仁亲王。

昭和天皇的皇后来自久迩宫家

邦家亲王的儿子中，最值得一提的是第4个儿子朝彦亲王。朝彦亲王幼年出家，当上了青莲院的住持，后参与政治活动，因安政大狱牵连受到软禁处分。之后他还了俗，先后使用中川宫、贺阳宫等宫号。因与德川庆喜（第15代德川幕府将军）走得太近而被倒幕派敌视。王政复古时，他被剥夺了亲王之位幽禁起来。明治3年，获许重归伏见宫家，明治8年获得久迩宫的宫号，新的宫家由此诞生。

朝彦亲王生有18个孩子（其中儿子9人），在久迩宫家之外，还继承了梨本宫家，并新创设了3个宫家。朝彦亲王的第3个儿子、继承了久迩宫家的邦彦王，其长女良子女王于大正13年（1924年）与当时的皇太子（昭和天皇）结婚，是为香淳皇后。

朝彦亲王的长子邦宪王因健康问题，把久迩宫家让给了弟弟。但之后恢复了健康，结婚之际创设了父亲原先的宫号——贺阳宫家。

朝彦亲王的第8个儿子鸠彦王则创立了朝香宫家，并与明治天皇的第8个女儿允子公主结婚。据说，鸠彦王曾对他的子女们说：“有一天，明治天皇把我叫去，对我说要把富美宫（允子公主）嫁给我。我们家就是为了和公主成婚而创设的，所以我这一代皇族身份结束了也好。”

朝彦亲王的第9个儿子稔彦王则创设了东久迩宫家，并与明治天皇的第9个女儿聪子公主结婚。他后来还当过首相，详情将在下篇中论述。

另外，前面讲过的伏见宫邦家亲王的儿子创设的北白川宫家，以及第2代北白川宫家的长子创设的竹田宫家，分别迎娶了明治天皇的两位公主为妻。

明治时代开始男性皇族多从军

1889年（明治22年）颁布的《皇室典范》（旧）中，取消了“仅限一代的皇族”等区别，为了巩固皇室根基，实行“永世皇族制”，即天皇、皇族的子孙永世为皇族。伏见宫系的宫家开始分枝散叶，旁支不断增加，而四亲王家之一的桂宫家绝嗣。如此一来，到明治末期一共有13个宫家。宫家之所以增加，据说也跟明治天皇的决定有关，他担心体弱多病的皇太子（后来的大正天皇）继承皇位可能出现问题。

但是，随着皇族人数增加，皇室经济问题产生，为了将皇族限定在与天皇血脉相近者的范围之内，1920年（大正9年）出台了《脱离皇族身份相关实施准则》。而除了天皇家之外，当时的皇族（宫家）都是崇光天皇第16世孙伏见宫邦家亲王的后裔，如果直接适用该准则的话，这些皇族全都要脱离皇籍。因此，作为特例，规定从邦家亲王到其第4代（即玄孙）的各宫家，只有长男一系是皇族，其余的都变为华族。由此，十多位皇族在二战结束之前就脱离了皇籍。

而另一方面，从明治时代开始，规定皇族中的男子必须到陆海军中从军，因此产生了很多皇族大将。第22代伏见宫家贞爱亲王，是大正时期的元帅陆军大将。第23代伏见宫家博恭王，是昭和时期的元帅海军大将，日本海军的实力派人物。但是，太平洋战争爆发后，不少宫家的大宅邸就像伏见宫家一样，在空袭中被烧毁了。

二战中期的1943年10月，昭和天皇的长女、照宫成子公主嫁入了东久迩宫家。该宫家在不到30年的时间里，先后迎娶了两位天皇家的公主。

随着日本战败，皇族的命运发生了巨变，其中大部分人都迎来了脱离皇籍的日子。

※参考书目将在下篇一并刊载。

标题图片：东京都涩谷区的旧久迩宫邸（圣心女子大学），被定为日本国家重要文化遗产（PIXTA）

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