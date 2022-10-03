皇位继承中备受瞩目的“旧宫家”（下）：战后仍与皇室藕断丝连

11个宫家的51位成员战后脱离了皇籍，至今已过去了75年。在战败的混乱中降格成为普通国民的旧宫家成员及他们的子孙，战后仍和皇室藕断丝连——皇室亲戚们聚在一起举办“菊荣亲睦会”，出席皇室活动或宫中祭祀等活动。在皇族人数不断减少的情况下，“旧宫家男系男子回归皇族”的那一天会到来吗？

（上篇）

二战后出现首个皇族内阁

1945年8月15日，昭和天皇通过广播宣读终战诏书（所谓的“玉音放送”）后，铃木贯太郎内阁集体辞职，但日本仍深陷困境中不能自拔。为了压制隐有异动的日本军部（尤其是陆军），真正结束战争，昭和天皇事先选定了继任的内阁总理大臣人选。

他就是陆军大将、皇族成员东久迩宫稔彦王。如上篇所述，他与明治天皇的九公主结婚，是东久迩宫家的家主。两年前，昭和天皇的长女也刚刚下嫁东久迩宫家。他自小就很淘气，以“顽劣殿下”闻名，但对与美国、中国开战一直持批评态度。

东久迩宫反对皇族参政，坚拒就任首相，但当看到决意结束战争的昭和天皇那憔悴的模样后，最终做出了决定。他在日记中是这样写的。

“为了克服这一前所未有的危机而尽心竭力，不管是作为日本普通国民的一员，还是作为一直受到优待的皇族成员，这都是我的至高责任。”

据说昭和天皇当时认为，只有组建史无前例的“皇族内阁”才有可能结束战争。昭和天皇在播出“玉音放送”的第二天，就召见了担任军职的皇族成员，派他们作为天皇特使向驻屯在海外的日本军队传达结束战争的诏令。朝香宫被派往中国派遣军，竹田宫被派往关东军和朝鲜军，闲院宫被派往驻屯东南亚的南方总军。

东久迩宫当上首相之后，提出了“全体国民总忏悔，是我国迈出重建的第一步”和“一亿总忏悔”的口号。但驻日盟军总司令部（GHQ）下达了罢免内务大臣、内务省警察部门（警保局）干部等命令。这位出身皇族的首相对突如其来的“内政干涉”很是抵触，皇族内阁仅54天就集体辞职了。

驻日盟军总司令部威吓日本皇室

这一年的12月，驻日盟军总司令部下达了逮捕战犯的命令，曾任元帅陆军大将的梨本宫以甲级战犯嫌疑人的身份被关进了战犯拘留所——巢鸭监狱。舆论认为这是战胜国在威吓日本皇室，不过四个月后梨本宫以不起诉获释。

1946年1月，根据驻日盟军总司令部的命令，开展了以军国主义分子、协助发动战争者、军人为对象的“公职驱逐”运动。不久报纸上刊登了一篇内容颇具冲击性的报道，说昭和天皇的三位皇弟（直系宫家）以及东久迩前首相等15名皇族也被列入了解除一切公职的名单，因为战争结束前男性皇族都有从军经历。不过这次，解除皇族的一切公职实际上搁置了。

驻日盟军总司令部还对皇室财产下手，下令调查各位皇族的所有财产，征收最高税率达90%的财产税。昭和天皇的财产被估算约为37亿日元（按如今的货币价值则是此数的一百多倍），其中的九成作为财产税变成了国有财产。有旧宫家“宗家”之称的伏见宫家，在除直系宫家以外的11个宫家中排名第三，拥有792万日元资产，扣除债务等金额后要缴纳85%的财产税。

在《日本国宪法》颁布的1946年11月，昭和天皇召集直系宫家以外宫家的皇族成员，就“不得不脱离皇籍的事态”做了解释说明。宪法第88条明确规定“所有皇室财产属于国家”，皇室已经没有足够的经济实力来保障这11个宫家了。

政府当时判断即使11个宫家脱离皇籍也无需担心皇位继承问题

1947年10月，首次皇室会议召开了，确定让11个宫家的51名成员脱离皇籍。皇室会议议长片山哲（时任首相）是这样解释说明的。

“有脱离皇籍之意的皇族，是后伏见天皇（第93代天皇，1298年即位）的20代至22代子孙，从男方谱系来算，与今上天皇（昭和天皇，第124代天皇）之间相隔了四十多代。各位此前作为皇族扶助宗室（天皇本家），为国运昌隆做出了巨大贡献。但基于战后的国内外形势，特别是新宪法的精神，以及根据新宪法对皇室财产的处理和相关皇族费用的种种情况来看，我认为此时让他们脱离皇籍的意愿得以实现是妥当的。”

“有皇位继承资格的，现在有当今天皇的两位皇子亲王（即当今太上皇和常陆宫），和三位皇弟亲王（直系宫家），以及一位皇侄亲王（三笠宫宽仁亲王）。所以，我相信在皇位继承方面不会有什么问题。”

在脱离皇籍的宫家皇族中，有26位曾拥有皇位继承权。但当时的天皇家和直系宫家共有6位男性皇位继承人，因此日本政府判断，血缘较远的11个宫家脱离皇室没有什么好担心的。

