发酵食品，提高人体免疫力：改善肠道环境，从一碗味噌汤开始

与微生物共生存

吉田俊道积极致力于通过蔬菜和食品思考健康饮食方式的活动。他根据自己种植农作物的经验,认为人体摄入发酵食品可增加肠道内的微生物(菌群),从而保持身心健康,增强身体免疫力。让我们来了解一下他的活动情况吧。

微生物的威力

吉田非常看重微生物的威力,他利用发酵菌提高土壤肥力,尝试不施农药来种植蔬菜。利用微生物的作用让厨余的垃圾和杂草发酵,生产出的堆肥可以让土壤肥沃,种植出的蔬菜,不仅富含具有防癌抗衰老功效的植化素,而且经得起病虫害的考验。吉田说:“我认为发酵菌在人体内也会产生同样的作用。” 因此,他尝试在保育园改善伙食,结果,不到4周时间,孩子们的身体状况便发生了明显的变化。



吉田俊道(摄影:长崎新闻社寻木章弘)

身为长崎县农业改良普及员,吉田与农业生产结下了不解之缘,他还是“菌宝宝农场”的总经理。1996年从县政府退休后,为了拓展活动范围,于1999创办了非营利组织“大地与生命协会”。

他每年应邀在全国各地做100多场演讲,推广“厨余垃圾再利用与饮食方式”项目,目的在于增加儿童体内的菌群,由“菌宝宝”改善身体健康。在福冈县久留米市,半数以上的保育园听过吉田的演讲后,几乎每年都种植蔬菜并用于孩子们的配餐。

每日一餐,有机食物为孩子们带来的变化……

吉田通过有机农业告诉孩子们,细菌是自然界的一部分,作用于方方面面。纪实电影《我要开吃啦——制作味噌的孩子们》(2016年上映,导演:Oota Vin)的续篇、由同一导演执导的作品《我要开吃啦——这里是》(2020年1月上映)中介绍了吉田开展的活动,通过摄入有机蔬菜、小鱼和味噌烹制的饮食来调整肠道内环境,使孩子们的体质得到了改善。

长崎县佐世保市的私立保育园MAMMY用于配餐食材的蔬菜中,有一半用的是和保育园小朋友一起通过厨余垃圾再利用种植的无农药蔬菜。堆肥是用配餐或小朋友家里的厨余垃圾发酵制成的。配餐中还提供和孩子们一起制作的味噌、咸菜、梅干及米糠腌菜等发酵食品。2006年开始提供改进后的配餐并带领孩子到野外玩耍,当时年人均病假天数平均为5.4天,两年后减至0.6天。

在香川县三丰市立仁尾小学,老师们听了吉田的演讲后,从2012年4月起改进了配餐。每周5天中有3天,用小杂鱼干、海带和飞鱼打成混合粉末,代替调味品,在每名学生的配餐中加入0.5克,并要求学生好好咀嚼。当年330名儿童中体温在35度以下的有30%,转年则减少到5%以下。而体温在36.5度以上的儿童原本不足30%,两年间增加到80%以上。体温上升的结果是请病假人的减少,2012年一年间共有764人次,2013年为172人次,2014年则骤降至66人次。

吉田介绍说:“仅尝试了4周时间,就发生了变化。”《我要开吃啦》这部电影中有这样一句台词说,饮食塑人,吃进去的东西都会反映在我们的身体上(You are what you eat)。改善饮食方式,大便会变得通畅,不再发臭,指甲和头发的质地也会发生改变。不少家长和老师都反映说,孩子们的体温上升,体质变好了,注意力集中,情绪也变得稳定,因而不再吵架,磨人的孩子也减少了。

青虫选择卷心菜?

