水无月（6月）：富士冢、天下祭、土用丑日鳗鱼、夏越祓

日本的传统节庆活动

自古以来，日本各地一年四季都会举办面向大众的各种活动，日语中统称为“年中行事”。从起源于宗教或农耕仪式的祭典仪式，日本每个月都有许多节庆活动，这种习俗至今依然在日本社会广泛传承。作为文化及信仰发展演变成熟的实例，本系列专题将为读者介绍日本各月份的传统活动，并解读其背后蕴含的日本人日常生活中的文化与信仰。

参拜人造富士山

在过去那个没有高楼大厦的时代，从江户的许多地方都能望见富士山。东京都千代田区的“富士见坂”就因站在那里可以眺望到富士山而得名。

富士山以前是人们信仰的对象，因此，许多人不满足于仅从江户远眺，而是希望能亲自登山参拜。然而，对当时的平民百姓而言，耗费钱财去富士山并非易事。

为了既不远行也能参拜富士山，人们通过堆土和搬运熔岩等方式，人工建造了若干小山作为富士山的替代，将其命名为“富士冢”。 水无月朔日（1日），正值富士山开山，人们便纷纷前去祭拜富士冢。



据传，江户最古老的富士冢是“高田富士”，至今仍保留在东京都新宿区西早稻田的水稻荷神社（出自《绘本江户土产》，现藏于日本国立国会图书馆）

如今，东京各地仍留存着品川富士（品川神社）、音羽富士（护国寺）、千驮谷富士（鸠森八幡神社）等富士冢。这些富士冢大多座落在神社或寺庙中，由此可见，富士山曾是人们信仰的对象。参拜结束后，人们会购买驱疫护身符“麦秆蛇”（用麦秆编织而成的蛇形饰物），据说将其放于家中能保平安。



孩子脚边（红圈部分）便是麦秆蛇（出自《无水月富士参》，现藏于足立区立乡土博物馆）

天下祭，彰显幕府威信

水无月还曾是举办夏日祭典活动的季节。其中，在镇守江户的神田神社举办的天王祭和日枝神社的山王权现祭尤为豪华壮观，被称为“天下祭”。

之所以称其为“天下祭”，是因为代表江户的这些祭典活动，其奢华之势若不及上方（京都、大阪一带——译注），便有损于德川幕府的威信。因此，幕府为之提供补助金，并允许花车从半藏门进入江户城，且将军会亲临观赏。天王祭的举办日期为农历六月五日至十四日，山王权现祭则在农历六月十五日举行。

天下祭的看点在于由花车和神轿组成的游行队伍，其装饰极尽奢华之势。“从最初与农业祭祀相结合（中略）迎奉神灵的仪式，发展为人神交流的场所，江户人将其打造得无比华丽热闹。”（出自《图说 浮世绘中的江户岁时记》，河出书房新社）如果每年举办两次天下祭，会给幕府财政带来沉重负担，因此从天和年间（1681-1684年）起，天下祭改为隔年举办。



神田神社天王祭的游行队伍。图中描绘了花车与神轿巡游的景象（出自《神田御祭礼番附》，现藏于东京都立中央图书馆特别文库室）

土用丑日鳗鱼

土用丑日食用鳗鱼的习俗始于江户时代。夏土用指的是立秋前的18天，在该期间内的丑日，人们会食用鳗鱼。如今，土用丑日鳗鱼促销活动通常集中在7月底至8月初，而立秋约在农历六月下旬，所以土用鳗鱼曾是农历六月的一大传统习俗。

在江户城内，许多店铺都打出“江户前大蒲烧”（江户风格蒲烧鳗鱼——译注）的招牌。1852年（嘉永5年）编制的一览表显示，仅上榜的鳗鱼店就超过200家。



《江户前大蒲烧一览表》是嘉永5年对江户鳗鱼店进行排名的榜单，其中最高等级为“大关”（现藏于东京都立中央图书馆特别文库室）

尽管土用丑日被认为是鳗鱼店最繁忙的日子，但令人惊讶的是，作为“西大关”的大黑屋和名列“西前头”的神田川竟选择在这一天停止营业。偏偏在生意最兴隆的日子休息，可以说这体现了江户人特有的“固执”。此外，榜单上名列“行司”（原指相扑比赛的裁判员——译注）的大和田当时已有近十家分店，是规模最大的鳗鱼店，堪称行业代言人。

有说法认为，土用丑日食用鳗鱼的习俗源自发明家平贺源内，但这一说法并无史料佐证。此外还有其他说法，诸如起源于著名鳗鱼店春木屋（榜单中位列“东前头”）的店主善兵卫，也有人认为因天明年间（1781-1789年）的文人大田南畝曾在狂歌（一种讽刺社会现象的诗歌）中提及这一习俗，从而广为流传。众说纷纭，至今仍无定论。

源自《古事记》的宗教仪式

6月30日这一天，一年刚好过半，为了祓除污秽，人们会举办名为“夏越祓”的祭神活动。神社境内设立一个与人等高的“茅轮”（以茅草或稻草制成的大环）。穿过茅轮，即可消除过去半年的厄运，净化身心。



《富岳百景》中的茅轮（现藏于国立国会图书馆）

部分神社还会向众人发放“形代”，即象征替身的纸人。人们在上面写下自己的姓名和年龄，然后供奉在神社，由神社进行焚烧，以此祈求健康。

这一仪式历史悠久，相传起源于《古事记》中创国之神伊邪那岐命的净身仪式——大祓，后作为祭神活动流传至今。

据传，“夏越”一词源于同音词“和し”（平稳），有“平息暴躁之神的怒火”之意。还有人认为，这个时期正值季节交替，容易引发相克的情况（换季引发身体不适），因此，夏越由“超越相克”之意演变而来。

夏越祓作为一项传统习俗延续至今，不少神社在6月30日设立茅轮。

6月的其他主要活动

活动名称 日期 内容 嘉祥 16日 向神明供奉糕点后食用。也曾在江户城内举办 鬼灯市 23-24日 在爱宕神社举办的售卖药草“鬼灯”（酸浆草）盆栽的集市

标题图片：日枝神社山王权现祭的祭礼队伍（出自《东都日枝大神祭礼巡游图》，现藏于东京都立中央图书馆特别文库室）

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