对食物银行的需求剧增：压缩饭食费，学生和独居老人也加入了食物领取队列

现今，人们对于提供“食物”援助的食物银行的需求空前高涨。除了单亲家庭和独居老人之外，最近，连离开父母独自生活的学生们也在为保障日常饮食而发愁。通过食物银行所看到的贫困现实是——

深不见“底”

食物银行和地方政府之间的关系非常密切，他们相互共享急需食物的穷困者的信息。神奈川食物银行（总部位于横滨市金泽区）事务局长藤田诚表示，根据从神奈川县下辖的地方政府和援助团体处获得的信息，其中尤其令人担心的是“独居老人”。

例如，只能参加国民年金养老保险的个体经营者，夫妻双方都可以从65岁开始领取“老龄基础养老金”。但日本NISSAY基础研究所高级研究员中嶋邦夫说：“如果丈夫去世，妻子就只剩下她自己的那份老龄基础养老金。‘遗属基础养老金’仅限于有18岁以下孩子的情况，因此，可以领取这份养老金的老年家庭极少。”丈夫去世时妻子可以领取“遗属养老金”的老年家庭，基本上仅限于作为工薪族工作时期，同时还参加了厚生年金养老保险的人群。

根据厚生劳动省的资料，老龄基础养老金的领取金额，2021年为人均每月56479日元。要是自身没有房子和存款，靠这笔钱是很难维持日常生活的，因而可以接受低保。

不过，据神奈川食物银行的藤田透露，有些人拒绝领取低保，有些人根本不知道如何申请低保。即便民生委员登门家访，很多人也不会表明自己的窘境，只回答说“没问题”。“其中有些老人虽然有养老金，生活也处于低保线以下水准。这是个深不见‘底’的问题。”

养老金太低的问题，恐怕会延续到泡沫经济崩溃后的“就业冰河期一代”（现在多为40来岁）的未来。因为，只参加国民年金养老保险的人，过去主要是个体经营者，现在则有很多是“就业冰河期一代”的临时工或非正式员工。

无法煮饭

单亲家庭的生活也非常窘迫。特别是单亲妈妈家庭，母亲大概率是作为非正式员工在工作，因为新冠疫情而遭受收入减少和物价暴涨的双重打击。根据最新的2020年人口普查数据，日本全国的单亲家庭有500万户，占家庭总数的9%。

在询问食物银行开展的活动时，笔者听到了令人难以置信的一些情况。藤田先生说：“我们在援助单亲家庭时发现，一些因逾期未交电气费而被断供的家庭，即使送给他们大米，也无法烧饭。更何况现在水电费在上涨，类似家庭还可能会继续增多。”企业和地方政府储备的防灾物品每隔几年要更新一次。因此食物银行瞅准这一时机，从他们那里要来只需加水就能吃的预糊化米“阿尔法米”，用于援助这样的家庭。

在横滨市濑谷区，有一个由神奈川食物银行提供食品援助单亲家庭的团体，名为“幸福分享会”。3月底有一位前来参加食品分发会的女士，两年前因病辞去了工作，现正在专心接受治疗。她的存款所剩无几，所幸的是大儿子上大学申请到了“给付型”奖学金(*1)，现在依靠他的打工收入和各种公共补贴救济勉强维持生活。



“幸福分享会”负责人饭吉明子（笔者拍摄）



“幸福分享会”根据会员的实际情况准备了为他们量身定做的食品箱（笔者拍摄）

正当为两个饭量大正在长身体的孩子的餐食费发愁之时，她从网上得知了“幸福分享会”的存在，现在每个月都会来参加两三次活动。如今物价飞涨，有些食材太贵只能不买了。水电费也在上涨，刚过去的这个冬天，“暖气只敢用一个被炉，一家三口抱团取暖”。

在收入减少、物价上涨的困境中，单亲妈妈之间经常谈论的话题，是“面向单亲妈妈家庭发放的公共补贴，到孩子18岁就停了”，这让她们烦恼不已。上述这位女士的次子（高二学生）即将18岁。一旦失去了儿童抚养补贴和医疗费全额补贴的话，“那面临的就将是如何才能活下去的问题了”。这对于正在疗养身体的人来说，是个有关生死的大问题。