听到“不施农药的蔬菜”,有些人可能会想象蔬菜上爬着虫子。吉田说 “不是这样的”。使用了厨余垃圾和发酵菌的田地里种植的卷心菜抗病虫害能力强,“身强体壮” ,青虫不会轻易靠近它们,而是聚集于长势不良的卷心菜周围,把叶子吃得满是洞孔。吉田说:“并不是青虫吃卷心菜,而是它们选择”身体虚弱“的卷心菜。”他拿着图片解释说,不被虫子“侵犯”的这些蔬菜,说明生长良好,吃起来也更加美味可口。



在“菌宝宝农场”,肥沃的土壤中,有机卷心菜茁壮成长



同一片田地里,上面是优质卷心菜,下面是生长不良的卷心菜。青虫偏爱蚕食“体弱”的卷心菜

七成免疫力由肠道菌群形成

为什么在土壤中使用了发酵菌后,不施农药也能种植出优质抗病虫害的蔬菜呢?吉田介绍说:“细菌会为我们耕作土壤。有机物得到充分分解的菌类丰富的土壤,可以抵御病虫害的侵袭。相反,土壤中的细菌如果腐败发酵,或是反复使用杀菌剂导致细菌数量减少,这样的土壤抵抗力就会降低,容易发生病虫害。”

有研究论文(*1)表明,与食物一起摄入体内的病原菌,如果数量较少,则会被正常寄生的肠道菌群(细菌)消灭,因此吉田认为人体也是同样的道理。

人体约七成的免疫细胞集中在肠道内,特别是大肠粘膜上,70%的免疫力由肠道菌群形成(*2)。正如发酵菌可以使土壤变得肥沃,肠道内也是一样,增加菌群的种类和数量可以调节肠道的环境。“从味噌或酱油中摄入发酵菌,肠道菌群增加,肠道内环境因此得到改善。如果再给它们”喂食“蔬菜及微量营养素,免疫力就会提高。”吉田专注于利用有机蔬菜改善孩子们饮食的工作,这是他的经验之谈。

吉田补充道:“改善肠道菌群,矿物质方面可以摄入海产品(小鱼、海藻等)、糙米或杂粮、未精制油(橄榄油、亚麻籽油及紫苏油等)、干货(羊栖菜、冻豆腐)、岩盐等食物。而植化素则富含于应季蔬菜,特别是不施农药而无病虫害的蔬菜中。”

吉田就提高免疫力的饮食方法给出了建议:要同时摄入味噌、酱油等发酵食品和富含食物纤维的应季蔬菜及矿物质类微量营养素。

改善肠道环境,从一碗味噌汤开始

在3月份举办的“奇迹育儿”在线峰会上,吉田作为讲师,基于自己的切身体验介绍了如何改善肠道环境。

例如:

每天喝一碗味噌汤,里面加入大量应季蔬菜和豆腐。忙碌时也可以用开水将味噌稀释后饮用。再配上小杂鱼干或海藻等富含矿物质的食物。先坚持4周。

认真阅读食品标签,发酵食品尽量选择只用自然原材料制作的味噌及酱油等。

进餐时,每一口咀嚼30次以上。

激活免疫系统,需增加空腹时间,吃饭应该只吃八分饱。

晚上不要摄入过量生冷食物和水果,注意腹部保暖。因为体温低免疫力会下降。

吉田说,他们“正在开发可持续发展的、让土壤、蔬菜和人都健康的农业”。他在《“培育健康蔬菜”超级入门》一书中阐述道:“如果我们体会到自己身处地球的'生命'循环之中,内心就会产生被大地所支撑的安全感,油然而生出对大地和食物的感恩之情,甚至认识到'这个世界上任何东西都有其存在的理由'。”希望大家都能利用先人的智慧,通过美味可口的发酵食品和应季蔬菜调整肠道环境,从而提高免疫力,让自己身体健康,不受疾病的侵扰。

视频请看

标题图片:电影《我要开吃啦——这里是发酵乐园》中,吉田俊道在有机农田“菌宝宝农场”提供:Ihatove Studio

文中图片和图表提供:吉田俊道