同一天还召开了皇室经济会议，决定对脱离皇籍的51人中没有军籍的40人支付一次性补助金。其中，家主210万日元，其他王爷每人约145万日元等，合计共支出4747万余日元。

昭和天皇在开完皇室会议的几天后，与脱离皇籍的旧皇族成员共进晚宴。他在晚宴上致词说，“我们过去的关系今后也不会有任何改变，希望将来大家能更亲密地交往下去，这是我的愿望。希望大家能理解我的心情，只要有机会就不要客气，亲密对话。”

靠“变卖宅地”生活

旧皇族从皇族身份降格为普通国民，生活发生了巨大变化。脱离皇籍时才15岁的伏见博明（90岁，伏见宫家第24代家主）在其著述中这样说道。

“必须缴纳从未缴过的巨额税金（前面提到的财产税），（脱离皇籍时发放的）一次性补助金（伏见宫家约464万日元）什么的也是政府单方面决定的，转眼间就花光了。因此，原皇族家庭只能靠“变卖宅地”来生活。我们家的土地现在是新大谷酒店，竹田宫家的宅地则是现在的高轮格兰王子大饭店。不过，也有人住在宫内省所有的土地上。比如贺阳家，生活真的很困难。”

“此外，有些家庭开始学做生意，但因为手生而把财产赔光了，还有些家庭被坏人骗惨了。”



建在伏见宫家旧宅地上的新大谷酒店（图片：PIXTA）

东久迩宫家战后走过了一段充满波折的道路。东久迩前首相脱离皇籍后不久，就和其他10名有军籍的旧皇族一样被解除了一切公职。他在新宿黑市上开过食材店（干货店）、咖啡店、专卖宫家收藏品的古董店等等，但均以失败告终，最终成为新兴宗教“东国教”的教主。

其长子盛厚王，战后第二年在快30岁的时候参加了东京大学的入学考试，但没考上。当时，皇族考不上东大，让人感受到了时代的变化。脱离皇籍后，盛厚王因曾身为陆军军官，和父亲一样被解除了公职。他以一般国民身份作为旁听生在东京大学学习，然后进公司上班工作。

盛厚王娶的妻子是昭和天皇的长女——成子公主（内亲王）。据说为补贴拮据的家用，她兼做副业，也曾在商店街排队买打折促销商品。她在杂志上发表了一篇题为《生活艰辛背后，第一次体会到做人的乐趣》的手记，一度成为话题。但或许是这样的生活变化种下了恶果，她35岁就因癌症去世，留下了5个子女。昭和天皇夫妇深感悲痛，打破了天皇不参加晚辈葬礼的惯例，参加了他们第一个孩子——爱女成子公主的葬礼。

是否有旧皇族愿意回归皇室？

旧皇族虽然以普通国民的身份重新做人，但与皇室的关联并未完全切断。战前曾有“皇族亲睦会”，后因11个宫家脱离皇籍该会解散，取而代之组织了皇族和旧皇族的联谊组织——“菊荣亲睦会”，每隔几年举办一次活动。最近一次是2014年在赤坂御用地举办活动庆祝天皇陛下（今太上皇）的伞寿（80岁）。

此外，旧皇族也会出席天皇生日、新年活动、宫中祭祀等活动，也出席了昭和天皇的政府葬礼——“大丧之礼”。旧皇族的“礼宾顺序”排在皇族之后，却在作为国民代表的首相和国会议员之前。

在旧皇族回归皇室方案出台的背景下，作为当事人的旧宫家们又是怎么想的呢？去年3月的参议院预算委员会上，时任官房长官加藤胜信就旧皇族及子孙等当事人意向确认之事回答质询时称，“没有向各位确认过意向，也不准备这样做，这一点将来也不会改变”。就目前披露的信息，我们是无法知道旧皇族中是否有人愿意回归皇室的。

前面提到的伏见博明，在其最新著述中，就回归皇室话题慎重又热切地表示：

“如果天皇陛下要我恢复皇族身份，或者国家要我恢复，我想我只能服从”，但是，“突然要求变成宫家，并不是谁都能轻易做到的”。

作为旧皇族，如果承受天皇陛下之命，须为皇室奉献，就必须考虑回归皇族，但大家作为普通国民已经75年了。对回归皇族的对象的旧皇族子孙中年轻一代来说，他们生下来就是作为普通国民长大成人的，现在突然要他们变成皇族，实在是勉为其难。90岁的伏见先生想表达的是否就是这层意思呢？

为了维持“男系男子”的皇位继承规则，是将血缘不近、但与皇室有关联的旧皇族子孙迎回皇室，还是由与天皇陛下血缘更近的女性担任未来天皇？也许有一天必须做出抉择。

标题图片：1945年8月17日，东久迩宫内阁组建完成，东久迩宫首相（最前排）与内阁成员结束任命仪式后在首相官邸合影留念（共同社）

※参考文献：《昭和天皇实录第十》（宫内厅），《生于旧皇族宗家伏见宫家》（伏见博明著、中央公论新社），《皇族》（广冈裕儿著、读卖新闻社），《占领期》（五百旗头真著、讲谈社）

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