学费昂贵，打工减少，只能压缩饭食费

这几年，有些来自地方城镇，过着独居生活的学生们，成为了新的穷困者。考虑到家中的经济状况，昂贵的学费不能完全依赖父母，然而疫情导致打工收入减少，于是他们的“吃饭”问题变得困难起来。

在神奈川食物银行的援助下，相模原市从发生疫情的2020年开始，面向居住在该市的学生，每月举办一次食品援助会。3月份按理说放假返乡的学生很多，但还是来了90人。



援助会上午10点开始，在那之前就排起了长队（笔者拍摄）

一位来自长野县的大二女生，由于打工的饭店工作减少，从去年开始前来参加援助会。她不想借助学贷款，只向父母借了学费。“虽然打工收入有所减少，但靠节约还是在一点点还钱，我不想给家里增加负担”。从父母那里借钱的话，还款可以比较灵活，但考虑到家里的情况，她还是希望现在趁早开始向父母还钱。这是她考虑再三后的选择。

援助会场不仅有食物银行提供的食品，还有当地农户提供的大米、土豆、胡萝卜，以及面包店自制的点心面包等，整个地区都在为学生们提供帮助。学生们仔细地选看食材，并把需要的东西装进袋子里。另有一名女生表示，对于接受援助 “一开始感到抵触”，但现在已经是常客，来过10多次了。



在相模原市举办的学生援助会上，学生拿起农户提供的土豆（笔者拍摄）

一名独自生活的大三男生，因为疫情导致打工的回转寿司店营业时间缩短，经常无法排到工作。“收入不够，但房租、水电费、教材费等固定费用又几乎无法节省，所以就从饭食费开始缩减支出”，每月还不到1万日元。这天，他选择的是大米、甑煮食品、罐头等。虽然每个月只来一次拿一袋食材，但“有和没有还是大不一样的”。

大一时，因为疫情他只能上网课，之后为了打工挣钱苦苦挣扎，一晃今年春天开学，自己已经是大四学生了。“大学生活还没真正体验，明年就要结束了。”



该男生选择的食材，“大米是必须的”（笔者摄影）

收入再分配和食物银行双管齐下

战后的日本经历了高速发展和泡沫经济，一度有“一亿总中流”（一亿人口皆中产）的说法，看似已经没有了对于“食物”的担心，但这却在21世纪的今天随处显露出破绽。以研究食物银行问题而知名的佛教大学专任讲师佐藤顺子说道：

“为吃饭问题发愁的人多了，这种现象应该是非正式雇员开始不断增加的1995年以后出现的。对低收入人群置若罔闻，再加上近年来的新冠疫情和物价高涨等外部因素，单亲妈妈家庭和领取微薄养老金的老年人的生活变得更加窘迫。日本国宪法第25条规定‘全体国民都享有健康和文化的最低限度生活的权利’，这对某些人来说得到了保障，但对另外一些人来说则已经处于不被保障的状态了。”

吃饭问题与“贫富差距”有着密切的关系。佐藤讲师说：“再分配制度没有有效地发挥作用，这是问题之所在。例如，单亲妈妈家庭的儿童抚养补贴是收入再分配的非常有效的手段，对于靠打零工维持生计的母亲来说，是很大的支持。应该讨论收入上限问题和补贴增加问题。”她还指出，国家有责任通过发放现金等政策来保障他们的吃饭问题。

另外，佐藤讲师高度评价说，食物银行和援助团体存在的意义不仅在于提供食品，还提供非常“细致到位的应对举措”。“曾发生过老年夫妇因为痴呆症而没法做饭，因脱水而昏倒家中的情况。国家并不是发了钱就功德圆满了，而是要根据受援助人员的情况或发给食物，或回应他们有关生活困难的咨询，或联系相关机构去对接，这些工作都非常重要。”

大部分参与食物援助工作的人员都是无偿志愿者。在食物银行的人才培养上，在保管食材的仓库、冷库等基础设施建设上，政府都需要真正行动起来。

标题图片：相模原市的学生食物援助会场里，学生们在查看食物（笔者拍摄）

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